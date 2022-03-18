Страх и ненависть в Семье. Разгром клана Назарбаева в режиме реального времени, - Анна Козырева

08:17 21.03.2022 Попытка январского госпереворота дорого обошлась клану Нурсултана Назарбаева. Членов семьи первого президента сняли с государственных постов, лишили мест в госкорпорациях, а некоторых – свободы. То, что еще в прошлом месяце казалось логичным этапом транзита и относительно "мирной" передачей власти проигравшей стороной, теперь все больше напоминает зачистку. Самому Назарбаеву, очевидно, ничего не грозит, но то, как преемник расправляется с его многочисленной родней, наглядно показывает - в политическом смысле первый президент скорее мертв, чем жив.



Те, кто на свободе



Старшая дочь Назарбаева Дарига после январских событий перестала появляться на заседаниях в Мажилисе (парламенте). Сначала сообщалось, что она заразилась коронавирусом, затем - что взяла отпуск без содержания. В конце января Даригу и еще ряд приближенных к Назарбаеву людей исключили из политсовета правящей партии Nur Otan (ныне - Amanat), а уже в феврале произошло немыслимое: бывший коллега Назарбаевой по правящей партии Айдос Сарым публично предложил ей сложить мандат из-за систематических прогулов.



На следующий день в Сети была запущена петиция "за немедленную отставку Назарбаевой", которая, впрочем, широкой поддержки не получила (ее подписали всего 2,8 тыс. человек, для сравнения - появившаяся после январских событий петиция за возвращение столице прежнего названия - Астана - собрала свыше 226 тыс. подписей). Но намек старшая дочь первого президента поняла верно, 25 февраля она объявила о своем решении сложить полномочия депутата Мажилиса, чтобы "полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности".



Окончательный уход из политики Назарбаевой, которой несколько лет назад некоторые эксперты пророчили высший государственный пост, стал лишь звеном в длинной цепи увольнений. Еще в январе сват Дариги Берик Имашев (сын Назарбаевой Нурали женат на его дочери Аиде) ушел с поста главы казахстанского ЦИКа.



Тогда же Кайрат Шарипбаев, которого называют вторым мужем Дариги, перестал быть председателем правления нацкомпания QazaqGaz (прежнее название - "КазТрансГаз"). Это - основная газотранспортная и газоснабжающая компания Казахстана. Вместе с Шарипбаевым ее покинул Адильбек Джаксыбеков, бывший глава администрации Назарбаева. На днях президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести полный аудит QazaqGaz, так что, возможно, бывшему руководству нацкомпании еще "прилетят" уголовные дела.



Еще один зять первого президента - Димаш Досанов, муж младшей дочери Алии, был освобожден от должности председателя правления АО "КазТрансОйл", крупнейшей нефтепроводной компании республики. В то же время скандально известную компанию "Оператор РОП", аффилированную с Алией, освободили от администрирования утилизационного сбора, которым она по решению правительства занималась с 2015 года.



Наконец, муж средней дочери Динары миллиардер Тимур Кулибаев после восьми лет руководства оставил свое "детище" - национальную палату предпринимателей "Атамекен". На прошлой неделе Кулибаев, возглавляющий ассоциацию KazEnergy, также сложил с себя полномочия члена совета директоров российского "Газпрома" и выбыл из его состава. Радио "Азаттык" (региональная служба Радио Свобода, признанного в России иноагентом) выяснило, что миллиардер сохранил за собой пост главы Национального олимпийского комитета Казахстана, но при этом сам НОК был отстранен от распределения государственных средств, выделяемых на спорт.



Кулибаев возглавляет рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes и входит в пятерку богатейших казахстанских предпринимателей. Его жена Динара в списке Forbes Kazakhstan занимает пятое место. Их общее состояние в мае 2021 года оценивалось в $2,9 млрд.



После неудавшейся попытки госпереворота Токаев открытым текстом заявил, что появившимся при Назарбаеве олигархам придется на системной основе помогать народу, для чего был создан общественный фонд "Қазақстан халқына".

Halyk Bank, контролируемый Кулибаевыми, в числе первых перечислил туда 3 млрд тенге (около $7 млн). Позже семья Кулибаевых дополнительно пожертвовала фонду 10 млрд тенге ($23 млн) через свой благотворительный фонд "Халык". Миллиардеры из первой пятерки Владимир и Вячеслав Ким через свои фирмы также перечислили в фонд десятки миллиардов тенге. Еще один олигарх - экс-сотрудник администрации Назарбаева, его управляющий делами в 2006–2009 годах Булат Утемуратов от своего имени пожертвовал в "Қазақстан халқына" 10 млрд тенге.



На сайте фонда есть подробная информация и по другим донорам. Там среди прочих можно найти брата Нурсултана Назарбаева Болата, который пожертвовал "Қазақстан халқына" 1 млрд тенге. После января над Болатом также сгустились тучи, ведь именно его называли основным выгодополучателем от товаропотока на казахстанско-китайской границе, где нынешний президент внезапно обнаружил "бардак". Кроме того, структурам Болата Назарбаева приписывают контроль над "Алтын Ордой" - одним из крупнейших оптовых рынков Казахстана. Токаев в прошлом месяце поручил акимам (главам администраций) Алматы и Алматинской области совместно с правительством "навести там порядок".



"Рынок стал настоящим "жирным местом" для получения прибыли. Это стало очевидным во время январских событий. При необходимости можно привлечь правоохранительные органы. Даю срок в два месяца", - заявил тогда он.



