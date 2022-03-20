"Олицетворяя собой неразрывную связь времен..." - Елбасы поздравил казахстанцев с Наурызом

07:54 22.03.2022

Назарбаев поздравил казахстанцев с Наурызом

Елбасы Наурыз Фото: elbasy.kz

Елбасы пожелал казахстанцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, достатка, мира и процветания. Он отметил, что сегодня Наурыз является одним из самых почитаемых праздников, сообщает Zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. Поздравление опубликовано на сайте Елбасы.



Елбасы отметил, что сегодня Наурыз является одним из самых почитаемых праздников, который пришел из глубины веков. Он является символом дружбы, единства и стабильности страны.



Олицетворяя собой неразрывную связь времен и поколений, Наурыз мейрамы отражает величие культуры и традиций казахского народа, напоминая нам о значимости вечных ценностей: доброты, милосердия и взаимопомощи. Особую ценность этот светлый праздник приобретает на фоне происходящих в мире событий. Он помогает нам осмыслить, как важно ценить согласие в обществе, беречь мирную и спокойную жизнь в нашем многонациональном государстве.

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев пожелал казахстанцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, достатка, мира и процветания.



Данияр Кунафин