Как в Ташкенте празднуют Навруз

00:05 22.03.2022

Сто тандыров и одна касса



АНДРЕЙ КУДРЯШОВ



В Узбекистане Навруз, день весеннего равноденствия, отмечается как государственный праздник. Это торжество весеннего обновления традиционно сопровождается массовыми гуляньями и красочными мероприятиями.



Карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах несколько сузили масштаб всенародного праздника. В этом году карантин был фактически отменен правительством уже с 1 марта. А за месяц до Навруза президент Шавкат Мирзиеëв подписал специальное постановление, устанавливающее пять выходных дней - с 19 по 23 марта, - чтобы население могло сполна насладиться любимым праздником.



Праздничную атмосферу Навруза в 2022 году осложнила погодная аномалия. Март в Узбекистане выдался необычно прохладным и очень дождливым. Согласно официальному заявлению Узгидромета, количество осадков с начала марта по всей территории страны в два-три раза превысило месячную норму. Дождь лил практически каждый день, не переставая. А в конце второй декады холодный фронт принес снегопады в горных районах и новую волну сырости на равнины – туманы и морось, пасмурную и зябкую погоду.



И в дни праздника не случилось счастливого солнечного "окна". Но несмотря на погоду, массовые народные гуляния в Ташкенте состоялись практически во всех посещаемых уголках - в парках Anhor, Ashgabat, Central Park, Tashkent City Park, Magic City, на улице Сайилгох и других популярных локациях. Праздничные программы также были представлены в торгово-развлекательных центрах, городских театрах и цирке.



Из-за прохладной погоды особое внимание было уделено приготовлению традиционного блюда Навруза – сумаляк. Это известное с древних времен ритуальное варево из проросших зерен пшеницы, которое готовят в больших котлах на живом огне в течение целого дня. По одной из легенд, первые люди, поселившиеся в Центральной Азии, с трудом пережили одну из холодных и затяжных зим, к концу которой у них не осталось ничего, кроме запасов зерна, сделанных для весеннего сева. Пришлось сварить часть зерен, подмокших и проросших от сырости. Получившееся блюдо оказалось необычайно питательным и придало им сил для жизни и обновления. С тех пор сумаляк обязательно варят на праздник весеннего равноденствия.



В этнографическом и ландшафтном парке "Навруз", специально построенном в 2019 году в центре Ташкента на правом берегу канала Анхор для праздничных мероприятий, столичные рестораторы провели любопытное мероприятие, обернувшееся как приятными моментами, так и курьезом. По периметру парка установили 100 небольших глиняных печей – традиционных тандыров, чтобы испечь в них (согласно рекламе) 100 разновидностей самсы.



Самса – блюдо не праздничное, скорее повседневное, но очень популярное в Узбекистане. Начинка у этих хрустящих пирожков из слоеного теста действительно может быть самая разная: рубленое мясо или мясной фарш, говядина, баранина и бараний курдючный жир, курица, тыква, картошка, овощи, яйца, зелень. В Навруз особенно принято печь самсу с зеленью - например, из дикого горного лука мадор.



Курьез же получился в том, что на 100 печей, как минимум треть из которых реально работала, установили всего одну кассу…



Казалось бы, кто захочет толпиться в самом центре города из-за самсы, которую в Ташкенте можно спокойно купить и поесть повсеместно в двух шагах от своего дома? Но стихия народных гуляний подразумевает большое единодушие в настроениях. В итоге незадачливые предприниматели, которые действовали из лучших намерений, пусть и не до конца их продумав, кое-как справились с наплывом клиентов без каких-либо неприятных происшествий.



Навруз - праздник добра и надежды на лучшее будущее. Астрономический новый год иранских и тюркских народов торжественно отмечается в Узбекистане и соседних странах уже более 30 лет. И каждый год можно сказать, что он был особенным.



Андрей Кудряшов