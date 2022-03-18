Инкогнито из Херсонеса: какие ценности нашли археологи в крымском раскопе

15:37 20.03.2022 Что общего у мавзолея основателя города, следов обороны от князя Владимира и "бабушкиного сервиза"



Юлия Лоскутова



За неполный год раскопок, которые ведутся на участке к югу от городских стен Херсонеса, археологи обнаружили свыше 800 тыс. предметов и объектов. Они относятся ко всем периодам истории города, основанного в V веке до н.э., - от Античности до Нового времени. Есть даже ценности, созданные за сто лет до того, как первые греческие колонисты поселились на берегах нынешней Карантинной бухты. Ученые обнаружили объекты, уникальные не только для нашей страны, но и для всего Северного Причерноморья. Среди них - мавзолей человека, который, возможно, был одним из основателей Херсонеса.



"Бабушкины сервизы"



Археологи исследуют южный пригород Херсонеса с весны прошлого года, когда эти земли передали под проект создания историко-археологического парка "Херсонес Таврический". О потенциале территории ученые знали давно, но исследованиям мешал закрытый статус земель - почти 70 лет здесь стояли воинские части. Теперь пришло время подтверждать гипотезы.



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Главная состояла в том, что южный пригород Херсонеса с самого начала заселения города использовался как некрополь. До прихода христианства именно за городской стеной греки хоронили умерших. В новой религиозной традиции хоронить стали в городе возле храмов, и пригород постепенно превратился в район ремесленников. В общих чертах о подобной трансформации ученые знали давно, но их ждали находки, которые оказались самыми настоящими открытиями.



Считается, что Херсонес основали выходцы из Гераклеи Понтийской (ныне турецкий город Эргели) в 420-е годы до н.э., то есть в V веке до н.э. Но в одном из захоронений на раскопе № 5 археологи обнаружили предметы, которые по комплексу признаков датируют второй половиной VI века до н.э. То есть они старше Херсонеса почти на сто лет. В частности, фрагмент расписного чернофигурного сосуда.



- Это подталкивает нас к дискуссии о времени основания Херсонеса, - рассказал "Известиям" старший научный сотрудник Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев, на его участке и были обнаружены артефакты. - Существует альтернативная версия о том, что Херсонес мог быть основан раньше выходцами, к примеру, из Ольвии Понтийской, а уже потом на этом месте могли обосноваться переселенцы из Гераклеи Понтийской.



На фрагменте сосуда изображена богиня Афина в доспехах, со щитом и с копьем, поражающая Ареса, - Марса в древнеримской мифологии. Традиционный для древнегреческого искусства сюжет.



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- Но, возможно, это так называемые бабушкины сервизы, - продолжает исследователь.



Так на сленге археологов называются обнаруженные в раскопах ценные семейные реликвии, которые хранились десятилетиями, передавались из поколения в поколение и могли перебраться на новое место вместе с колонистами.



Героон Таврический



Самая значимая находка экспедиции - героон. Так греки называли мавзолей, возведенный в память о выдающемся человеке. Его обнаружили совсем недавно - в конце января.



- Героон нашли на раскопе № 4, - рассказывает Виктор Вахонеев. - Самая близкая аналогия нашей находке - хранящийся в музее в Вене саркофаг, датируемый 320-ми годами до н.э., то есть временем последних лет жизни Александра Македонского.



Сегодня героон представляет собой каменное ограждение, внутри которого постамент, а под ним захоронение. Но в свое время это архитектурное сооружение выглядело очень эффектно, было святилищем, местом поклонения.



- Оно представляло собой серьезное, монументальное сооружение, в ордерной архитектуре, вероятно, с колоннами, статуями, рельефами, - рассказывает начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Сергей Соловьев.



Предположение основано на том, что возле захоронения найден фрагмент камня с рельефным изображением сцены амазономахии - войны героев с амазонками: воин со щитом сдергивает за волосы сидящую на коне амазонку.



Возможно, ученым удастся разгадать, кто похоронен в мавзолее.



