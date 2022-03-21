Вашингтон и Пекин ходят по канату над Тихим океаном, - В.Скосырев

00:49 22.03.2022

Боевые действия в Украине помогают Китаю вытеснять США из Восточной Азии

Владимир Скосырев



21.03.22



На островах Спратли Китай построил мощную военную инфраструктуру.

Китай завершил превращение трех искусственных островов в Южно-Китайском море (ЮКМ) в военные базы, установив там ракеты против кораблей, самолетов и лазеры. Об этом заявил в ходе полета над ЮКМ командующий силами США в регионе адмирал Джон Акуилино. Он сказал, что Китай угрожает всем прибрежным государствам. О том, сколь близки две державы к столкновению, говорит то, что самолет-шпион продолжал рейд, хотя китайцы требовали, чтобы он удалился с территории КНР. По словам эксперта, Украина вынуждает Пентагон перебрасывать подкрепления в Европу, и это облегчает экспансию Китая на омывающих его морях.

Как передали корреспонденты агентства АР, адмирал Акуилино взял их на лайнер-разведчик P-8A Poseidon, совершавший полет около китайских баз на архипелаге Спратли в ЮКМ, одном из тех морей, за обладание которыми вступили в схватку ряд государств. Во время передвижения самолета китайские военнослужащие неоднократно предупреждали, что американский борт находится на территории КНР, и приказывали ему уйти. Но самолет ВМС США игнорировал предупреждения и продолжал рейд, снизившись до 4,5 тыс. м над оккупированными Китаем рифами. На мониторах были видны дома в несколько этажей, склады, ангары, взлетно-посадочные полосы, причалы и радары.



По словам адмирала, строительство военных объектов на рифах Mischief, Subi и Fiery Cross, очевидно, закончено. Но неясно, будет ли Китай продолжать строительство военной инфраструктуры в других местах. "Задача этих островов – расширить наступательные возможности КНР за пределы ее берегов. С островов могут взлетать истребители, бомбардировщики, а ракеты дополняют эту концентрацию мощи. Китайские базы на островах угрожают всем странам, чьи суда и самолеты движутся в международных водах и воздушном пространстве. Тем более что Китай в последние годы резко поднял военные расходы", – продолжал Акуилино.



В сферу командования адмирала, которая распространяется на 36 государств и территорий, входит контингент численностью 380 тыс. военно- и гражданских служащих. Главная цель Вашингтона, по его словам, состоит в том, чтобы предотвратить войну путем сдерживания. "А если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы воевать и победить", – подчеркнул Акуилино.



В тот момент, когда американский морской волк мечет громы и молнии с самолета, близкие к США издания в Восточной Азии тоже гонят антикитайскую волну. Сайт AsiaTimes утверждает, что на фоне боев в Украине Китай стал играть мускулами, демонстрируя их соперникам в регионе. Глава МИД Китая Ван И предупредил государства, входящие в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы они дали отпор внешнему вмешательству. Также в марте китайская армия провела военные учения в Тонкинском заливе на расстоянии 110 км от древней столицы Вьетнама Хюэ. Вьетнам заявил протест, призвав Китай уважать его эксклюзивную экономическую зону.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Американцы обвиняли Китай в наращивании военных приготовлений на островах и раньше. Почему адмирал вернулся к этой теме сейчас, не совсем понятно. Коль он речь завел об усилении китайской военной мощи, то рост ее действительно ускорился. Но наращивание военных расходов идет параллельно с ростом экономики. Во время холодной войны при гораздо меньших размерах экономики военные расходы доходили до 6% ВВП. Сейчас они держатся в пределах 2% ВВП. Украинский кризис, конечно, влияет на Китай. США будут держать большую часть сил в Европе, они будут прикованы к Европе и не будут готовы к каким-либо действиям в Азии. Это ограничивает возможности США в сдерживании Китая".



Что касается Южно-Китайского моря, то у Китая есть явное превосходство над США, считает эксперт. Там находится самый крупный из трех китайских флотов. Военная инфраструктура на архипелаге Спратли позволяет вести наблюдение за любым американским кораблем или самолетом, показавшимся в этом районе. В сочетании с мощными уникальными системами оружия, такими как противокорабельные баллистические ракеты, это позволяет Китаю добиваться превосходства. Тем не менее опасность столкновения не так велика. Оно ни Китаю, ни США не нужно. Самой горячей точкой для них остается Тайвань, заключил Кашин.