Скончался академик, доктор медицины Кыргызстана Арстанбек Мурзалиев

16:10 21.03.2022

21 марта скончался ученый, академик НАН, профессор, доктор медицинских наук Мурзалиев Арстанбек Мурзалиевич. Об этом сообщает КГМА им. И.К.Ахунбаева и Кыргызское научно-медицинское общество неврологов.



Арстанбек Мурзалиев закончил в 1952 году лечебный факультет Кыргызского государственного медицинского института, в 1955 году - клиническую ординатуру на кафедре неврологии, с 1955 по 1966 год - аспирантуру и докторантуру в НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко АМН СССР в Москве, являлся учеником крупного советского невропатолога профессора М.Ю.Рапопорта.



А.Мурзалиев в 1958 году защитил кандидатскую, а в 1966 году - докторскую диссертацию. После этого работал КГМИ, где прошел путь: ассистента, доцента, профессора, заведующего кафедрой неврологии, проректора по науке (1978-1987), ректора института (1987-1996.) В этот период сформировалась неврологическая служба республики: во всех областных центрах и крупных городах были организованы специализированные, оснащенные лечебно-диагностическим оборудованием неврологические отделения; на базе клиники нервных болезней открылись нейрохирургическое отделение и отделение медицинской генетики; сектор ангионеврологии при КГМА.



А.Мурзалиев был инициатором открытия подготовительного отделения при медицинском училище в городе Жалал-Абад, доцентского курса усовершенствования педиатров в городе Ош, медицинских факультетов в Ошском и Кыргызско-Российском Славянском университетах.



Академик в течение многих лет выполнял обязанности председателя Ученого медицинского совета Министерства здравоохранения Кыргызстана, был членом президиума НАК КР, председателем Научного медицинского общества невропатологов республики.



Научные и практические достижения Арстанбека Мурзалиевича были отмечены присвоением ему звания "Заслуженный врач республики" (1974), избранием член-корреспондентом (1977), действительным членом НАН республики (1984), присвоением звания "Заслуженный деятель науки" (1991), Лауреат Государственной премии КР (2011).



Избирался депутатом Верховного Совета в двух созывах (1985-1995), награждался медалями Советского Союза, медалью "Даңк", орденом "Манас", почетными грамотами Президиума Верховного Совета, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки.



Им было опубликовано свыше 200 научных работ, в том числе свыше 20 учебно-методических пособий и монографий. Под руководством Арстанбека Мурзалиевича были выполнены 5 докторских и свыше 20 кандидатских диссертаций.



Прощальный митинг состоится 22 марта в 10:00, а похороны - в 12:00 в селе Горная Серафимовка, ул. Саяпкера Эргалы, дом 34.