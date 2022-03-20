Американцы готовятся к эвакуации из США? - Сергей Плотников

09:28 21.03.2022

Более трети населения Соединенных Штатов желает покинуть родину в случае реальной угрозы войны

Сергей Плотников

20 марта 22

В свете текущих политических катаклизмов граждане многих стран начали примерять плащи героев. По крайней мере - в своих фантазиях. Эммануэль Макрон, например, вспомнил о наполеоновских временах и осаде Севастополя. Президент пришел к выводу, что солдаты Франции - ого-го! - самые отважные воины в Европе. Поляки мужественно увлеклись надеждами на косплей Ливонской войны с Московией. И только американцы честно признаются, что в случае конфликта с русскими будут быстро драпать.



Опрос центра изучения общественного мнения "Quinnipiac" в Соединенных Штатах показал, что около сорока процентов американцев не будут воевать за свою страну. Наоборот, они постараются сбежать из США при первых признаках опасности. Британское издание "The Spectator" по поводу этого опроса пишет, что современные американцы (если они, конечно, не профессиональные военные) не станут жертвовать жизнью за родину, так как им совершенно незнакомо понятие "патриотизм".



Справедливости ради надо заметить, что данные опроса сильно разошлись, в зависимости от того, какой партии симпатизирует конкретный гражданин США. Так, желание эмигрировать из страны, в случае начала вооруженного конфликта, изъявили 52 процента демократов и всего 25 процентов республиканцев. Усредненная цифра равна 38 процентам от населения Соединенных Штатов, а это, на минуточку - 125 миллионов благородных янки. Можно представить себе эту жуткую давку, эти колонны джипов, забитых одеялами и вискарем, штурмующих границы Мексики и Канады!



Ситуация в России, на Украине и в Донбассе за последние сутки

Анализируя опрос простых американцев, издание "Wall Street Journal" напоминает, что, вероятно, число паникеров и "всепропальщиков" в США значительно больше. Известно, что респонденты обманывают социологов, когда честный ответ кажется позорным. Большинство людей наверняка солгали, ради толики уважения к самим себе, но они наверняка растеряют весь пафос, если на лужайку под их окнами въедет русский танк.



Потом, американцев надо строго делить на "коренных" и недавно прибывших в страну иммигрантов. "Новообращенные", при контактах с властями, стараются казаться горячими патриотами Америки и быть святее Папы Римского. В основном - из корыстных, чисто меркантильных побуждений. Процент реальных героев среди этой публики равен нулю. Подлинные аборигены США (не индейцы, а иммигранты в 3−4 поколении), как правило, относятся к идее защиты родины весьма пассивно.



По результатам опроса "Quinnipiac" аналитики пришли к выводу, что семьдесят лет глобального мира, который царил на Западе, основательно изнежили несколько поколений жителей США и европейских стран. Люди привыкли к тому, что их основной вклад в безопасность и национальные интересы - это налоги. Но деньги, принесенные в жертву на алтарь патриотизма, это не тоже самое, что оторванная нога, или дыра от пули в груди. О "боевом духе" жителей цивилизованных стран рассказал социолог Константин Муравьев.



- Опрос граждан в Америке показал очень низкий уровень энтузиазма населения, в случае, если придется защищать США с оружием в руках. Страна отважных Покорителей Дикого Запада и героев гражданской войны Севера и Юга превратилась в страну офисных хомячков?



Похоже, нынешнее благополучие Европы накроется украинским медным тазом



- Надо помнить, для европейского, или американского обывателя страна проживания давно перестала быть Отчизной с большой буквы. Страна стала вопросом удобства, прихоти, либо случайности. Это произошло благодаря глобализации и относительно долгому периоду благополучия западного мира.



Сейчас совершенно неактуальны понятия "родная земля", "вера отцов" и прочее. Люди преданы искусственно сфабрикованным идеологиям вроде феминизма, ЛГБТ, борьбы за права угнетаемых расовых меньшинств и т. д.



И все же хочу заметить, что экстремальные обстоятельства могут раскрыть в человеке крайние черты личности: как трусость и жестокость, так и отчаянное самопожертвование. В США сейчас сравнительно спокойное время, так что полную социальную картину нарисовать невозможно.