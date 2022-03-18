В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом России А.Палий

21:45 20.03.2022

В Сети появились версии гибели замкомандующего ЧФ Андрея Палия

Офицер-киевлянин погиб под Мариуполем от пули снайпера



Замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Андрий Палий мог погибнуть от пули снайпера при обеспечении гуманитарного прохода для жителей Мариуполя. Об этом написал сайт "Морполит", который ведут выпускники Киевского высшего военно-морского политического училища. Андрей Палий окончил этот вуз в 1992 году, после чего отправился служить на Северный флот.



Офицер-киевлянин погиб под Мариуполем от пули снайпера

О гибели офицера сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев подтвердил информацию.



Андрею Палию исполнился 51 год.



Он потомственный военный. Отец долго служил на Северном флоте.



Как написал сайт "Морполит", "по одной из версий, Андрей Николаевич Палий погиб от пули снайпера, при обеспечении функционирования мирного коридора для выхода из города гражданских лиц, которые находились в заложниках украинских нацистов".



В свою очередь, хорошо знавший Палия президент консалтинговой группы "Содействие" Константин Царенко оставил такую запись в своем блоге: "Он был примером честного и ответственного во всех отношен человека. Он был тем, кто не предаст и кто поддержит в трудную минуту".



"Ты, киевлянин, и пал за освобождение Украины от нацизма на нашей исконной территории Малороссии, оккупированной реваншистами", - написал Царенко.