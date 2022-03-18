Врачам – доплаты, пациентам - комфорт. Узбекистан начинает реформу здравоохранения

08:19 21.03.2022 Врачам – доплаты, пациентам - комфорт

Власти Узбекистана реформируют здравоохранение по семи ключевым направлениям



Власти Узбекистана разработали программу реформирования сферы здравоохранения по семи направлениям. Основой стали предложения и замечания, присланные жителями страны и международными экспертами – специальный колл-центр получил свыше 25 тысяч обращений. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в серии постов, посвященных открытому диалогу с представителями системы здравоохранения, который Шавкат Мирзиеев провел 18 марта во Дворце международных форумов. Здесь собрались более тысячи работников медицины и представителей общественности, еще около 20 тысяч человек находились в региональных студиях.



Выступая с речью, Шавкат Мирзиеев привел, в частности, основные претензии, высказанные позвонившими в колл-центр:



👉 некоторые медицинские учреждения расположены слишком далеко от места жительства пациентов. Тысячи людей вынуждены преодолевать от 10 до 75 километров, чтобы добраться до кабинета семейного врача;



👉 медицинское обслуживание не учитывает потребности населения, образ жизни жителей регионов, рост некоторых заболеваний;



👉 70% медицинского оборудования в поликлиниках морально устарело, и это одна из причин низкого качества медицинских услуг;



👉 зарплата врачей определяется тарифной сеткой, а не результатами труда;



👉 образование и практика далеки друг от друга, большинство выпускников медицинских вузов не имеют необходимых практических навыков для работы.



Проанализировав обращения, власти решили до 1 октября совместно с экспертами Всемирного банка разработать Стратегию развития здравоохранения, охватывающую семь ключевых направлений. Часть мероприятий будет реализована уже этой весной.



Первое направление – приблизить первичную медико-санитарную помощь к населению и расширить сеть медучреждений.



Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, пункт первичной медико-санитарной помощи должен находиться на расстоянии трех километров или 20-минутной ходьбы от домохозяйств. Поэтому в Узбекистане будет расширена сеть местных поликлиник: 136 откроют в 2022 году и еще 140 - в 2023 году. С 2023 года на базе участковых поликлинических отделений будет создано 1100 пунктов семейного врача. Таким образом, медицинским обслуживанием будет охвачено около 1 млн человек.



Медицинские центры создадут более чем в 2000 отдаленных населенных пунктах, это поможет охватить первичной медико-санитарной помощью еще 4 млн человек.



Программа "Сельский врач" будет усовершенствована.



Уже с 1 мая 2022 года врачи, работающие в труднодоступных и отдаленных районах, будут, кроме зарплаты, получать доплату в 2 млн сумов ($181). Им возместят до 50% стоимости жилья, купленного в ипотеку. Врачей, проработавшие в отдаленной и труднодоступной местности три года подряд, будут принимать в клиническую ординатуру без экзамена.

В 2022 году 10% коек в районных центральных больницах будут выделены для пациентов невролога, эндокринолога и кардиолога – за счет бюджета. В 2023 году этот показатель достигнет 20%.



Чтобы расширить охват первичной медико-санитарной помощью, опытным врачам теперь разрешено заниматься индивидуальной семейной медициной. Для населения их услуги будут бесплатны, труд индивидуальных семейных врачей будет оплачиваться через государственную больничную кассу.



Сегодня кабинеты семейных врачей в семейных и многопрофильных поликлиниках открыты до 13:00. Теперь они будут работать до 20:00, а работающие в них врачи и медсестры станут получать надбавки к зарплате.



С 1 мая во всех многопрофильных центральных поликлиниках откроют детские отделения. Более 17 тысяч медицинских бригад получат дополнительно 8 500 детских медсестр и акушерок.



С 1 июля дети в возрасте от 3 до 15 лет будут бесплатно получать препараты йода.



В Республиканском специализированном педиатрическом центре откроют генетическую лабораторию с филиалами во всех регионах Узбекистана. Лаборатория будет оснащена современным оборудованием для проведения генетического тестирования с целью раннего выявления редких (орфанных) заболеваний, приводящих к инвалидности. На ее создание выделят $15 млн.



В Узбекистане будет внедрена система бесплатной доставки необходимых лекарств больным детям с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА). На эти цели планируется ежегодно выделять 110 млрд сумов ($10 млн).

По всей стране будет создано 46 межрайонных перинатальных центров, в которых будут организованы отделения детской реанимации.



С 1 апреля текущего года и до 1 января 2025 года медицинское оборудование, изделия, инструменты и материалы, ввозимые медицинскими организациями, будут освобождены от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.



Деньги на лечение планируется перечислять непосредственно заболевшим людям.



