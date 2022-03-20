Украинский связной: что стоит за попыткой примирения Пекина и Дели

00:32 22.03.2022 И как на это повлиял конфликт Москвы и Киева



Наталия Портякова



Китай инициирует нормализацию отношений с Индией, связи с которой оставались крайне напряженными из-за серии вооруженных инцидентов на спорной границе двух стран. Не исключено, что в ближайшее время в Нью-Дели побывает глава китайского МИДа Ван Ин, а затем Пекин примет с ответным визитом его индийского визави, что рассматривается как пролог к личной встрече лидеров двух стран, Си Цзиньпина и Нарендры Моди, в Китае в рамках саммита БРИКС в 2022 году. Какая мотивация прокладывает путь к возможному примирению двух азиатских гигантов и при чем тут ситуация на Украине - в материале "Известий".



Ветер перемен



С момента ожесточенного противостояния китайских и индийских военных в долине реки Галван на фактической границе двух стран весной 2020 года отношения Пекина и Нью-Дели оставались крайне напряженными. C тех пор стороны лишь наращивали военное присутствие на линии контроля (официально не демаркированная спорная граница двух стран), перебрасывая туда десятки тысяч солдат и тяжелое вооружение. С февраля прошлого года по итогам многочисленных переговоров военные договорились об одновременном отводе части войск от совместной границы. Тем не менее напряженность хоть и ослабла, но не ушла окончательно, а политические и экономические отношения остались прохладными.



Заклятые друзья: Индия и Пекин усиливают свои позиции в Центральной Азии

Насколько это выгодно России



7 марта министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на ежегодной сессии китайского парламента, неожиданно для многих заявил, что Индии и Китаю следует быть партнерами, а не соперниками, и что страны "должны помогать друг другу достигать целей, вместо того чтобы истощать энергию друг друга". Эта "оливковая ветвь", протянутая Индии, вскоре дополнилась и другими инициативами. В частности, на этой неделе стало известно, что Пекин предложил Нью-Дели провести в обеих странах индийско-китайский цивилизационный диалог, двусторонний форум торгового и инвестиционного сотрудничества и даже кинофорум. Но главным образом растопить лед в отношениях двух крупнейших азиатских стран в Китае решили за счет восстановления политических контактов.



В последние дни пресса обеих стран запестрела новостями о том, что уже в конце марта Ван И залетит в Дели в рамках своего турне по Непалу, Бутану и Бангладеш (хотя официально о визите в Индию не объявляла ни одна из сторон), а также о вероятном ответном визите индийского министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара в КНР. Этот дипломатический обмен, по мысли многих экспертов, должен будет проложить путь к личной встрече председателя КНР Си Цзиньпина с премьером Индии Нарендрой Моди в рамках очного саммита БРИКС и встрече в формате РИК в конце года, которые будет принимать Китай.



В прошлом лидеры двух соседних стран встречались 18 раз, и в том числе провели два неформальных саммита, однако за последние два года между Моди и Си не было никаких прямых контактов.



По одну сторону нейтралитета



Примиренческий драйв Китая пришелся на самый разгар конфликта на Украине, во взглядах на который Пекин и Нью-Дели, по сути, оказались по одну сторону баррикад. Обе страны, как известно, не стали осуждать спецоперацию Москвы и присоединяться к антироссийским санкциям. Хотя давление на обе столицы было довольно жестким. В частности, 18 марта в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином глава Белого дома Джо Байден прямым текстом пообещал Китаю "последствия", если страна будет помогать Москве обходить западные санкции.



Индии, которая выступает союзником Вашингтона по альянсу QUAD (туда также входят Австралия и Япония), вряд ли открыто угрожали, но точно уговаривали поддержать линию Запада на изоляцию России. В минувшие выходные в Дели побывал премьер Японии Фумио Кисида, одной из задач которого было в том числе склонить индийского коллегу Моди изменить свои взгляды на Россию и сотрудничество с ней. Но Индия (к слову, нарастившая в этом месяце поставки нефти из РФ вчетверо по сравнению с прошлым годом) не поддалась давлению.



