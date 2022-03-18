Рухнула труба казахстанской Петропавловской ТЭЦ. Областной центр сидит без тепла и света

07:05 21.03.2022

Токаев поручил восстановить подачу тепла жителям Петропавловска



20 марта в Петропавловске упала труба на ТЭЦ-2. Дымовая труба была введена в эксплуатацию в 1961 году, сообщает Zakon.kz.



Утром 21 марта Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию акима СКО Кумара Аксакалова о ходе работ по ликвидации последствий аварии на Петропавловской ТЭЦ, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.



Авария привела к отключению тепла в жилых домах и служебных помещениях.



По словам акима, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты отрасли. Ожидается прибытие главы компании – собственника ТЭЦ.



Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.



20 марта в Петропавловске упала труба на ТЭЦ-2. Дымовая труба была введена в эксплуатацию в 1961 году. В 2016 году ее ремонтировали. Высота трубы – 150 метров, а вес – несколько тысяч тонн.



Обрушение трубы в Петропавловске – на месте работают все службы

Данияр Кунафин