"Откровенно говоря, во многих частных клиниках условия и качество предоставляемых услуг намного выше, чем в государственных больницах. Мы должны радоваться этому. Сегодня тысячи наших граждан, нуждающихся в социальной защите, стоят в очереди на получение бесплатных специализированных медицинских услуг в государственных клиниках.

Отныне население сможет обращаться не только в государственные больницы, но и в частные клиники по своему выбору по льготному направлению. Деньги, выделенные на лечение, пойдут пациенту. Повторюсь - форма собственности медучреждения для нас не имеет значения. Наша главная цель - беречь здоровье нашего народа, излечивать его болезни", - заявил Мирзиеев.

Для снижения стоимости основных лекарственных средств не менее чем на 30% в ближайшие пять лет производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения будет увеличено втрое, а обеспеченность отечественными лекарствами достигнет 80%.



Президент отметил, что повысить эффективность системы лечения можно также за счет интеграции проверенных методов народной медицины с современной. С текущего года:



👉 проверенные лекарственные растения будут постепенно включаться в стандарты и протоколы оказания медицинской помощи;



👉 во всех медицинских вузах и колледжах будет внедрена система подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов народной медицины;



👉 во всех регионах будут созданы центры Ибн Сины, работники которых будут рассказывать о народной медицине и здоровом образе жизни в школах, лицеях, колледжах, техникумах и вузах;



👉 в каждой поликлинике организуют кабинеты народной медицины и фитобары;



👉 наличие в аптеках уголка с препаратами народной медицины включено в список условий для выдачи лицензии;



👉 в Республиканском научно-практическом центре народной медицины при клинике Медицинской академии будет открыто лечебное отделение на 40 коек, появятся региональные филиалы центра.



Второе направление – работа скорой помощи.



Власти примут отдельную программу по улучшению качества экстренной помощи. Отремонтируют или заменят 670 автомобилей скорой помощи по всей стране. Служба "103" будет интегрирована в единую систему управления на республиканском, областном, городском и районном уровнях.



В каждом регионе страны на основе опыта Ташкента будет внедрена электронная автоматизированная система управления скорой помощью.



Машины будут приезжать к пациентам не в рамках района или области, а в зависимости от близости нахождения к пациенту.

В 24 населенных пунктах, расположенных в 50-80 километрах от районного центра, будут организованы специальные медицинские бригады.



Третье направление - реализация специальной программы улучшения материально-технической базы медицинских учреждений на 2022-2025 годы.



При этом в первую очередь будет полностью отремонтирована сеть питьевого водоснабжения в 182 пунктах семейного врача, система отопления - в более чем 450 учреждениях, электросеть - в 650.



Запланировано реконструировать и оснастить современным оборудованием 1100 медицинских учреждений, 227 родильных домов, 39 детских больниц. На эти работы власти выделят 6 трлн сумов (свыше $545 млн).



Еще $165 млн направят на укрепление материально-технической базы Службы санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того, будет принята программа цифровизации всех направлений медицины и развития ИТ-инфраструктуры, начиная с начального уровня.



Четвертое направление - поддержка медперсонала.



В первую очередь будет усилено материальное стимулирование работников здравоохранения. В текущем году ежемесячную заработную плату медицинских работников увеличат не менее чем на 10%.



С 1 июня зарплата медицинского персонала вырастет еще на 15% в зависимости от квалификационной категории. Врачам, выполняющим сложные высокотехнологичные операции, будет выплачиваться надбавка в размере 25%.

Кроме того, 1,5 трлн сумов ($136 млн) в год будут направляться в Фонд поощрения медицинских работников. За счет этих средств:



👉 врачам и медсестрам, работающим добросовестно и добившимся выдающихся результатов, будут назначать ежемесячные надбавки до 100%;



👉 молодых врачей будут ежемесячно поощрять специальной премией в размере до 1 млн сумов.



"Проще говоря, например, если сейчас врач высшей категории зарабатывает 4 млн сумов, то теперь он сможет зарабатывать до 8-9 млн сумов за счет повышения зарплаты и новых надбавок. Медсестры же могут получать до 3-4 млн сумов в месяц вместо нынешних 1,5 млн сумов в зависимости от категории и достигнутых результатов.

Помните, я как-то говорил, что мы и врачам будем платить по 1000 долларов? Эти дни наступают", - цитирует президента Kun.uz.

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С 1 мая первичные и периодические профосмотры станут бесплатными для всего медицинского персонала. Работающие непосредственно с кровью сотрудники будут бесплатно вакцинироваться против гепатита В.



Эти расходы будут полностью покрываться из бюджета, ежегодно на них планируется выделять не менее 100 млрд сумов ($9 тысяч).



Врачам, нуждающимся в высокотехнологичных операциях, будут проводить их бесплатно, за государственный счет.



Пятое направление – обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами.



