Садыр и Айгуль Жапаровы лично сварили праздничный сумолок (видео)

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15:19 21.03.2022
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Фото дня. Садыр и Айгуль Жапаровы готовят сүмөлөк
Президент страны сегодня с рабочей поездкой находится в Баткенской области.
Садыр Жапаров ранее принял участие в мероприятии по случаю переименования Исфаны Лейлекского района в город Раззаков.
Пресс-служба главы государства сообщила, что он также примет участие в мероприятиях по случаю празднования Нооруза.
Пользователь Twitter Адиль Турдукулов разместил фото, где Садыр Жапаров с супругой Айгуль готовит сүмөлөк - традиционное на Нооруз угощение.