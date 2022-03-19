Садыр и Айгуль Жапаровы лично сварили праздничный сумолок (видео)

15:19 21.03.2022

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Фото дня. Садыр и Айгуль Жапаровы готовят сүмөлөк



Президент страны сегодня с рабочей поездкой находится в Баткенской области.



Садыр Жапаров ранее принял участие в мероприятии по случаю переименования Исфаны Лейлекского района в город Раззаков.



Пресс-служба главы государства сообщила, что он также примет участие в мероприятиях по случаю празднования Нооруза.



Пользователь Twitter Адиль Турдукулов разместил фото, где Садыр Жапаров с супругой Айгуль готовит сүмөлөк - традиционное на Нооруз угощение.



