"Талибан": Навруз в Афганистане не будет отмечаться на государственном уровне

09:50 21.03.2022

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в Таджикистане) объявило, что Навруз в Афганистане не будет праздновать на государственном уровне. В то же время талибы пообещали не препятствовать празднованию нового года по солнечному календарю местными жителями.



Лидеры "Талибан" не признают Международный день Навруз и не хотят его отмечать в Афганистане, заявил официальный представитель Министерства труда и социальной защиты Мохаммадюнус Сиддики. По его словам, власти признают 21 марта как первый день нового года, но выходным этот день объявлен не будет.



Абдулахад Имод, представитель Министерства культуры Афганистана в беседе с агентством Reuters также подтвердил, что Навруз в стране официально отмечаться не будет. "Но мы станем препятствовать празднованию Навруза местными жителями", добавил он.



Ранее представитель движения Забихулла Муджахид в интервью Персидской службе BBC заявил, что "данный праздник не является мусульманским, и поэтому его нельзя отмечать в рамках исламского государства". В то же время он отметил, что "если жители Афганистана будут отмечать Навруз, то власти не станут препятствовать этому".



Во время первого правления "Талибана" (1996-2001 гг.) в Афганистане был наложен запрет на празднование Навруза.



Последние два десятилетия 21 марта в Афганистане был выходным днем и праздник Нового года с большим размахом отмечали, в частности, в Балхе. Сообщается, что и в этом году жители города Мазари-Шариф, куда ежегодно на праздник Навруз приезжают тысячи людей со всех уголков страны, уже провели ряд мероприятий по подготовке к празднику. Отметим, что в Афганистане Навруз носит еще название "Рузи Дехкан" "(День крестьянина") или "Рузи Нихолшинони" (" День посадки саженцев").



Тем временем, в других странах региона, началось празднование Навруза. В Таджикистане наврузовские каникулы будут продолжаться неделю, в Иране – две недели.



Как сообщили в Институте астрофизики Академии Наук Таджикистана, по подсчетам ученных, весеннее равноденствие в Таджикистане наступил в 20:30 20 марта по григорианскому календарю, и это считается официальным наступлением Навруза.



Главное празднование Навруз-2022 в этом году состоится в районе Джалолиддина Балхи Хатлонской области. По данным Минкультуры, в этом году будут организованы традиционные театрализованные представления. Ожидается, что глава Таджикистана примет участие в этом празднике. Культурно-массовые мероприятия и концерты пройдут во всех уголках Таджикистана.



Навруз в Таджикистане. Иллюстративное фото

Навруз в Таджикистане. Иллюстративное фото

Международный день Навруз, название которого переводится с таджикского (персидского, дари) языка как "новый день", отмечается 21 марта. Эта дата была введена Генеральной Ассамблей ООН 23 февраля 2010 года. Она связана с днем весеннего равноденствия (выпадает на 19, 20 или 21 марта), когда иранские и тюркские народы отмечают начало нового года по солнечному астрономическому календарю.



В 2009-м Навруз включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Во многих странах Навруз является государственным праздником. На государственном уровне отмечается в Иране, Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, Турции, Туркменистане, Кыргызстане, Албании, Иракском Курдистане, Индии, Македонии, в российских регионах, в том числе, в Татарстане и Башкортостане. и в других странах.