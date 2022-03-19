Умер писатель Юз Алешковский ("Кыш и два портфеля")

13:00 21.03.2022

Умер писатель Юз Алешковский



Прозаик, поэт и сценарист Юз Алешковский скончался на 93-м году жизни. Об этом 21 марта сообщил медиаменеджер и поэт Демьян Кудрявцев.



"Большой, изощренный писатель, народный поэт, и особого рода человек, ярко и осмысленно проживший очень длинную жизнь. Благословенна память его", - написал он в соцсетях.



Юз Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. В школу пошел в Москве, но во время Великой Отечественной войны вместе с семьей эвакуировался в Омск. С 1979 года писатель жил в США.



Алешковский является автором романов, повестей, песен и сценариев к детским и юношеским фильмам. Наиболее известные его работы: детские рассказы "Два билета на электричку", "Черно-бурая лиса", "Кыш, Двапортфеля и целая неделя", "Кыш и я в Крыму"; повесть "Николай Николаевич".