Тет-а-нейтралитет: какой статус Украины обсуждают Москва и Киев

ЙИ почему четвертый раунд переговоров затянулся на три дня



"Действия России на Украине создали ситуацию, требующую от Индии и Китая координации своих взглядов и действий, поскольку обе страны поддерживают дружественные отношения с Москвой. Независимая внешняя политика Индии и осуществление ею "стратегической автономии", о чем свидетельствует ее отказ от попыток США навязать антироссийскую позицию, безусловно, не остались незамеченными Китаем", - говорилось в колонке индийской The Tribune от 21 марта.



"Хотя неясно, станет ли сопротивление растущему давлению со стороны правительства США принять сторону в конфликте между Россией и Украиной поворотным моментом в отношениях между Китаем и Индией в ближайшие месяцы и годы, но в обеих странах действительно звучат призывы к улучшению отношений", - подхватило дружелюбный тон издание Global Times.



Украинский фактор



По словам эксперта Института глобальных исследований Шанхайского университета Раджива Ранджана, слишком рано говорить о том, что новообретенное "сближение" может склеить Индию и Китай в долгосрочной перспективе, если двусторонние отношения будут оставаться напряженными из-за пограничных вопросов.



Более того, по его словам, вероятную нормализацию отношений Индии и Китая не стоит рассматривать как консолидацию восточных держав для противостояния Западу или попытку совместно противодействовать возможным санкциям США - обе страны могут индивидуально выработать меры по минимизации последствий рестрикций.



- Но нельзя и сбрасывать со счетов тот факт, что российско-украинский кризис поставил новые задачи перед Индией и Китаем и обе страны оказались в одной лодке, хотя, само собой разумеется, по разным причинам, - сказал он "Известиям".



Тем не менее нормализация отношений с Китаем, невзирая на никуда не девшуюся приграничную проблему, действительно на руку Индии. Как отметил вице-президент индийского аналитического центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан, перед странами стоят общие проблемы глобального характера вроде борьбы с терроризмом и изменений климата и общая задача поднять как уровень жизни своего населения, так и представленность обеих стран в мировых институтах, сделав голос и Пекина, и Нью-Дели на мировой арене более весомым.



"Россия заинтересована в росте влияния Индии как центра силы"

Назначенный посол РФ в республике Денис Алипов - о взаимодействии в Центральной Азии и нашем преимуществе в сфере ВТС



- Наконец, Индия хотела бы хотя бы лет 20 лет прожить без всяких напряжений, чтобы страна могла полностью сосредоточиться на решении внутренних проблем. И в развитии Индии ей могут помогать и Запад, и Китай, одно другому никак не противоречит, - подытожил индийский эксперт в беседе с "Известиями".



Что касается Китая, то для него события на Украине стали идеальной возможностью скорректировать политику и убрать внешние раздражители, чтобы выиграть время для самоусиления перед Западом, сказал "Известиям" руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.



- Агрессивная риторика Китая, так называемая wolf warriors diplomacy, с одновременным давлением на крупных соседей - будь то пограничный конфликт с Индией или конфликты в Южно-Китайском море - привлекают к себе лишнее внимание, отвлекают ресурсы и ведут к тому, что все эти страны бегут к США и все глубже ввязываются в антикитайские коалиции. А сейчас, поскольку Штаты явно увязли в Европе на обозримую перспективу, у Пекина появилась возможность замириться с соседями и продолжить спокойно заниматься импортозамещением, дедолларизацией и так далее в рамках подготовки к будущему противостоянию с Западом, то есть готовить сани летом, - пояснил логику китайцев эксперт.



Более того, Александр Габуев не исключил, что в ближайшее время со стороны Китая можно ожидать не только умиротворяющей политики на индийском направлении, но и каких-то попыток заново выстроить диалог с Японией, а также отказа от педалирования проблемных тем со странами АСЕАН. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647898320





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания

- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары

- 444 проекта импортозамещения на сумму 13,3 трлн тенге вошли в пул инвестпроектов

- Вопросы технического регулирования в торговле рассмотрел Оперативный штаб по антикризисным мерам

- Какая нужна власть

- Совет Ассамблеи народа Казахстана обсудил задачи реализации Послания Президента - "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации"

- СНГ готово принять Соглашение о свободной торговле услугами

- Казахстан представил планы по достижению углеродной нейтральности

- Недобросовестными участниками создается искусственный ажиотаж на рынке пшеницы

