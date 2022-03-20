Япония тянет Индию в антироссийскую коалицию, - В.Скосырев

00:35 21.03.2022

Токио показал себя верным соратником Вашингтона

Владимир Скосырев

20 марта 22



В Дели состоялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с коллегой из Японии Фумио Кисидой. Гость призвал Индию осудить российскую военную операцию и предложил за это вознаграждение в виде японских инвестиций на 42 млрд долл. в ближайшие пять лет. Посул не сработал. В совместном заявлении двух стран говорится о необходимости прекратить огонь, но Россия напрямую не упоминается. Тем не менее Токио по Украине идет в ногу с другими союзниками США, подвергнув Россию санкциям. Киеву направлено нелетальное военное снаряжение. Но от закупок газа и нефти в РФ Япония не отказалась.

Как передало Reuters, Кисида сказал Моди, что российская спецоперация потрясла "основы международного порядка", и это требует ясного ответа. При этом Токио сослался на организацию Quad, куда входят Япония, США, Индия и Австралия. Индия – единственный член "четверки", который не осудил Россию. Дипломатический призыв был подкреплен материально – Ксида обнародовал план сделать в Индии крупные капиталовложения как в масштабах всей страны, так и в Гуджарате, родном штате Моди.



Моди воздержался от комментария по Украине, указав лишь, что инциденты геополитического масштаба бросают обеим странам новые вызовы. Отсюда можно сделать вывод, что Кисиде не удалось добиться своей главной цели – вынудить Дели отойти от нейтральной позиции по Украине. Однако эта осечка не означает, что Токио не будет больше принимать участия в кампании политического и экономического давления на Москву. Япония наложила санкции на российских олигархов, заморозила активы российских банков и лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле.



Ранее Кисида в Токио, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Япония отвергает российскую военную операцию в Украине "во имя защиты свободы, прав человека и правления закона". Японские правящие круги, по сообщению CNN, стремятся не отстать от США и других партнеров по военным альянсам и освободиться от требований своей пацифистской Конституции, которая ограничивает ее возможность наращивать военную мощь. При этом главной угрозой для себя Токио считает не Россию, а Китай, с которым у него есть территориальный спор из-за островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Японском море.



События в Украине, однако, вновь воспламенили антироссийские настроения у широкой публики, связанные с тем, что Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды, которые перешли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Как передала газета Yomiuri Shimbun, 82% японской общественности поддерживают санкции против России. Эта поддержка дала возможность Кисиде отойти от курса его предшественника Синдзо Абэ, который пытался улучшить связи с Россией.



А теперь в японской прессе заговорили о том, что как Украине нужно вернуть контроль над Донбассом, так и Японии следует восстановить суверенитет над Южными Курилами. Это, конечно, не официальная позиция. Но Кисида заморозил переговоры о мирном договоре с Россией. Они, по словам премьера, сейчас неуместны.



В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Япония безоговорочно идет в фарватере американцев. В этом плане она ничем от других членов G7 не отличается. В частности, Токио ввел санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова. Идет обработка населения в антироссийским духе. Некоторые японские оркестры удаляют из своего репертуара произведения Чайковского. В кампании участвует посольство Украины. Но оно переборщило, призвав японских военных наемников отправиться в Украину. Правительство указало посольству, что этого делать нельзя".



Раньше Япония не хотела принимать беженцев из-за границы, особенно политических. А из Украины около 40 беженцев уже приехало. "Япония пересматривает свою позицию и по другим направлениям. Например, она никогда не посылала вооружения сторонам военного конфликта. А Украине Япония послала, правда, нелетальное оружие, а каски, бронежилеты и зимнюю защитную военную форму. Ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте, – сказал эксперт. – Представляется, что это связано с горьким разочарованием японцев переговорами с Россией о мирном договоре, которые зашли в тупик. Абэ надеялся продвинуться вперед и получить острова. Ничего не вышло. И Кисида сделал выводы. Какие? Ясно хотя бы из того, что японские города-побратимы рвут контакты с российскими городами. Но, несмотря на антироссийский настрой, Япония от энергоресурсов России не отказывается. Японские компании не ушли из сахалинских и арктических проектов по примеру западных фирм. Япония на 100% зависит от импорта энергоносителей".