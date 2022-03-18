 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 20.03.2022
21:45  В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом России А.Палий
21:42  Актриса Хаматова сбежала из России в латышскую деревню и уже плачет
20:26  У древнейшней египетской пирамиды нашли пять гробниц периода Древнего царства
18:20  Талибы официально поменяли цвет афганского нацфлага. Отныне он - белый с черной шахадой
15:37  Инкогнито из Херсонеса: какие ценности нашли археологи в крымском раскопе
12:45  Дама с сапогом на голове. Профессиональной стиль британской элиты, - Д.Седов
12:37  Отстрелили последнюю ногу. Запад отказывается от российской нефти, - К.Двинский

11:24  Конец Фукуямы, а не истории. У нас только начало, - Александр Дугин
10:40  Тарас Бульба и философия братства: Почему нельзя предавать своих, - Елена Яковлева
10:27  Atlantic: США отказались от российской нефти, но... без нее никуда
09:21  В разговоре с Си Цзиньпином Джо Байден спикировал на грешную землю, - В.Павленко
08:37  Началось: мир отказывается от доллара, - Р.Ищенко
08:24  Хуситы атакуют инфраструктуру корпорации Aramco в СаудАравии
08:18  Правительство Туркмении ушло в отставку
08:13  Государство является государством только с народом! - тронная речь Сердара
07:21  "Пятая колонна" и самоочищение общества, - А.Рудалев
06:55  Выборы вождя. Зачем туркменам президент? - Наргиза Рыскулова
00:14  Саудовская Аравия задумала отказаться от доллара
Суббота, 19.03.2022
16:33  Ковбои из США обыграли команду из Кыргызстана в кок-бору
16:32  Задержан за мошенничество бывший и.о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев
16:27  КырЗдрав - болен? Реформы или ликвидация медицинской элиты? - А.Бенгард
16:02  Не по тенге эти драмы. В ЕАЭС обсуждают будущее интеграции с подсанкционной Россией, - "Къ"
15:43  ЕАЭС вводит единое рублевое пространство
13:56  Си Цзиньпин послал жесткий сигнал Байдену, - "МК"
13:00  Сердар Бердымухамедов инаугурирован 3-м президентом Туркменистана
12:43  Алексей Чекрыжов: Большой Евразии нужна дедолларизация, иного не дано
11:38  Правящая тусовка (госаппарат) мало на что способен.., - М.Делягин
11:31  Согласия недостаточно. Нам нужна новая этика секса, - Washington Post
11:05  Игорь Стрелков: Украина в огне - это надолго... Придется идти до Львова
09:26  Экс-глава КырТаможни Кубанычбеков официально откупился от тюрьмы. Воруй дальше
09:13  Африканское эхо событий на Украине, - А.Мезяев
09:11  Звездный час китайского юаня. Когда юань займет пьедестал мировой валюты…, - В.Катасонов
08:48  Китайский тупик: Байден решил безуспешно давить на Си Цзиньпина, - Р.Абдуллин
00:44  "Есть куда расти". Заменит ли Азия нефтяные рынки ЕС и США
00:42  Иран под санкциями смог - сможет ли Россия? - Артем Кирпиченок
00:38  Как повлияют антироссийские санкции Запада на экономики стран ЦентрАзии? - Е.Кузьмина
Пятница, 18.03.2022
21:33  Полиция Алматы установила и изловила 17 "шамолганских стрелков". Что это было?
21:12  Это совсем не та война, что в Ираке или Афганистане, - Military Watch Magazine
20:50  РосМинстрой договаривается о завозе стройматериалов из Узбекистана, - "РГ"
20:43  Замминистра Вольвач: ЕАЭС работает над снижением роли доллара во взаимных расчетах
19:28  Реальная явка на Туркмен-выборах президента в Лебапском велаяте составила 42,18%, - "ХТ"
18:30  Денацификация избавит Украину от олигархов, - "Взгляд"
18:00  В Конституцию Казахстана внесут изменения: какие?
17:51  15 тысяч юных елбасят дружно переписались в новую КазДвижуху - Жана Казахстан!
14:51  Реформа здравоохранения Кыргызстана. Пациент жив? - академик Мамытов
14:16  Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева, - Г.Мирзаян
13:54  Политолог Данияр Ашимбаев стал кавалером ордена "Курмет" и другие награждения в Казахстане
12:45  Таджикистан и его союзников готовят к дестабилизации, - Виктория Панфилова
12:00  Дефолт России оказался невыгоден США, - Ольга Самофалова
11:38  Майкл Хадсон: Американская империя самоликвидируется
11:15  Корсика уплывает в автономию, - А.Тарханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Актриса Хаматова сбежала из России в латышскую деревню и уже плачет
21:42 20.03.2022

Чулпан Хаматова покинула Россию
ПОДЕЛИТЬСЯ
Чулпан Хаматова покинула Россию

В интервью Екатерине Гордеевой актриса Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться.

Сейчас Хаматова находится в Латвии, куда она переместилась из зарубежного отпуска. Актриса рассказала: она построила в Латвии дом, но как его содержать, она "пока не придумала". Дом находится не в Риге и не в Юрмале, он в деревне - чтобы добраться до него, Хаматовой "понадобилась помощь других людей", потому что денег на аренду машины у нее не было. Средств у нее осталось на то, чтобы максимум 3-4 месяца прожить без работы.

Подпись Чулпан Хаматовой стояла под письмом представителей благотворительных фондов, адресованном президенту Путину после начала военной спецоперации России на Украине.

Сейчас, по словам Хаматовой, ее благотворительный фонд в России продолжит работать и она останется его учредителем.

Во время интервью Хаматова плакала.

ИРИНА РИНАЕВА

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647801720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новый казахстан: путь обновления и модернизации
- Премьер-Министр РК провел встречу с исполнительным вице-президентом "Shell" П. Костелло
- О текущей ситуации в банковском секторе
- Партия Adal заявила об объединении с Amanat
- О недопущении вывоза наличных денежных средств
- Рабочий график главы государства
- Как будет решаться проблема дефицита пастбищ рассказали в Сенате
- В сегодняшних непростых условиях важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы - А. Смаилов
- Реализация Плана обеспечения продовольственной безопасности в РК направлена на увеличение объемов производства сельхозпродукции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  