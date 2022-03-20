Последнее китайское предубеждение Байдену, - "Къ"

10:19 21.03.2022 Удалось ли Джо Байдену отговорить Пекин от сотрудничества с Россией



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Самым важным международным событием прошедшей недели стал разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Согласия лидерам двух сверхдержав, похоже, достичь не удалось. Наоборот, беседа привела к еще большему отчуждению сторон. Джо Байден предупредил, что Китай может пострадать, если поможет России смягчить эффект от западных санкций. В ответ Си Цзиньпин возложил на США ответственность за дестабилизацию в мире. Учитывая, что американский президент не предложил ничего, кроме угроз, ожидаемого торга не вышло. Впрочем, отвергая требования Вашингтона, Пекин стремится избежать вторичных санкций со стороны США и одновременно стать главным выгодоприобретателем в мировой экономической войне.



Первый в этом году разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина, итоги которого продолжают активно комментировать в Вашингтоне и Пекине, состоялся в прошлую пятницу вечером в формате видеоконференции и продлился около двух часов. Огромный интерес к беседе подогревался тем, что она проходила на фоне переформатирования международных отношений в связи с российской военной операцией на Украине и вопросами о роли ведущих мировых держав - США и Китая, оказавшихся по разные стороны баррикад.



Если роль США к моменту беседы президента Байдена и председателя Си обозначилась предельно четко, то роль Китая еще предстояло прояснить. С одной стороны, Пекин недвусмысленно выступил против санкций. С другой стороны, перед решающим разговором двух лидеров Вашингтон провел мощную дипломатическую артподготовку, по всем каналам предупреждая Пекин, что американское терпение истекает, а за дальнейшее сотрудничество с Москвой Китай заплатит свою цену. В чем будет состоять наказание, и должна была прояснить беседа лидеров США и Китая.



Между тем заявления сторон, сделанные по итогам беседы, так и не дали ответ на этот главный вопрос. Сам Джо Байден комментировать беседу практически отказался, произнеся одну-единственную загадочную фразу: "Разговор прошел хорошо". В свою очередь, в пресс-релизе Белого дома, распространенном по итогам беседы, которая была названа "содержательной", говорится, что президент США "описал, какими будут последствия в том случае, если Китай предоставит материальную поддержку России".



В условиях, когда первая реакция президента Байдена и его пресс-службы оказалась предельно обтекаемой, журналисты попытались узнать хоть какие-то подробности у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Однако она также предпочитала уходить от волнующей всех темы. Отвечая на вопрос, почему США не могут публично огласить те меры, которые они могут принять против Китая, Джен Псаки пояснила: "Потому что мы считаем это самым эффективным способом взаимодействия и ведения конструктивного диалога". Указав на то, что разговор лидеров США и Китая "был подробным", она добавила: "Я не буду уточнять, в какой именно степени он был подробным".



"У нас есть целый ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции, конечно же, являются одним из инструментов",- повторила госпожа Псаки позицию Вашингтона, которая ранее многократно высказывалась на разных уровнях.



Пригрозив Пекину неназванными санкциями за отказ свернуть сотрудничество с Москвой, Джо Байден также предостерег его от попыток сыграть на обострение в отношениях с Тайванем.



Сообщив, что Вашингтон обеспокоен "насильственными и провокационными" действиями Пекина в Тайваньском проливе, Джен Псаки заявила: "Президент Байден очень ясно дал понять, что мы по-прежнему выступаем против любых односторонних изменений статус-кво в Тайваньском проливе".



Заявления председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные по итогам беседы, свидетельствуют о том, что он оценивает ситуацию вокруг Украины принципиально иначе и в целом ждал совсем другого разговора с Джо Байденом.



"США и НАТО следует вести диалог с Россией, чтобы разобраться в истинной причине украинского кризиса и устранить озабоченность России и Украины в сфере безопасности",- заявил Си Цзиньпин, указав на то, что "США неверно воспринимают и определяют стратегические намерения Китая".



