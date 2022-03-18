|КырПрез Жапаров лично поздравил жителей Исфаны-Раззакова. Избавление от "таджикскости"?..
08:09 21.03.2022
20 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Президент посетил Исфану, переименованную в Раззаков, и поздравил горожан
Садыр Жапаров сегодня принял участие в мероприятии по случаю переименования Исфаны Лейлекского района в город Раззаков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По словам президента, это событие, несомненно, станет также одним из факторов повышения морального духа и патриотического сознания всего народа Кыргызстана, в особенности жителей Баткенской области - малой родины знаменитого предка Исхака Раззакова.
пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Исфана переименована в Раззаков
Он напомнил о словах этого руководителя страны, ставших крылатыми: "Буду чистым я, будешь чистым ты - будет чистым и общество".
"Именно они являются сегодня движущей силой для повседневной созидательной работы каждого честного гражданина и патриота, как и больших свершений всей нашей республики. И это повод для нескрываемой гордости - даже просто говорить о великом пути, пройденном одним из наших отцов и дедов, который верой и правдой служил родной земле, своему народу", - сказал Садыр Жапаров.
Он отметил, что присвоением Исфане имени Исхака Раззакова мы начинаем свои усилия с целью воздать должное памяти и увековечить имена наших великих соотечественников, на долю которых выпало исполнять перед родиной свой сыновний и дочерний долг в самые трудные времена, внося свой вклад в развитие отчизны.
По его мнению, переименование Исфаны в Раззаков без преувеличения станет побудительным толчком к укреплению национальной идеологии, подъему на качественно новый уровень духовно-нравственного воспитания граждан, упрочению целостности государства и единства народа.