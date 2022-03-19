Дурням - не дура... Родственники главного Казгосзаговорщика Масимова хорошо устроились в США

11:53 21.03.2022

Родственники жены Масимова обосновались в США - СМИ

Алан ИСАЕВ



Фото из открытых источников



Карим МАСИМОВ попал в поле зрения одного из московских изданий. Отмечается, что его родственники в США оказались успешными бизнесменами, передает "Экспресс К".

В частности, как сообщает smi24.news, Дильшат МАШУРОВ, брат жены Карима МАСИМОВА, Дилярам МАСИМОВОЙ, является соучредителем компании, занимающейся предоставлением услуг в сфере здравоохранения и туризма. Компания располагается в США, в штате Аризона.



"Помимо масимовского шурина в руководстве компании также заседают теща Дурням МАШУРОВА и жена шурина - Наргиза", - пишет издание.



Наргиза, как сообщает СМИ, является учредительницей расположенной в Техасе нефтехимической логистической компании Eusorone Tehnologies.



Кроме того, на Наргизу якобы оформлена калифорнийская компания TEMUJIN FOODS, специализирующаяся на крупном кейтеринге - приготовлении и доставке еды.



Брат Наргизы Назым ПАЛТАШЕВ, как сообщается, владеет инвестиционной консалтинговой компанией Altay Capital, зарегистрированной тоже в США, но уже в штате Делавэр.



А их отец, Тимур ПАЛТАШЕВ, в свою очередь, утверждает издание, работает в американской корпорации AMD, являясь одновременно членом Консультативного совета при Генеральном консульстве Казахстана в Сан-Франциско. На него зарегистрирована компания GATCHINA NANOELECTRONICS, а также дом в Калифорнии.



Ранее ЭК выяснил, сколько стоят предметы роскоши, изъятые у экс-главы КНБ РК Карима МАСИМОВА.



Кроме того, ЭК сообщал, что в КНБ рассказали о подробностях дела МАСИМОВА.



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