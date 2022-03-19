Шавкат Мирзиеев принимает участие в мероприятии в честь Навруза (видео)

16:30 21.03.2022

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 21 марта, в комплексе Humo Arena в Ташкенте проходит торжественное празднование Навруза, в котором принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



