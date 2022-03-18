|21:33 Полиция Алматы установила и изловила 17 "шамолганских стрелков". Что это было?
21:12 Это совсем не та война, что в Ираке или Афганистане, - Military Watch Magazine
20:50 РосМинстрой договаривается о завозе стройматериалов из Узбекистана, - "РГ"
20:43 Замминистра Вольвач: ЕАЭС работает над снижением роли доллара во взаимных расчетах
19:28 Реальная явка на Туркмен-выборах президента в Лебапском велаяте составила 42,18%, - "ХТ"
18:30 Денацификация избавит Украину от олигархов, - "Взгляд"
18:00 В Конституцию Казахстана внесут изменения: какие?
17:51 15 тысяч юных елбасят дружно переписались в новую КазДвижуху - Жана Казахстан!
14:51 Реформа здравоохранения Кыргызстана. Пациент жив? - академик Мамытов
14:16 Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева, - Г.Мирзаян
13:54 Политолог Данияр Ашимбаев стал кавалером ордена "Курмет" и другие награждения в Казахстане
12:45 Таджикистан и его союзников готовят к дестабилизации, - Виктория Панфилова
12:00 Дефолт России оказался невыгоден США, - Ольга Самофалова
11:38 Майкл Хадсон: Американская империя самоликвидируется
11:15 Корсика уплывает в автономию, - А.Тарханов
|Актриса Хаматова сбежала из России в латышскую деревню и уже плачет
21:42 20.03.2022
Чулпан Хаматова покинула Россию
ПОДЕЛИТЬСЯ
Чулпан Хаматова покинула Россию
В интервью Екатерине Гордеевой актриса Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться.
Сейчас Хаматова находится в Латвии, куда она переместилась из зарубежного отпуска. Актриса рассказала: она построила в Латвии дом, но как его содержать, она "пока не придумала". Дом находится не в Риге и не в Юрмале, он в деревне - чтобы добраться до него, Хаматовой "понадобилась помощь других людей", потому что денег на аренду машины у нее не было. Средств у нее осталось на то, чтобы максимум 3-4 месяца прожить без работы.
Подпись Чулпан Хаматовой стояла под письмом представителей благотворительных фондов, адресованном президенту Путину после начала военной спецоперации России на Украине.
Сейчас, по словам Хаматовой, ее благотворительный фонд в России продолжит работать и она останется его учредителем.
Во время интервью Хаматова плакала.
ИРИНА РИНАЕВА