РосСуд вырубил Facebook и Instagram. За экстремизм

18:43 21.03.2022

В России запретили Facebook и Instagram



Российский суд признал Meta экстремистской организацией. Решение распространяется на Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp продолжит работать, сообщает Zakon.kz.

Как передает РИА Новости, решение о запрете Instagram и Facebook в России подлежит исполнению немедленно.



В то же время запрет деятельности Meta не распространяется на WhatsApp. Также прокурор в ходе заседания суда заявил, что граждан, которые продолжат просто пользоваться этими соцсетями, не будут за это привлекать к ответственности.



Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тыс. требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам.



В Генпрокуратуре РФ подчеркнули, что компания Meta нарушает собственные правила, разрешая публиковать призывы к насилию в отношении российских военных.



Константин Вноровский