"В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня",- продолжал Си Цзиньпин. При этом он предостерег Вашингтон от эскалации торгово-экономической войны с Пекином. "И в прошлом, и сейчас между Китаем и США имелись и существуют разногласия, они могут остаться и в будущем. Однако самое главное - сдерживать противоречия. Если трения продолжат возрастать, они могут привести к серьезному кризису, который отразится на мировой экономике и торговле, финансах, энергетике, на продовольственной сфере и глобальных цепочках поставок",- предупредил Си Цзиньпин.



Комментируя итоги беседы двух лидеров, американское издание Politico отмечает, что она продемонстрировала все большее расхождение позиций Вашингтона и Пекина. Как отмечает издание, Джо Байдену не удалось "убедить Си Цзиньпина взять на себя обязательство" занять "более активную и полезную позицию в урегулировании кризиса на Украине". "Вместо этого разговор спровоцировал со стороны Си Цзиньпина косвенную критику роли США в усугублении кризиса и якобы имевшего место американского вмешательства в контексте Тайваня, а также раздражение в связи с угрозами введения санкций против Китая, если он окажет помощь России",- отмечает Politico. "Такое раздражение свидетельствует о том, что лидеры исчерпали остатки доброй воли, имевшейся после их виртуальной встречи в ноябре. Это, вероятно, подтвердит курс администрации Байдена в отношении Китая, основанный на мобилизации союзников для противодействия его влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами",- резюмирует Politico.



В Пекине звучат не менее жесткие оценки.



"Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая",- заявил глава МИД КНР Ван И.



"Время покажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории",- пообещал китайский министр.



"В словах председателя Си Цзиньпина между строк содержится напоминание Соединенным Штатам, что, если они будут продолжать неправильно оценивать ситуацию по основным глобальным вопросам и применять неправильные методы, это только приведет к дальнейшей эскалации ситуации, что, в свою очередь, обернется невосполнимыми потерями",- отмечается в комментарии агентства "Синьхуа".



"В Пекине и Вашингтоне абсолютно по-разному расставляют акценты по поводу переговоров лидеров США и КНР. Для Китая это был прежде всего разговор о том, что США не должны вмешиваться в тайваньский вопрос и использовать санкционную политику против других стран. Более того, еще не решены вопросы прежнего американо-китайского конфликта - повышения тарифов на китайские товары в 2019 году, а Китай уже пытаются втянуть в новый конфликт",- пояснил "Ъ" директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов.



Что происходит после ввода войск России на Украину. День 25-й

Отвечая на вопрос "Ъ", на какие крайние меры мог бы пойти Вашингтон в случае радикального сценария, господин Маслов заявил: "США могут обнулить свои внешние долги - объявить тотальный дефолт по входящим и исходящим платежам в долларах, а ФРС - заодно и сменить дизайн купюр, заморозить в других банках долларовые активы и не принимать их к оплате. Или по более мягкому варианту - отказаться от использования таких платежей от России и от Китая, в результате чего может наступить частичный или полный "экономический апокалипсис". Но при первых признаках подобных отрицательных действий со стороны США Китай начнет сбрасывать свои долги, что вызовет колоссальную панику на рынках, откажется от выдачи кредитов в долларах. А потом предложит свою валюту, например, недавно введенный электронный юань, который в этот момент окажется куда надежнее доллара".



По словам эксперта, даже привлекательный американский рынок не смог бы компенсировать национального унижения в случае уступок под давлением США. Кроме того, Китай демонстрирует, что конфликт вокруг Украины - это отнюдь не проблема между Россией и Украиной, а вопрос разрушения мировой системы, которую надо срочно регулировать.



"Но при этом никто никогда и не обещал, что Пекин будет решать российские вопросы, у нас нет военного союзнического договора, как и нет соглашений об оказании экономической помощи. Китайское руководство предполагает, что для любых новых сделок надо ждать стабилизации курса рубля, пересматривать логистические цепочки, оберегать китайские банки и предприятия от вторичных санкций. У Китая своя повестка дня, связанная с выстраиванием новой модели своего глобального позиционирования, и Россия занимает в ней хоть и немаловажное, но, судя по всему, не центральное место",- уточняет эксперт.



Сергей Строкань

20 марта 22 Источник - kommersant.ru

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