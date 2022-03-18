У древнейшней египетской пирамиды нашли пять гробниц периода Древнего царства

20:26 20.03.2022

Ксения Максимова



При раскопках возле Ступенчатой пирамиды в некрополе Саккара, считающейся самым древним из сохранившихся крупных каменных зданий, исследователи обнаружили несколько древних гробниц, сообщает Associated Press.



Раскопки в этом месте были начаты в сентябре прошлого года, открытие же было сделано в начале марта. Как рассказал генеральный секретарь Службы древностей Египта Мостафа Вазири, гробницы предназначались для египетских высокопоставленных чиновников, они были богато украшены и расписаны иероглифами и изображениями священных животных. Ученые полагают, что могут найти здесь больше гробниц, а потому продолжат раскопки.



Находки датируют периодом Древнего царства (середина XXVIII - середина XXI века до нашей эры) и Первым переходным периодом, который наступил после его падения.



Саккара является частью обширного некрополя в древней столице Египта Мемфисе, который включает знаменитые пирамиды Гизы, пирамиды меньшего размера в Абу-Сире, Дахшуре и Абу-Рувайше.



Ранее при раскопках в Верхнем Египте были найдены мумии с золотыми языками. По мнению экспертов, египтяне считали, что золотой язык должен помогать идущим в царство мертвых убедить Осириса проявить милосердие к их душам.