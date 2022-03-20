Еще один газовый конфликт. Испания и Алжир поссорились из-за Западной Сахары, - "НГ"

00:32 21.03.2022

Дружба с Марокко оказалась для Мадрида важнее африканского газа

Данила Моисеев

20.03.22



Из-за решения Испании бороться за независимость Западной Сахары ПОЛИСАРИО станет тяжелее.

Алжир отозвал своего посла из Испании для консультаций. Это произошло, после того как в пятницу Мадрид одобрил марокканский План автономии по Западной Сахаре. Прежде испанцы придерживались нейтралитета в вопросе о судьбе своей бывшей колонии, за признание независимости которой ратует Алжир. Ухудшившиеся за последние полгода алжиро-марокканские отношения поставили Испанию перед сложным выбором между двумя странами. В итоге было решено поддержать Марокко. Вариант, что теперь отношения Алжира с ЕС ухудшатся и позиция страны по Украине станет ближе к российской, не исключен, но, по мнению экспертов, маловероятен.



Об отзыве алжирского посла было объявлено 19 марта. "Будучи весьма удивлены заявлениям высших испанских властей по теме Западной Сахары, алжирские власти, изумленные столь резким изменением позиции бывшей управляющей державы Западной Сахары, решили немедленно отозвать своего посла в Мадриде для консультаций", – объясняется этот шаг в заявлении МИД Алжира.



До этого премьер-министр Испании Педро Санчес в письме королю Марокко Мухаммеду VI назвал марокканскую инициативу, представленную в 2007 году в Совете Безопасности ООН, "наиболее серьезной, реалистичной и надежной основой" для решения вопроса о Западной Сахаре.



Марокко, в середине XX века получившее независимость от Франции и Испании, постоянно заявляло о своих правах на Западную Сахару, которое королевство давно считает своей неотъемлемой частью, отторгнутой колонизаторами. До 1976 года эта территория принадлежала Испании. Уходя оттуда, испанцы не очертили будущее региона. Этим воспользовались марокканцы, чьи войска вошли в Западную Сахару. С тех пор Фронт ПОЛИСАРИО ведет борьбу за независимость региона при поддержке Алжира. Марокко же пытается добиться полного включения Западной Сахары в свой состав в качестве автономии. С 1991 года между марокканскими властями и Фронтом ПОЛИСАРИО действовало перемирие. Оно было прервано в 2020 году, но активных военных действий в регионе не ведется.



Договориться о проведении референдума по статусу Западной Сахары стороны так и не могут. В августе 2021 года алжирцы объявили о разрыве дипломатических отношений с Марокко.



"Испания в целом старалась уйти из бывшей колонии максимально осторожно, с соблюдением всех формальностей, но не определив статус Западной Сахары. Из-за этого конфликтная ситуация, что называется, подвисла", – сказал заместитель директора Института Африки РАН Леонид Фитуни.



В разговоре с "НГ" эксперт сказал, что решение Испании поддержать Марокко вряд ли скажется на позиции Алжира по Украине. Алжирцы, как и марокканцы, стараются дистанцироваться от оценки конфликта в этой стране.Вместе с тем Фитуни отмечает, что роль алжирского газа из-за событий в Украине, конечно, возрастет для стран ЕС. "Но даже это, видимо, не повлияло на принятие прагматичного решения Мадрида, мотивированного либо негласными договоренностями, либо тем, что позиции ПОЛИСАРИО не так сильны, как раньше. С Марокко связи у Испании более тесные, чем у Алжира. Марокко ближе даже географически, а испанские острова почти граничат с этой страной по суше, располагаясь в сотнях метров от Африки. С топливом же Мадрид пытается решить проблему за счет увеличения поставок американского сжиженного газа. А Алжир значительно увеличить поставки не в состоянии", – поясняет Фитуни.



С ним согласна старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Екатерина Черкасова. Она напомнила, что испанский город Сеута и вовсе находится на африканском побережье. При этом массивные заграждения не мешают периодически пытаться проникнуть в испанские владения нелегальным мигрантам, желающим закрепиться в Европе. "В прошлом году между Рабатом и Мадридом была напряженность. Летом за один день через ограждения перебралось более 6 тыс. нелегалов. Чиновники приезжали в Сеуту и обещали усилить контроль. Но без твердой позиции соседа с нелегалами что-то сделать сложно", – сказала она "НГ". Эксперт считает, что Испания все равно постарается сохранить хорошие отношения с Алжиром. У двух стран есть выгодный долгосрочный газовый контракт. Он важен и ЕС в целом. Алжирский газ поставляется также в Португалию, Италию и Францию. В этих условиях ЕС постарается не углублять, а, наоборот, урегулировать конфликт.