- Этот человек мог быть одним из основателей Херсонеса, - не исключает Сергей Соловьев. - Такого рода памятники обычным людям не ставили даже за великие заслуги. Это святилище героя, возведенного в ранг божества. Мы датируем захоронение второй половиной IV в. до н.э., а Херсонес был основан около 425 г. до н.э. То есть, вполне возможно, героон возвели в честь человека, который прожил в Херсонесе 50–70 лет и вполне мог быть среди его основателей, к моменту своей смерти заслужившим особые почести.



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Наши собеседники утверждают, что это единственный героон, найденный во всем Северном Причерноморье, то есть на юге России и Украины.



Отеческие гробы



Поскольку археологи исследуют, по сути дела, огромное кладбище (напомним, что южный пригород херсонесцы долго использовали именно для захоронений), неудивительно, что они находят объекты, связанные с погребальными традициями. Помимо погребений в грунте встречаются усыпальницы, вырубленные в скале, и склепы.



Некрополь - невеселое место, особенно если попадаются детские могилы. Археологи нашли надгробие, которое они датируют концом I - началом II века. Судя по надписи и изображению, здесь захоронен мальчик, не достигший зрелости. "Метродор, (сын) Аполлонида. Прощай! Меня, стелу, воздвигли воспитатель (отец) и кормилица (мать)".



- Последние три строчки - эпиграмма в метрическом размере, - объясняет Сергей Соловьев. - То есть это поэтическая эпитафия - редкий эпиграфический, стихотворный памятник Херсонеса. Диалект явно ионический, а не дорический (Херсонес основали дорийцы. - "Известия"). Это также относится к именам сына и отца. Возможно, эта семья переехала в Херсонес из одной из милетских колоний.



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Археолог предположил, что мрамор проконесский с Эгейского побережья, но работа выполнена руками местного скульптора.



- Мы также нашли целую серию христианских склепов, которые относятся к периоду, начиная с раннехристианского - V–VI веков и заканчивая X веком, - рассказывает Сергей Соловьев. - Видимо, это фамильные усыпальницы, в которых хоронили членов одной семьи. Есть склепы с огромным количеством захоронений разного времени. Например, один из найденных склепов использовался в течение 300 лет, в нем останки свыше 200 человек. То есть какая-то херсонесская семья из поколения в поколение хоронила в этой усыпальнице родичей.



По словам директора Центра спасательной археологии, заместителя директора Института истории материальной культуры РАН Натальи Соловьевой, в склепах находки достаточно редки, и в основном это простые предметы: браслеты, украшения из стекла, мелкие личные вещи: в христианское время пропадает традиция сопровождать умерших богатым инвентарем. Но и в христианских могилах археологам попадаются интересные находки.



- Нам с сотрудниками Эрмитажа удалось найти фрагменты тканей саванов - иногда ткань вышита золотыми нитями, в одном из склепов найдена кожаная обувь. Этим предметам полторы тысячи лет, - говорит Виктор Вахонеев.



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Помимо украшений в погребениях встречается всякого рода посуда, куда складывалась заупокойная пища. В большинстве случаев эти миски и кувшины.



Князь или не князь?



В одном из раскопов исследователи обнаружили оборонительную стену, и теперь предстоит выяснить, кто и для чего ее построил.



- Мы говорим пока очень осторожно, что она связана со временем осады Херсонеса войсками киевского князя Владимира, - сказала "Известиям" Наталья Соловьева. - Красивая история, нам хочется в нее верить. Но, может быть, стена была построена позже - в первой четверти XI века, когда Херсонес пострадал от землетрясения. Возможно, требовалось укрепить старую стену.



Виктор Вахонеев также осторожен: "Мы пока не уверены в датировке, полевые работы не завершены. Это наши первые наблюдения". По первому впечатлению, жители сооружали стену второпях, решая какую-то срочную задачу.



Общее число находок на месте раскопок превысило 800 тыс. И из них более 160 тыс. имеют музейное значение. Херсонесский музей уже принял на ответственное хранение порядка 80 тыс. предметов и 12 тыс. включил в фонды.



Выставлять их пока негде - сам музей долгие годы теснится в постройках бывшего монастыря св. Владимира. Но скоро все изменится. По проекту создания историко-археологического парка "Херсонес Таврический" предусмотрено строительство нового музейного кластера.



О том, как находки археологов впишутся в будущей экспозиции, предполагающие использование самых современных мультимедийных технологий, читайте в материале "Известий". Источник - Известия

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