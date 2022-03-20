 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.03.2022
00:49  Традиционализм - новая старая идеология, - М.Магид
00:35  Япония тянет Индию в антироссийскую коалицию, - В.Скосырев
00:32  Еще один газовый конфликт. Испания и Алжир поссорились из-за Западной Сахары, - "НГ"
00:31  Лечить и лечиться. Заявленная денацификация Украины вызовет много вопросов к российским элитам, - Е.Сатановский
Воскресенье, 20.03.2022
21:45  В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом России А.Палий
21:42  Актриса Хаматова сбежала из России в латышскую деревню и уже плачет
20:26  У древнейшней египетской пирамиды нашли пять гробниц периода Древнего царства

18:20  Талибы официально поменяли цвет афганского нацфлага. Отныне он - белый с черной шахадой
15:37  Инкогнито из Херсонеса: какие ценности нашли археологи в крымском раскопе
12:45  Дама с сапогом на голове. Профессиональной стиль британской элиты, - Д.Седов
12:37  Отстрелили последнюю ногу. Запад отказывается от российской нефти, - К.Двинский
11:24  Конец Фукуямы, а не истории. У нас только начало, - Александр Дугин
10:40  Тарас Бульба и философия братства: Почему нельзя предавать своих, - Елена Яковлева
10:27  Atlantic: США отказались от российской нефти, но... без нее никуда
09:21  В разговоре с Си Цзиньпином Джо Байден спикировал на грешную землю, - В.Павленко
08:37  Началось: мир отказывается от доллара, - Р.Ищенко
08:24  Хуситы атакуют инфраструктуру корпорации Aramco в СаудАравии
08:18  Правительство Туркмении ушло в отставку
08:13  Государство является государством только с народом! - тронная речь Сердара
07:21  "Пятая колонна" и самоочищение общества, - А.Рудалев
06:55  Выборы вождя. Зачем туркменам президент? - Наргиза Рыскулова
00:14  Саудовская Аравия задумала отказаться от доллара
Суббота, 19.03.2022
16:33  Ковбои из США обыграли команду из Кыргызстана в кок-бору
16:32  Задержан за мошенничество бывший и.о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев
16:27  КырЗдрав - болен? Реформы или ликвидация медицинской элиты? - А.Бенгард
16:02  Не по тенге эти драмы. В ЕАЭС обсуждают будущее интеграции с подсанкционной Россией, - "Къ"
15:43  ЕАЭС вводит единое рублевое пространство
13:56  Си Цзиньпин послал жесткий сигнал Байдену, - "МК"
13:00  Сердар Бердымухамедов инаугурирован 3-м президентом Туркменистана
12:43  Алексей Чекрыжов: Большой Евразии нужна дедолларизация, иного не дано
11:38  Правящая тусовка (госаппарат) мало на что способен.., - М.Делягин
11:31  Согласия недостаточно. Нам нужна новая этика секса, - Washington Post
11:05  Игорь Стрелков: Украина в огне - это надолго... Придется идти до Львова
09:26  Экс-глава КырТаможни Кубанычбеков официально откупился от тюрьмы. Воруй дальше
09:13  Африканское эхо событий на Украине, - А.Мезяев
09:11  Звездный час китайского юаня. Когда юань займет пьедестал мировой валюты…, - В.Катасонов
08:48  Китайский тупик: Байден решил безуспешно давить на Си Цзиньпина, - Р.Абдуллин
00:44  "Есть куда расти". Заменит ли Азия нефтяные рынки ЕС и США
00:42  Иран под санкциями смог - сможет ли Россия? - Артем Кирпиченок
00:38  Как повлияют антироссийские санкции Запада на экономики стран ЦентрАзии? - Е.Кузьмина
Пятница, 18.03.2022
21:33  Полиция Алматы установила и изловила 17 "шамолганских стрелков". Что это было?
21:12  Это совсем не та война, что в Ираке или Афганистане, - Military Watch Magazine
20:50  РосМинстрой договаривается о завозе стройматериалов из Узбекистана, - "РГ"
20:43  Замминистра Вольвач: ЕАЭС работает над снижением роли доллара во взаимных расчетах
19:28  Реальная явка на Туркмен-выборах президента в Лебапском велаяте составила 42,18%, - "ХТ"
18:30  Денацификация избавит Украину от олигархов, - "Взгляд"
18:00  В Конституцию Казахстана внесут изменения: какие?
17:51  15 тысяч юных елбасят дружно переписались в новую КазДвижуху - Жана Казахстан!
14:51  Реформа здравоохранения Кыргызстана. Пациент жив? - академик Мамытов
14:16  Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева, - Г.Мирзаян
13:54  Политолог Данияр Ашимбаев стал кавалером ордена "Курмет" и другие награждения в Казахстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Япония тянет Индию в антироссийскую коалицию, - В.Скосырев
00:35 21.03.2022

