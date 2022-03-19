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В Атырауской области от неизвестной болезни гибнут лошади (видео)
15:22 21.03.2022

"Кровь изо рта": в Атырауской области от неизвестной болезни гибнут лошади

В соцсетях распространилось видео о гибели лошадей от неизвестной болезни в Атырауской области, передает "Экспресс К".

Видео опубликовал Алмасбек САДЫРБАЙ на своей странице в Facebook.



По словам жителей области, лошади начали умирать от неизвестной болезни около трех недель назад. Житель Курмангазинского района Азамат ЖОЛЖАНОВ говорит, что сначала лошади не могли поднять задние ноги. Позже у животных началась одышка.

У всех изо рта идет кровь. Когда животных забивали, хозяева заметили, что у них опухли легкие и сердце. Мы не знаем, что это за болезнь. Пока неизвестно, заразно ли это. В настоящее время скот в регионе гибнет не только от болезней, но и от голода,
- говорит Азамат ЖОЛЖАНОВ.

По его словам, животные гибнут прямо в степи. ЖОЛЖАНОВ сообщил, что был случай, когда у одного фермера погибло все стадо лошадей от этой болезни.

Я предполагаю, что это заболевание может быть связано с недостатком витаминов. Потому что нет травы. И это (нехватка корма. - Прим. ред.) продолжается несколько лет,
- говорит ЖОЛЖАНОВ.

По словам Алмасбека САДЫРБАЯ, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. Неизвестно, что именно представляет собой эта эпидемия.



Видео мне прислали крестьяне. Они волнуются за своих лошадей. Но никто из ветеринаров или из министерства не связывался с ними. Никто не забивал и не обследовал умерших животных. Возможно, после публикации будут реагировать. Будем ждать,
- сказал Алмасбек САДЫРБАЙ.

По данному вопросу репортеры ЭК связались с начальником Атырауского областного управления сельского хозяйства Саламатом САГИДУЛЛАУЛЫ. Он оказался в курсе падежа скота.

Как сообщил САГИДУЛЛАУЛЫ, сейчас над вопросом работают специалисты. Точная официальная информация будет объявлена ​​после результатов проверки.

Напомним, что в январе в Казахстане была зафиксирована вспышка ящура.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647865320


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