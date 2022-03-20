Скандально известный в Киргизии экс-депутат ГосДумы РФ Маевский сел на 11 лет

08:49 22.03.2022

Леонид Маевский в России осужден на 11 лет. В Кыргызстане он обвинял Текебаева в коррупции

Мещанский районный суд города Москва 17 марта вынес решение в отношении бывшего депутата Госдумы от КПРФ и бывшего акционера ростовского холдинга "Юнитайл" Леонида Маевского, сообщает российское издание "Коммерсантъ".



Бизнесмен признан виновным в вымогательстве.



Маевского приговорили к 11 годам колонии строгого режима, а другие фигуранты дела юрист Владимир Афонькин и бывший пресс-секретарь холдинга "Юнитайл" Максим Букин получили по 10 лет.



По версии обвинения, преступление совершалось в период с 31 октября по 8 ноября 2018 года. Как отмечается в приговоре, Маевский вымогал у топ-менеджеров "Альфа-групп" и компании "А1" Михаила Фридмана и Петра Авена, а также вышедшего недавно из состава владельцев "Альфа-банка" Германа Хана $37,5 млн.



В постановлении говорится, что в случае отказа Маевский угрожал рассказать о неких якобы мошеннических действиях топ-менеджмента "Альфа-групп", а также их возможной причастности к "исчезновению и убийству в Латвии одного из основателей компании "МегаФон" Леонида Рожецкина".



"Потерпевшие для видимости согласились на выдвинутые условия, после чего 14 ноября 2018 года обратились в ФСБ. Уже на следующий день Леонид был задержан. Через день в СИЗО оказался его помощник, бывший пресс-секретарь холдинга "Юнитайл" Максим Букин. Последним в августе 2019 года задержали юриста господина Владимира Афонькина", - пишет "Коммерсантъ".



Леонид Маевский известен в Кыргызстане тем, что дал показания на политиков Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова. По его словам, 13 мая 2010 года Чотонов и Маевский встретились в ресторане "Супара", чтобы договориться о сумме за контрольный пакет ЗАО "Альфа Телеком" ("Мегаком"). В тот же день Чотонов, Маевский, Алексей Модин и Таалайбек Маматкеримов прибыли в здание Жогорку Кенеша и встретились с Текебаеваем в его кабинете под номером 306, где ему якобы передали взятку за продажу контрольного пакета акций.



В 2017 году суд приговорил Текебаева и Чотонова к 8 годам лишения свободы, в 2019 году Верховный суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр, а обвиняемых отпустили из-под стражи.



В апреле 2021 года Текебаев и Чотонов были оправданы.