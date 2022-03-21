Wall Street Journal: как Байден потерял Саудовскую Аравию

09:44 21.03.2022

The Wall Street Journal (США): как Байден потерял Саудовскую Аравию

Либеральный интернационализм президента Байдена оказывается весьма затратным

21.03.2022



Саудовская Аравия приближается к тому, чтобы начать продавать Китаю нефть за юани вместо долларов. Это еще одна потеря, которую могут понести Соединенные Штаты из-за пренебрежительного отношения администрации Байдена к своему стратегически важному союзнику, пишет WSJ.



Если вы вдруг пропустили эту новость в лавине информации об Украине, несколько дней назад издание Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия приближается к тому, чтобы начать продавать Китаю нефть за юани вместо долларов. Это еще одна потеря – потенциально значительная потеря, – которую могут понести Соединенные Штаты из-за пренебрежительного отношения администрации Байдена к своему стратегически важному союзнику.

Подробности возможного соглашения Саудовской Аравии и Китая по продаже нефти остаются неизвестными. Стороны уже много лет ведут переговоры о том, чтобы продавать часть нефти в юанях, и этого вполне может никогда не случиться. Около 80% глобальной торговли нефтью ведется в американских долларах, юань не настолько свободно конвертируемый, насколько должна быть резервная валюта, а валюта Саудовской Аравии – риял – привязана к доллару.

Тем не менее, по слухам, обе стороны заинтересованы в том, чтобы перейти на юани, и новости о возобновлении переговоров служат тревожным сигналом. В 1974 году Саудовская Аравия обязалась вести торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Администрация Байдена подрывала эти договоренности на каждом шагу, и, судя по всему, саудовцам это надоело.



Одним из первых внешнеполитических шагов администрации было решение о прекращении поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, которым помогает Иран. Соединенные Штаты также сняли с хуситов статус террористов. Затем Белый дом отложил запланированную продажу оружия Эр-Рияду - это стало настоящей пощечиной в области безопасности, и ситуацию удалось урегулировать только в конце прошлого года.



Хуситы "отблагодарили" за подарок Байдена, отправив свои дроны и выпустив ракеты по нефтепромысловым районам и городам Садовской Аравии и ее союзника – Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, саудовцы в ужасе наблюдают за тем, как Байден согласовывает новую сделку, которая обеспечит Иран ресурсами для финансирования опосредованных войн против Саудовской Аравии, – пока Тегеран не обзаведется собственной ядерной бомбой.



Байден и его советники утверждают, что все дело в необходимости защищать права человека. Они высокомерно ссылаются на организованное Эр-Риядом убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Госсекретарь США Энтони Блинкен тоже сослался на гуманитарные проблемы, объявляя о том, что теперь Вашингтон не считает хуситов террористами.



Убийство Хашогги было ужасным актом, и положение Йемена можно назвать отчаянным, однако кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман все же предпринимал шаги для либерализации внутри своей страны. Более того, Соединенным Штатам нужны все друзья, которых они могут сохранить в этом сложном регионе. Высоконравственные интернационалисты в администрации Байдена ошибочно полагают, что такие державы, как Америка, могут позволить себе роскошь взаимодействовать исключительно с нравственно безупречными союзниками.



Теперь саудовцы пересматривают свои позиции, поскольку они поняли, что им не стоит надеяться на Соединенные Штаты. Они видели враждебное отношение администрации Байдена и ужасающий вывод войск из Афганистана. Кронпринц ответил отказом на призывы Байдена увеличить добычу нефти, и, если верить сообщениям, он даже отказался принять телефонный звонок президента США.