С 2022/2023 учебного года:



➡️ будут целенаправленно увеличиваться квоты приема в медицинские вузы на основе государственных грантов, исходя из реальной потребности во врачах в регионах;



➡️ количество государственных грантов на получение степени магистра по 15 узким специализациям, таким как фтизиатрия, гематология, нефрология, пульмонология, психиатрия, неотложная помощь, инфекционные болезни и другие, будет увеличено в четыре раза;



➡️ в 11 медицинских вузах откроют полугодовые специализированные курсы по обучению семейных врачей из регионов наиболее востребованным узким специальностям;



➡️ студенты и аспиранты медицинских вузов допускаются к работе врачами по направлению в системе первичной и неотложной медицинской помощи.



Фото пресс-службы президента Узбекистана

Все медицинские колледжи и техникумы страны присоединят к медвузам, которые будут нести прямую ответственность за качество образования и практики. Клиники медицинских вузов, республиканские медицинские центры, их филиалы и больницы станут клинической базой для медколледжей и медтехникумов.



Шестое направление – усиление внимания к профилактике заболеваний посредством здорового образа жизни.



С текущего года будет внедрена рейтинговая система оценки эффективности более 17 тысяч врачебных бригад и более 2000 кабинетов семейных врачей и клиник.



При этом основными критериями станут профилактика избыточного веса, соблюдение режима правильного питания, повышение физической активности, отказ от вредных привычек и профилактика таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, сахарный диабет, онкология.

Медицинских работников, добившихся в этом деле положительных результатов, будут ежеквартально премировать, а по итогам года награды и призы будут вручать поликлиникам, показавшим наилучшие результаты в своих регионах.



Для медицинских работников и представителей общественности, неустанно пропагандирующих здоровый образ жизни, будет учрежден специальный значок "Народный страж здоровья".



Седьмое направление – смена приоритета системы здравоохранения с лечения заболеваний на их профилактику.



Отныне медицинская система будет финансироваться по принципу "прямые расходы - пациенту".

То есть, как пояснял президент ранее, деньги на лечение будут перечислять непосредственно заболевшим людям, а не лечебным учреждениям.



До конца текущего года в Сырдарьинской области внедрят систему медицинского страхования, а в ближайшие годы этот опыт распространят на все регионы Узбекистана.



Будут разработаны единые для всей страны клинические протоколы, руководства и стандарты. Появится единая медицинская база данных, информационная система "Электронное здоровье". Будет внедрена Национальная система, позволяющая составлять медико-экономические, статистические и аналитические обзоры.



Президент отметил, что в 2022 году в дополнение к уже выделенным сфере здравоохранения 24 трлн сумов (около $2,2 млрд) предполагается добавить еще 3,2 трлн сумов ($291 млн).

"Как вы понимаете, в нынешней сложной ситуации в мире найти такую ​​большую сумму денег для системы здравоохранения непросто. Но мы готовы направить все наши ресурсы и усилия на здоровье наших людей", - заявил Мирзиеев.



Он отметил, что в каждой области, в том числе и в медицине, каждый день совершаются уникальные научные открытия, появляются новые технологии и методы лечения.



"В такой высококонкурентной среде постоянные исследования и стремление к инновациям являются обязанностью каждого медицинского работника. Прогресса и развития можно добиться только через науку, только через образование и воспитание, только через книги", - почеркнул президент.



Он призвал укреплять в медицинском сообществе атмосферу профессиональной честности, чтобы полностью избавиться от коррупции.



"Все мы - врачи и медсестры, пациенты, руководители и чиновники - должны работать сообща. Помните, государство мобилизует столько денег и ресурсов на развитие медицинской системы, что теперь решительно борется с любыми нарушениями закона, взяточничеством и коррупцией", - заявил Мирзиеев.

Отдельно президент остановился на коммуникации медперсонала с пациентами.



"К сожалению, до сих пор имеют место случаи, когда некоторые врачи хамят пациентам, игнорируют их, злоупотребляют своим положением. Чтобы изменить эту ситуацию, в первую очередь необходимо поднять моральный дух медперсонала, культуру общения с больными.

Лично я, как президент, ценю вашу тяжелую работу. Кроме того, я горжусь тем, что являюсь сыном врача. Мечтаю, чтобы медицинские работники были самым культурным слоем нашего общества, самыми передовыми представителями нашей интеллигенции. Еще раз подтверждаю, что наше государство готово создать для вас все необходимые условия и возможности", - подчеркнул президент.

Мирзиеев выразил признательность представителям Всемирной организации здравоохранения, Банка развития Германии, UNICEF, USAID, JICA, TIKA, KOICA, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Саудовского фонда развития и многих других международных организаций, поддержавшим реформы Узбекистана в сфере здравоохранения.



18.03.2022 Источник - fergana.site

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