Из общей картины щедрых пожертвований от олигархов, которые рекой потекли в созданный президентом фонд, выбивался, пожалуй, лишь один взнос - всего 350 млн тенге (около $690 тыс.) - от миллиардера Кайрата Боранбаева, чье состояние казахстанский Forbes оценивает в $590 млн. Боранбаев - еще один родственник Назарбаевых: его дочь Алима была замужем за внуком первого президента Айсултаном, который умер в августе 2020 года. Но речь об этом олигархе пойдет ниже, ведь его уже нет в числе тех, кто находится сейчас на свободе.



И те, кто за решеткой



Боранбаев - франчайзи McDonald"s в Казахстане, Беларуси и ряде регионов России, владелец оператора платных парковок в Алматы, раньше принадлежавшего государству. Вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным и другими партнерами владеет ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", разливающим российскую вакцину против ковида "Спутник-V". Ему также принадлежит футбольный клуб "Кайрат".



Сотрудники Антикоррупционной службы задержали 55-летнего Боранбаева 15 марта по подозрению в хищении средств в квазигосударственном секторе. Спустя два дня суд арестовал его на два месяца, а кадры задержания слили в Сеть.



13 марта Антикоррупционная служба также объявила о задержании племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды по делу о хищениях в особо крупном размере в АО "Казахтелеком". Операцию провели на территории алматинского аэропорта, откуда Сатыбалды хотел вылететь в Дубай. Позднее суд санкционировал его арест на два месяца.



Кайрат - сын Сатыбалды Назарбаева, родного брата первого президента, погибшего в автокатастрофе. Впоследствии он взял в качестве фамилии имя отца. Кайрат владел почти четвертью монополиста на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг через компанию Skyline Investment Company S. A. В разные годы он служил в КНБ, активно занимался политикой и бизнесом, вошел в число богатейших людей Казахстана. В республике он считался финансовым распорядителем клана Назарбаева и покровителем салафитов, известной своей радикальностью ветви ислама.



В январе "Фергана" писала о ключевой роли Сатыбалды и его бойцов, а также родного брата Самата Абиша в беспорядках, за что редакции пригрозили уголовным преследованием.



Причина наступившего хаоса в Казахстане – не протесты, а отчаянная борьба за власть между кланами

Возможно, такую реакцию вызвало упоминание генерала Абиша, которого после январских событий уволили из КНБ, однако арестовывать не стали (в отличие от его бывшего начальника и всего оставшегося руководства комитета, которым сейчас вменяют госизмену). На днях Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал журналистам, что против экс-главы КНБ Карима Масимова и трех его замов следствию удалось собрать доказательства вины, а против Самата Абиша - нет.



Что касается его брата, Кайрата Сатыбалды, то 17 марта выяснилось, что ему вменяют не только хищение, но и рейдерство. Об этом было объявлено после задержания бывшей супруги Сатыбалды - Гульмиры. Издание Orda.kz писало, что вокруг нее за последние 10 лет ходило много слухов о рейдерском захвате прибыльного бизнеса. Одной из таких компаний, якобы, было ТОО "СП КазГерСтрой", где сейчас учредителем является их общий с Кайратом Сатыбалды сын - Бауыржан Нурсултан. На днях телеведущая Баян Максаткызы также обещала рассказать, как невестка семьи Назарбаевых "отжала" бизнес у ее мужа Турсенгали Алагузова.



Кадр из видео задержания Кайрата Сатыбалды

Многие обратили внимание на то, что двух Кайратов - Сатыбалды и Боранбаева - арестовали, когда самого Нурсултана Назарбаева не было в стране. 11 марта он встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анталье, куда прибыл на дипломатический форум по приглашению турецкого лидера, а оттуда собирался вылететь в ОАЭ. Казахстанская журналистка, основатель и главный редактор Orda.kz Гульнара Бажкенова увидела в таком приглашении "геополитическую интригу". "Вот ОДКБ поддержал тех, а значит мы за вас", - написала она в своем Telegram-канале.



Похожую мысль у себя в Facebook развил бывший казахстанский чекист Альнур Мусаев, утверждающий, что клан Назарбаева в противоборстве западных стран с Россией выбрал сторону первых ради сохранения своих активов за рубежом и теперь активно "сливает" Западу компромат на Токаева.



В принципе, этим можно было бы объяснить нервную реакцию Акорды, но есть и другая версия. Азербайджанская газета Haqqin пишет, что Назарбаев ушел из внутренней политики Казахстана, чтобы участвовать в политике международной, и нынешний президент может это использовать.



"Его (Назарбаева - прим. ред.) связи в тюркском мире, в Китае и на постсоветском пространстве нужны всем - и в Анкаре, и в Пекине, и в его стране. В голове патриарха уникальная база данных на каждого мирового лидера, с которым ему доводилось общаться. Нынешние тайны мировой политики для него - открытый лист", - говорится в статье.

Ее автор уверен, что в качестве советника Назарбаев крайне нужен и Эрдогану, поэтому его опыт будут использовать в Тюркском совете, где первый казахстанский президент является пожизненным почетным председателем.



Если аресты родственников Назарбаева не были связаны с его участием в дипломатическом форуме, то, возможно, они стали, как выразился политолог, специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов, свидетельством серьезных намерений президента Токаева по проведению политических реформ. План этих реформ глава государства огласил в послании народу 16 марта. Среди них - отход "от суперпрезидентской" формы правления, запрет для главы государства быть членом партии в период его полномочий, упрощение регистрации политических объединений и так далее.



Часть послания Касым-Жомарт Токаев посвятил январским событиям, которые в очередной раз назвал "попыткой госпереворота". Впрочем, сославшись на тайну следствия, президент не стал раскрывать имена организаторов, сказав лишь, что среди них были известные личности, руководители военных и спецорганов. Так что главный козырь в противостоянии с Семьей Токаев приберег на потом.



Анна Козырева

18.03.22 Источник - fergana.site

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