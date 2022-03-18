Рухнул в горах летевший в Гуанчжоу китайский пассажирский Boeing-737

11:32 21.03.2022

В Китае рухнул Boeing-737, на борту были 133 человека

Самолет, летевший из Куньмина в Гуанчжоу разбился в горах на юге Китая



Самолет Boeing-737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге Китая, на его борту находилось 133 человека.



Как сообщается, самолет следовал рейсом MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу и примерно через час полета упал в горах. В данный момент спасательные службы ведут поисково-спасательные работы. Власти пока не публикуют информацию о погибших.