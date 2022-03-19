В Атырауской области от неизвестной болезни гибнут лошади (видео)

15:22 21.03.2022

"Кровь изо рта": в Атырауской области от неизвестной болезни гибнут лошади



В соцсетях распространилось видео о гибели лошадей от неизвестной болезни в Атырауской области, передает "Экспресс К".



Видео опубликовал Алмасбек САДЫРБАЙ на своей странице в Facebook.







По словам жителей области, лошади начали умирать от неизвестной болезни около трех недель назад. Житель Курмангазинского района Азамат ЖОЛЖАНОВ говорит, что сначала лошади не могли поднять задние ноги. Позже у животных началась одышка.



У всех изо рта идет кровь. Когда животных забивали, хозяева заметили, что у них опухли легкие и сердце. Мы не знаем, что это за болезнь. Пока неизвестно, заразно ли это. В настоящее время скот в регионе гибнет не только от болезней, но и от голода,

- говорит Азамат ЖОЛЖАНОВ.



По его словам, животные гибнут прямо в степи. ЖОЛЖАНОВ сообщил, что был случай, когда у одного фермера погибло все стадо лошадей от этой болезни.



Я предполагаю, что это заболевание может быть связано с недостатком витаминов. Потому что нет травы. И это (нехватка корма. - Прим. ред.) продолжается несколько лет,

- говорит ЖОЛЖАНОВ.



По словам Алмасбека САДЫРБАЯ, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. Неизвестно, что именно представляет собой эта эпидемия.







Видео мне прислали крестьяне. Они волнуются за своих лошадей. Но никто из ветеринаров или из министерства не связывался с ними. Никто не забивал и не обследовал умерших животных. Возможно, после публикации будут реагировать. Будем ждать,

- сказал Алмасбек САДЫРБАЙ.



По данному вопросу репортеры ЭК связались с начальником Атырауского областного управления сельского хозяйства Саламатом САГИДУЛЛАУЛЫ. Он оказался в курсе падежа скота.



Как сообщил САГИДУЛЛАУЛЫ, сейчас над вопросом работают специалисты. Точная официальная информация будет объявлена ​​после результатов проверки.



Напомним, что в январе в Казахстане была зафиксирована вспышка ящура.