Токио показал себя верным соратником Вашингтона
Владимир Скосырев
20 марта 22

В Дели состоялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с коллегой из Японии Фумио Кисидой. Гость призвал Индию осудить российскую военную операцию и предложил за это вознаграждение в виде японских инвестиций на 42 млрд долл. в ближайшие пять лет. Посул не сработал. В совместном заявлении двух стран говорится о необходимости прекратить огонь, но Россия напрямую не упоминается. Тем не менее Токио по Украине идет в ногу с другими союзниками США, подвергнув Россию санкциям. Киеву направлено нелетальное военное снаряжение. Но от закупок газа и нефти в РФ Япония не отказалась.
Как передало Reuters, Кисида сказал Моди, что российская спецоперация потрясла "основы международного порядка", и это требует ясного ответа. При этом Токио сослался на организацию Quad, куда входят Япония, США, Индия и Австралия. Индия – единственный член "четверки", который не осудил Россию. Дипломатический призыв был подкреплен материально – Ксида обнародовал план сделать в Индии крупные капиталовложения как в масштабах всей страны, так и в Гуджарате, родном штате Моди.

Моди воздержался от комментария по Украине, указав лишь, что инциденты геополитического масштаба бросают обеим странам новые вызовы. Отсюда можно сделать вывод, что Кисиде не удалось добиться своей главной цели – вынудить Дели отойти от нейтральной позиции по Украине. Однако эта осечка не означает, что Токио не будет больше принимать участия в кампании политического и экономического давления на Москву. Япония наложила санкции на российских олигархов, заморозила активы российских банков и лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле.

Ранее Кисида в Токио, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Япония отвергает российскую военную операцию в Украине "во имя защиты свободы, прав человека и правления закона". Японские правящие круги, по сообщению CNN, стремятся не отстать от США и других партнеров по военным альянсам и освободиться от требований своей пацифистской Конституции, которая ограничивает ее возможность наращивать военную мощь. При этом главной угрозой для себя Токио считает не Россию, а Китай, с которым у него есть территориальный спор из-за островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Японском море.

События в Украине, однако, вновь воспламенили антироссийские настроения у широкой публики, связанные с тем, что Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды, которые перешли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Как передала газета Yomiuri Shimbun, 82% японской общественности поддерживают санкции против России. Эта поддержка дала возможность Кисиде отойти от курса его предшественника Синдзо Абэ, который пытался улучшить связи с Россией.

А теперь в японской прессе заговорили о том, что как Украине нужно вернуть контроль над Донбассом, так и Японии следует восстановить суверенитет над Южными Курилами. Это, конечно, не официальная позиция. Но Кисида заморозил переговоры о мирном договоре с Россией. Они, по словам премьера, сейчас неуместны.

В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Япония безоговорочно идет в фарватере американцев. В этом плане она ничем от других членов G7 не отличается. В частности, Токио ввел санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова. Идет обработка населения в антироссийским духе. Некоторые японские оркестры удаляют из своего репертуара произведения Чайковского. В кампании участвует посольство Украины. Но оно переборщило, призвав японских военных наемников отправиться в Украину. Правительство указало посольству, что этого делать нельзя".

Раньше Япония не хотела принимать беженцев из-за границы, особенно политических. А из Украины около 40 беженцев уже приехало. "Япония пересматривает свою позицию и по другим направлениям. Например, она никогда не посылала вооружения сторонам военного конфликта. А Украине Япония послала, правда, нелетальное оружие, а каски, бронежилеты и зимнюю защитную военную форму. Ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте, – сказал эксперт. – Представляется, что это связано с горьким разочарованием японцев переговорами с Россией о мирном договоре, которые зашли в тупик. Абэ надеялся продвинуться вперед и получить острова. Ничего не вышло. И Кисида сделал выводы. Какие? Ясно хотя бы из того, что японские города-побратимы рвут контакты с российскими городами. Но, несмотря на антироссийский настрой, Япония от энергоресурсов России не отказывается. Японские компании не ушли из сахалинских и арктических проектов по примеру западных фирм. Япония на 100% зависит от импорта энергоносителей".

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647812100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новый казахстан: путь обновления и модернизации
- Премьер-Министр РК провел встречу с исполнительным вице-президентом "Shell" П. Костелло
- О текущей ситуации в банковском секторе
- Партия Adal заявила об объединении с Amanat
- О недопущении вывоза наличных денежных средств
- Рабочий график главы государства
- Как будет решаться проблема дефицита пастбищ рассказали в Сенате
- В сегодняшних непростых условиях важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы - А. Смаилов
- Реализация Плана обеспечения продовольственной безопасности в РК направлена на увеличение объемов производства сельхозпродукции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  