|Дурням - не дура... Родственники главного Казгосзаговорщика Масимова хорошо устроились в США
11:53 21.03.2022
Родственники жены Масимова обосновались в США - СМИ
Алан ИСАЕВ
Фото из открытых источников
Карим МАСИМОВ попал в поле зрения одного из московских изданий. Отмечается, что его родственники в США оказались успешными бизнесменами, передает "Экспресс К".
В частности, как сообщает smi24.news, Дильшат МАШУРОВ, брат жены Карима МАСИМОВА, Дилярам МАСИМОВОЙ, является соучредителем компании, занимающейся предоставлением услуг в сфере здравоохранения и туризма. Компания располагается в США, в штате Аризона.
"Помимо масимовского шурина в руководстве компании также заседают теща Дурням МАШУРОВА и жена шурина - Наргиза", - пишет издание.
Наргиза, как сообщает СМИ, является учредительницей расположенной в Техасе нефтехимической логистической компании Eusorone Tehnologies.
Кроме того, на Наргизу якобы оформлена калифорнийская компания TEMUJIN FOODS, специализирующаяся на крупном кейтеринге - приготовлении и доставке еды.
Брат Наргизы Назым ПАЛТАШЕВ, как сообщается, владеет инвестиционной консалтинговой компанией Altay Capital, зарегистрированной тоже в США, но уже в штате Делавэр.
А их отец, Тимур ПАЛТАШЕВ, в свою очередь, утверждает издание, работает в американской корпорации AMD, являясь одновременно членом Консультативного совета при Генеральном консульстве Казахстана в Сан-Франциско. На него зарегистрирована компания GATCHINA NANOELECTRONICS, а также дом в Калифорнии.
Ранее ЭК выяснил, сколько стоят предметы роскоши, изъятые у экс-главы КНБ РК Карима МАСИМОВА.
Кроме того, ЭК сообщал, что в КНБ рассказали о подробностях дела МАСИМОВА.
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