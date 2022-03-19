Как устроен интернет в Китае, - Роман Трунов

12:40 21.03.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пекинские власти изначально поставили Сеть под жесткий контроль, но даже у них есть понимание, что полностью перекрыть связь с внешним миром едва ли возможно.



Вопреки распространенному заблуждению, проект "Золотой щит" и Великий китайский файрвол - это не одно и то же.



Роман Трунов

Журналист

Устройство интернета в Китайской Народной Республике живо напоминает об историческом прошлом Поднебесной. Поскольку, как и во времена империи Цин, власти этого государства проводят политику изоляции от внешнего мира. С той лишь разницей, что в современных условиях от иностранного влияния обособляется не вся страна в целом, а только китайский сегмент Всемирной сети.



Первые китайские пользователи получили доступ к Глобальной сети в 1994 году. Впрочем, интернет в Китае сравнительно недолго пробыл свободным от тотальной цензуры, потому что уже в 1998 году Министерство общественной безопасности КНР начало разрабатывать Golden Shield Project (проект "Золотой щит"), крупнейшую в мире систему фильтрации интернет-контента, действующую на магистральных сетях связи. К 2003 году власти КНР сумели практически отсечь своих подданных от потока вредной, с их точки зрения, информации.



Вопреки распространенному мнению, Golden Shield Project и Great Firewall of China (GFW, Великий китайский файрвол) - это не одно и то же. Так как последний именно и является той технологией, которая позволяет блокировать доступ к зарубежным сайтам и замедлять трансграничный интернет-трафик.



Коммунистическая партия Китая изначально считала свободный интернет угрозой для государственных устоев. Поэтому список запретов весьма широк. В него, в частности, входят: раскрытие гостайны, создание и продвижение информации, противоречащей законодательству КНР и направленной на подрыв социалистического строя, изготовление и распространение порнографии и наркотиков, организация азартных игр, взлом компьютерных систем и многое другое. При этом, как это принято в автократиях, существующие законы допускают самое широкое толкование, а право зачастую приносится в жертву политической целесообразности.



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Китай поможет, но мало автовладельцам не покажется

С технической точки зрения Golden Shield представляет собой комплексную систему обеспечения безопасности. Она включает в себя обязательную идентификацию интернет-пользователей (вход по паспорту), встроенные антивирусные решения, фильтрацию контента, а в последние годы и разнообразные системы распознавания лиц на основе искусственного интеллекта.



Все звенья этого механизма слежки тесно связаны между собой, так что вся поступающая информация стекается в специальный центр министерства общественной безопасности КНР. Что, в свою очередь, позволяет быстро выявлять и задерживать не только действительных преступников, но и всех тех, кого таковыми считают китайские власти, например, инакомыслящих.



Интернет-связь между Китаем и всем остальным миром осуществляется исключительно через специальные серверы. Все они находятся в точках обмена трафиком, которые строго определены законом. Оборудование, поддерживающее работоспособность этой сложной системы, принадлежит общенациональным интернет-провайдерам. А они, само собой разумеется, в большей или меньшей степени аффилированы с государством. Менее крупные провайдеры сами не занимаются фильтрацией трафика, однако они обязаны взаимодействовать с внешним миром только через посредство вышеупомянутых доверенных компаний.



Механизмы блокировки нежелательного контента довольно разнообразны. В их числе сравнительно простые формы интернет-цензуры, такие как запрет доступа к определенным IP-адресам и целым IP-подсетям и подделка DNS (существует специальный перечень сайтов, содержание которых полностью недоступно для китайских пользователей). Но есть и более сложное аппаратно-программное решение, как, например, Deep Packet Inspection (DPI, технология проверки сетевых пакетов по их содержимому с целью регулирования и фильтрации трафика), которое позволяет распознавать и блокировать соединения с сетью Tor или же по протоколу VPN (OpenVPN, WireGuard и прочие), используемом тем или иным VPN-сервисом.



Однако китайские власти отдают себе отчет в том, что полностью перекрыть связь с внешним миром едва ли возможно. Ведь те, кто очень захочет, всегда найдет способ, как читать зарубежные СМИ или зарегистрироваться в попавших под запрет соцсетях. Уж в чем в чем, а в умении обходить интернет-цензуру китайцы не имеют себе равных на планете Земля. Достаточно сказать, что это именно они придумали практически весь софт, который позволяет успешно преодолевать Great Firewall of China. Правда, использование этих программ требует специальных компьютерных навыков и к тому же предполагает наличие доступа к серверам, расположенным за пределами страны проживания.



Вот, собственно говоря, почему власти КНР пошли другим путем. Они с самого начала позаботились о том, чтобы основная масса китайцев, не обладающая специальными навыками, использовала местные аналоги глобальных интернет-сервисов. И подобное "импортозамещение", надо заметить, вполне удалось. Поэтому сегодня в Китае есть свой Google - поисковик Baidu, свой Facebook - Wechat, свой Twitter - Weibo и свой YouTube - Youku. Разумеется, все эти ресурсы находятся под полным контролем партии и правительства.



Таким образом, интернет в Китае практически изначально развивался в условиях жестких цензурных ограничений и многочисленных запретов, обусловленных национальной спецификой. Кроме того, первостепенное значение имеет своеобразная организация этого государства и общества, которые основаны на принципе сверхцентрализации. А многовековая привычка китайцев жить в человеческом муравейнике способствует тому, чтобы эта система была достаточно эффективной и устойчивой.



Однако этот же фактор делает ее абсолютно уникальной, то есть, иначе говоря, не позволяет кому бы то ни было проследовать по китайскому пути, чтобы ввести соответствующую интернет-цензуру. Впрочем, наверное, это и не нужно. Ведь текущие события наглядно показывают, что открытые и децентрализованные системы, в том числе и политические, могут успешно противостоять системам, в которых все зависит от единолично принимаемых решений.



Роман Трунов

19.03.2022