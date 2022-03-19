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Смысл переименование Исфаны - "повышение патриотического сознания кыргызов"
20:30 21.03.2022

Президент: Переименование Исфаны в Раззаков повысит патриотическое сознание
20 марта 2022 Анастасия Карелина

Садыр Жапаров находится в рабочей поездке в Баткенской области. Сегодня глава государства принял участие в мероприятии по случаю переименования города Исфана Лейлекского района в города Раззаков.

Мы приводит текст выступления главы государства:

"Дорогие жители Лейлекского района и все баткенцы!

Мы встречаемся сегодня с вами по еще одному радостному поводу накануне праздника надежды и обновления – Нооруза.

Как вы хорошо знаете, 25 декабря минувшего года был издан Указ, посвященный защите государственных интересов Кыргызской Республики, улучшению духовно-нравственного воспитания граждан и увековечения памяти выдающегося государственного и политического деятеля Кыргызстана Исхака Раззаковича Раззакова. На этой основе был подготовлен законопроект о переименовании Исфаны в город Раззаков, и Жогорку Кеңеш одобрил его в трех чтениях и принял. Я с гордостью подписал этот Закон.

Дорогие участники сегодняшних торжеств! От всего сердца поздравляю вас и всех кыргызстанцев с присвоением городу Исфана имени одного из наших выдающихся национальных лидеров XX века, который занимался политической деятельностью ради нашего народа и в масштабах республики, - человека, как говорят в таких случаях, "сделавшего себя самого".

Сегодня в сердце каждого кыргызстанца "гнездятся когда-то сказанные Исхаком Раззаковым бессмертные слова "Буду чистым я, будешь чистым ты - будет чистым и общество", ставшие энергичным девизом в достижении наших светлых целей. Именно они являются сегодня движущей силой для повседневной созидательной работы каждого честного гражданина и патриота, как и больших свершений всей нашей страны. И это повод для нескрываемой гордости - даже просто говорить о великом пути, пройденном одним из наших отцов и дедов, который верой и правдой служил родной земле, своему народу.

Исхак Раззаков возглавлял нашу республику 16 лет и за это время он сделал для нашего Отечества неизмеримо много.

За тот период, что Раззаков работал на руководящих должностях в Киргизской ССР, по всей республике было сооружено почти 60 заводов и фабрик, несколько малых ГЭС. Была усовершенствована дорожно-транспортная сеть нашей горной страны, а также завершена прокладка железной дороги Кант – Рыбачье, тем самым общая протяженность железнодорожной сети в нашей республике достигла 368 (трехсот шестидесяти восьми) километров. В ту пору была реконструирована дорога Фрунзе - Алматы – Ташкент, впервые был запущен водный транспорт на Иссык-Куле, а в городе Фрунзе – троллейбусный маршрут.

К какой бы стороне многогранной деятельности Исхака Раззакова мы ни обращались, все они пронизаны заботой о становлении и будущем своего народа – подготовке кадров национальных специалистов в разных отраслях и интеллигенции, деятелей искусства.

Историки особо отмечают, что качественное образование, подъем престижа учительского труда и профессии, строительство школьных зданий неизменно были среди повседневных забот Исхака Раззакова, который придавал особое значение образовательной сфере и конкретно деятельности тогдашнего Министерства просвещения республики.

По инициативе Раззакова, имея в виду повышение национального интеллектуального потенциала как приоритетного направления и в целях подготовки высококвалифицированных научных, педагогических и технических специалистов наиболее одаренная, перспективная молодежь была направлена на обучение в высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда и других городов, хорошо известных в мире как научные центры тогдашней большой державы.

В то же время при Постоянном представительстве Киргизской ССР в Москве был учрежден специальный фонд поддержки студентов, который решал вопросы, связанные не только с учебой молодых посланцев Кыргызстана, но и их повседневными нуждами. И то, что глава республики делал все для обеспечения будущности родной страны путем подготовки кыргызских национальных кадров, получивших высококачественное образование, красноречиво свидетельствует о его настоящей дальновидности и прозорливости.

Образование Академии наук, Государственного университета, Сельскохозяйственного, Политехнического, Женского педагогического институтов, а также Института физической культуры, Театра оперы и балета, Государственной библиотеки, которыми наше государство по праву гордится, неразрывно связано с именем Исхака Раззакова.

И памяти такого поистине выдающегося человека, каким был Исхак Раззаков, его прозорливости, честности и правдивости, патриотизму и справедливости следует отдать должное, достойно увековечив его имя! В свое время за свои заслуги перед страной Раззаков был четырежды удостоен орденов Ленина, Трудового Красного знамени, Красной Звезды, Великой Отечественной войны первой степени. В 2010 ему было посмертно присвоено звание "Герой Кыргызской Республики".

Хочу отметить также, что присвоением городу Исфана имени Исхака Раззакова мы начинаем свои усилия с целью воздать должное памяти и увековечить имена наших великих соотечественников, на долю которых выпало исполнять перед Родиной свой сыновний и дочерний долг в самые трудные времена, внося свой вклад в развитие Отчизны.

Верю, что переименование Исфаны в город Раззаков без преувеличения станет побудительным толчком к укреплению национальной идеологии, подъему на качественно новый уровень духовно-нравственного воспитания граждан, упрочению целостности нашего государства и единства народа. Это событие, несомненно, станет также одним из факторов повышения морального духа и патриотического сознания всего народа Кыргызстана, и в особенности жителей Баткенской области – малой родины нашего знаменитого предка Исхака Раззакова

Дорогие соотечественники!

Еще раз поздравляю вас с переименованием Исфаны в Раззаков. И пусть сообразно достойному имени он станет не только для Баткенской земли, но и для населенных пунктов всей нашей страны образцом своей даровитой и работящей молодежью, знающими специалистами и хорошо налаженным производством, превратившись в современный развитый город!

Да будет благополучна судьба города Раззаков с его новым имянаречением!

Еще раз поздравляю вас с переименованием Исфаны в Раззаков", - сказал Садыр Жапаров.

После выступления главы государства состоялась поминальная молитва.

Источник - vb.kg
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