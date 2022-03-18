Актриса Хаматова сбежала из России в латышскую деревню и уже плачет

21:42 20.03.2022

Чулпан Хаматова покинула Россию

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Чулпан Хаматова покинула Россию



В интервью Екатерине Гордеевой актриса Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться.



Сейчас Хаматова находится в Латвии, куда она переместилась из зарубежного отпуска. Актриса рассказала: она построила в Латвии дом, но как его содержать, она "пока не придумала". Дом находится не в Риге и не в Юрмале, он в деревне - чтобы добраться до него, Хаматовой "понадобилась помощь других людей", потому что денег на аренду машины у нее не было. Средств у нее осталось на то, чтобы максимум 3-4 месяца прожить без работы.



Подпись Чулпан Хаматовой стояла под письмом представителей благотворительных фондов, адресованном президенту Путину после начала военной спецоперации России на Украине.



Сейчас, по словам Хаматовой, ее благотворительный фонд в России продолжит работать и она останется его учредителем.



Во время интервью Хаматова плакала.



ИРИНА РИНАЕВА