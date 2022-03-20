"Новый Казахстан": косметический ремонт для аварийного здания, - С.Кожемякин

01:33 22.03.2022

"Новый Казахстан": косметический ремонт для аварийного здания



Строительство "Нового Казахстана" провозгласили власти республики. По их заверениям, реформы позволят ответить на вызовы времени и провести коренную модернизацию. Затрагивая внешние атрибуты политического режима, программа не в состоянии разрешить глубокие противоречия постсоветского развития страны.



С различного рода обращениями и посланиями к народу республики казахстанское руководство выступает нередко. От первого президента Нурсултана Назарбаева эта традиция перешла к его преемнику Касым-Жомарту Токаеву. Однако нынешняя речь преподносилась как по-настоящему судьбоносная - ей предшествовала многодневная реклама, выступление главы государства транслировалось в прямом эфире всех ведущих телеканалов. Под стать анонсам оказалось и само обращение. Токаев сразу заявил, что послание имеет особое значение, а его "содержание и масштабы выходят за рамки одного года". "Мы ставим перед собой амбициозные цели. Вместе мы начали построение Нового Казахстана", - сообщил президент.



Внимательное изучение текста, впрочем, дает возможность обнаружить смысл, не сводящийся к лежащим на поверхности акцентам. По сути, это была речь победителя, взявшего верх в ожесточенной схватке за власть. Поэтому местоимение "мы" следует воспринимать как "я", а под "Новым Казахстаном" подразумевается "токаевский Казахстан". Другими словами, президент провозгласил создание нового политического режима, во главе которого будет стоять он сам, без существовавшей прежде опеки со стороны "лидера нации" Назарбаева и его окружения.



Прозрачным намекам на это "освобождение" была посвящена вся первая часть послания. Спустя два с лишним месяца после трагических событий Токаев фактически признал, что в их основе лежало не вторжение таинственных террористов, а борьба кланов за власть. "В последние годы Казахстан стал на путь коренной модернизации и трансформации. В различных сферах начались масштабные преобразования. Некоторым влиятельным лицам это не понравилось. Они рассчитывали продолжить свою многолетнюю незаконную деятельность, - заявил президент. - Заговорщики сформировали подпольную группу из профессиональных наемников, вооруженных бандитов и предателей из числа чиновников… Среди тех, кто пытался совершить переворот, были известные люди, занимавшие высокие посты. Это государственные изменники. Среди предателей есть и руководители военных и специальных органов".



Не называя прямо своего предшественника, Токаев возложил на него ответственность за "трагический январь". "Сегодня для всего общества стало очевидно, что именно монополизация политической и экономической деятельности сыграла едва ли не самую главную роль в происшедших событиях… Концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину", - указал президент.



Любопытно, что за день до выступления Токаева был арестован племянник экс-президента, крупный бизнесмен Кайрат Сатыбалды, несколько ранее под стражу были взяты бывший министр обороны Мурат Бектанов и почти все руководство Комитета национальной безопасности с его главой Каримом Масимовым. Парламент досрочно прекратил полномочия дочери бывшего главы республики Дариги Назарбаевой.



Дав понять, что теперь все нити управления сосредоточены в его руках, Токаев далее сделал обзор того, как именно будет выглядеть политический режим под его руководством. Здесь также следует обратить внимание на мотивы, скрытые от публики. С одной стороны, президенту необходима полностью подконтрольная ему система, не допускающая посягательств со стороны конкурентов. С другой - он не может не учитывать общественное недовольство, вылившееся в январские выступления и продолжающиеся до сегодняшнего дня забастовки. Разрешением этой дилеммы стали анонсированные реформы - многочисленные и внешне эффектные.



Во-первых, Токаев заявил о сокращении полномочий президента. Правда, всего по нескольким пунктам. Так, главу страны предлагается лишить права отменять акты руководителей областей и городов республиканского значения и снимать с должностей глав местных администраций, за исключением областных. Помимо этого, ближайшие родственники президента не смогут занимать государственные должности и руководящие посты в госкомпаниях.



Во-вторых, изменения затронут парламент. Президентскую квоту в верхней палате Токаев призвал сократить с 15 до 10 человек, в нижней же палате будет ликвидирована квота Ассамблеи народа Казахстана. Также законодательная власть будет наделена правом контролировать исполнение республиканского бюджета. Для этого Счетный комитет при президенте будет преобразован в Высшую аудиторскую палату, глава которой станет дважды в год отчитываться перед депутатами.



В-третьих, Токаев пообещал расширить права маслихатов - местных представительных органов. В них будет введена должность председателя, а, кроме того, депутаты смогут избирать главу региона на альтернативной основе. Последняя норма является довольно лукавой - правом вносить кандидатуры по-прежнему будет обладать исключительно президент. Но если раньше он предлагал одного претендента, то теперь - не менее двух.



В-четвертых, предлагается подкорректировать избирательную систему. Если прежде нижняя палата формировалась полностью по партийным спискам, то теперь, по мнению Токаева, 30 процентов депутатов должны избираться в одномандатных округах. Как утверждает президент, смешанная система "в полной мере учтет права всех граждан". Другими новшествами являются законодательное оформление деятельности наблюдателей и регламентация агитационной деятельности в соцсетях.



Также глава республики выступил за обеспечение "честной и свободной политической конкуренции". Для этого будет упрощена процедура регистрации партий. Регистрационный порог снизится с 20 до 5 тысяч человек, с 600 до 200 человек сократится минимальная численность региональных представительств.



Наконец, Токаев призвал создать в стране Конституционный суд, пересмотреть закон о СМИ, сформировать три новые области - Абайскую, Улытаускую и Жетусускую - и провести еще ряд преобразований.



Несмотря на обилие предложений, все они лишь обновляют фасад, не затрагивая фундамента. Символом "глубины" реформ стало переименование правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") в "Аманат" ("Завет предков"). Ее председателем стал Токаев, в политсовет введены его ближайшие соратники, включая премьер-министра Алихана Смаилова и главу президентской администрации Мурата Нуртлеу.



Нетронутой остается социально-экономическая система. На заседании Совета иностранных инвесторов при президенте Токаев уверил работающие в Казахстане корпорации в неизменности курса. "Как президент страны хочу заверить, что политика "открытых дверей" для иностранных инвестиций остается нашим стратегическим приоритетом. Государство будет в полной мере выполнять обязательства и гарантии перед партнерами и инвесторами. Январский кризис никак не повлиял на нашу приверженность рыночной экономике, верховенству закона, соблюдению международных и внутренних обязательств", - сообщил он. Токаев пообещал увеличить экономическую свободу и создать "действительно привлекательный инвестиционный климат".



Продолжается начатый несколько лет назад новый этап масштабной приватизации. Как сообщили в инвестиционном холдинге "Самрук-Казына", до 2025 года "в конкурентную среду" будут переданы 179 компаний, включая национальную нефтегазовую компанию "КазМунайГаз", компанию по управлению электрическими сетями (KEGOC), энергохолдинг "Самрук-Энерго" и т.д.



Таким образом, перестраивать или даже капитально ремонтировать выстроенное тридцать лет назад здание казахстанские власти не собираются. Все, чем они сегодня заняты, - это замазывание трещин, в то время как допущенные еще на этапе проектирования опасные дефекты полностью игнорируются.



Сергей Кожемякин