Бывший министр финансов Афганистана Пайенда работает в Вашингтоне... таксистом

18:54 21.03.2022

Бывший министр финансов Афганистана перебрался в США и стал таксистом

Бывший член правительства Афганистана Халид Пайенда покинул страну и стал таксистом



Бывший член афганского правительства стал таксистом в США. Об этом сообщает Washington Post.



40-летний Халид Пайенда возглавлял министерство финансов Афганистана с января 2021 года. За неделю до захвата Кабула боевиками движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) он подал в отставку и немедленно перебрался в США. По его словам, тогда он еще не верил в победу талибов и ушел из правительства из-за конфликта с президентом, который грозил ему арестом по ложным обвинениям. Его семья к тому времени уже покинула Афганистан.



Первое время бывший министр преподавал курс о послевоенном восстановлении стран в Джорджтаунском университете. За семестр платили всего две тысячи долларов (около 210 тысяч рублей), но дело, по его утверждению, было не в деньгах: ему хотелось поделиться опытом со студентами, среди которых могли быть будущие сотрудники Госдепартамента или организаций, оказывающих финансовую помощь другим государствам.



Спустя несколько месяцев накопления Пайенды стали подходить к концу, и он задумался о поиске заработка. Прокормить жену и четверых детей за счет проектов, связанных с Афганистаном, было невозможно, а от работы в Ираке, которую ему предложили, пришлось отказаться из-за протестов семьи. В итоге он стал водителем Uber и теперь занимается частным извозом в городе Вашингтон. По его словам, это помогает ему отвлечься от мрачных событий, происходящих у него на родине.



15 августа 2021 года талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан.