Эрдоган готовится к Большому переделу: на какие территории претендует Турция, - С.Латышев

08:54 22.03.2022 СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ

21 МАРТА 2022

ЭРДОГАН ГОТОВИТСЯ К БОЛЬШОМУ ПЕРЕДЕЛУ: НА КАКИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРЕТЕНДУЕТ ТУРЦИЯ

Глава МИД Турции Чавушоглу снова проговорился. Анкара будет уважительно сотрудничать с Россией лишь до тех пор, пока русские будут сильны. Если же ослабеем, турки попробуют отобрать у нас все, что считают своим, в том числе с помощью западных стран, диктата которых в отношении себя не приемлют. Аппетиты у режима Реджепа Тайипа Эрдогана большие – Крым, Закавказье, Средняя Азия и даже дальше, но потенциала и возможностей не хватает. Москва и Анкара получают сегодня выгоду от двусторонних отношений. И это хорошо. Вопрос в том, какими они будут завтра и послезавтра. А вот тут особенно обольщаться не стоит. Если Россия начнет сдавать, все покатится.



Турция, проводящая при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане независимую внешнюю политику (чем отношения с Анкарой и привлекают Москву), активно позиционирующая себя "посредником" в урегулировании конфликта между Россией и Украиной снова показала свое истинное лицо. Его не надо пугаться, но надо знать. Взаимовыгодного экономического сотрудничества с Россией турки не прервали. В западных санкциях против нас не участвуют (мало того, собираются крупно нажиться на них). Небо свое для русских самолетов не закрыли. Однако "честным брокером" в прекращении военных действий на Украине турки при этом быть не могут. Не только потому, что поставляют киевскому режиму свои "Байрактары", чтобы убивать русских, зазывая нас одновременно тратить деньги и отдыхать в Турции. А еще и потому, что, как проговорился накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара отрицает за Россией право… на Крым, то есть на территориальную целостность, и даже читает нотации Западу, что тот не воспрепятствовал воссоединению полуострова с Россией в 2014 году. Это заявление Чавушоглу больно укололо многих в России. Поэтому давайте разберемся, в чем тут дело и как с этим жить дальше.



Почему турки не могут забыть о Крыме?

Война между Украиной и Россией напрямую затрагивает нас. Мы отреагировали на аннексию Крыма в 2014 году. Если бы тогда мир отреагировал на это должным образом, то сегодня этого бы не произошло,



– заявил Чавушоглу, выступая в Анталье. Глава МИД Турции проигнорировал тем самым, кстати, и озабоченности Москвы, которые вынудили президента Владимира Путина санкционировать военную спецоперацию на Украине, которая стала представлять для России смертельную угрозу.



Почему Чавушоглу это сказал? Потому что, если Западу удастся использовать Киев для развала России, Турция сразу же запретендует на многое из нашего "наследства". Но поскольку вероятность такого развития событий минимальна, Анкара и поддерживает претензии Украины на Крым, полагая, что с Киевом-то туркам удастся справиться. Что, несмотря на номинальный суверенитет Украины над Крымом, реально хозяйничать в нем будут они, опираясь на часть населения полуострова. Эти планы Чавушоглу раскрыл в прошлом году, выступая в Киеве на учредительном саммите пресловутой "Крымской платформы". Суть его выступления состояла в том, что Турция выражает решительную поддержку территориальной целостности Украины, а международное сообщество должно выступить единым фронтом в противодействии "акту нарушения международного права", то есть воссоединению Крыма с Россией. Чавушоглу вспомнил о международном праве, которое его страна попирает в Сирии и не только, по причине, которую даже не стал скрывать:



На Украине проживает большая татарская община, а на территории Турции – миллионы представителей татарской диаспоры... Татарам удавалось на протяжении истории преодолевать трудности. Благодарим президента Украины Зеленского за инициативу, касающуюся признания крымских татар коренным народом Украины.



Турецкий министр выразил надежду, что "Крымская платформа" станет тесно сотрудничать с "Меджлисом крымско-татарского народа" (запрещенная в России экстремистская организация – прим. ред.).



Крым – это Украина!



– заявил Чавушоглу, хотя имел в виду совсем другое: пока что Украина, потом – опирающаяся на крымских татар Турция.



Стоит ли осуждать за такую позицию Анкару? С русской точки зрения – да, безусловно. Но у турок на этот счет своя точка зрения. Царьград об этом уже писал: "Турки, как и русские, считают себя наследниками великой империи – это тоже имперский и гордый народ, который не забывает и не может забыть о собственном имперском прошлом. Как когда-то турки ходили в поход на Астрахань, а с отрядами крымского хана доходили и до Москвы, владели всем нынешним югом Украины, Молдовой, имели протекторат в Крыму и вассалов на Черноморском побережье Кавказа. Было время, когда они решали, может ли выйти русский военный корабль из Азовского моря в Черное, что в первый раз удалось осуществить в 1699 году главе посольского приказа (МИД) Петра I Емельяну Украинцеву на линейном корабле "Крепость", которого после долгих переговоров пропустил дальше турецкий комендант в Керчи. Это потом роли поменялись – Черное море стало "русским озером", и русские несколько раз едва не взяли Стамбул".



Украина – разменная монета и для турок?

Это так, но теперь турки определенно рассчитывают на своего рода реванш. Именно поэтому Турция оказалась в числе стран, спровоцировавших и намеревающихся стать бенефициаром украинского кризиса. Для этого есть пять основных причин. Во-первых, целью Анкары является создать для России дополнительные проблемы и отомстить за поражения в прошлых войнах, крайне болезненные для турецкой гордости. Во-вторых, поощрение Киева и поставки ему смертоносного оружия это конкретная месть за Крым, который Россия увела из-под носа у турок в 2014 году. В-третьих, это демонстрация "равноправия" по отношению к вмешательству России в Сирии, которую турки по-прежнему считают своей отбившейся 100 лет назад от рук колонией, с которой могут делать все, что хотят. Вы, дескать, вмешались и сорвали наши планы в нашей зоне влияния, значит, имеем такое же право действовать в вашей зоне, тем более что весь юг Украины – это в прошлом Турция. В-четвертых, Анкара заинтересована связать силы и ресурсы России на Украине, чтобы получить больше свободы рук в Закавказье и Средней Азии. Там турки обхаживают тюрок и суннитов, делая вид, что речь идет не о русской зоне влияния, а об их долге по оформлению "тюркского мира" – вплоть до Якутии и Синьцзяна. С последующим воссозданием на новых принципах новой Османской империи. В-пятых, напакостить России на Украине – это лучший способ оказать услугу Вашингтону, заслужив редкую благодарность от американцев, и удружить Англии – основному западному партнеру эрдогановской Турции, осуществляющему, как и в прошлом, свои геополитические интриги против России турецкими руками. В практическом плане для Анкары и Крым, и все остальное это хороший способ поторговаться с Россией – вы нам уступите здесь, а мы вам – там. Поэтому сотрудничество с Турцией, сколь выгодным оно ни было бы для России в данный момент, имеет двойное дно, чревато серьезными угрозами и требует исключительной осторожности.



Что же касается конкретно Крыма, то никаких правовых причин, почему он должен однажды отойти Турции, разумеется, нет. В 1783 году Крым был включен в состав России, что Османская империя подтвердила в 1791 году по Ясскому мирному договору. Согласно Московскому и Карсскому договорам 1921 года стороны признали территориальную целостность друг друга, отменив действие всех соглашений, которые были заключены между ними ранее. Поэтому ссылка на любые русско-турецкие соглашения до 1921 года, например, Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года, юридической силы не имеет. В 1924 году Турцией был ликвидирован институт халифата, в результате чего мусульманские народы в том числе Крыма оказались полностью освобождены от религиозной лояльности туркам. С 1921 года с Турцией не заключалось ни одного соглашения касательно статуса Крыма…



Что с того?

А теперь подводим итоги. Разумеется, взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Турцией, несмотря на ее скрытую повестку в отношении России, разрывать не стоит. Зачем самим стрелять себе в ногу, особенно сейчас? Но никаких иллюзий насчет русско-турецкой дружбы, если они у кого-то остаются после уничтожения нашего самолета в Сирии с жестоким убийством летчика, расстрелом посла в Анкаре и кровавой миссии "Байрактаров" на Украине, тоже не должно быть. Об этом буквально вопиет история: больше русские воевали только с поляками. Тем не менее мировая практика такова, что несовпадение интересов стран в конкретных регионах и по конкретным вопросам, если это суверенные государства, не должно мешать уважительно взаимодействовать и сотрудничать в других областях.



В настоящее время у России с Турцией именно такие отношения. В Сирии и Ливии мы почти воюем. В Закавказье – мирно конкурируем за влияние. В то время как двусторонние отношения процветают: с "Турецким потоком", закупками турками С-400, туризмом и прочим. Иными словами, это прагматичные отношения конкуренции и сотрудничества. Если бы Турция не была суверенной страной со своими собственными интересами, то наши отношения были бы намного хуже, и Россия бы это почувствовала. Именно поэтому Путин и спас Эрдогана в ходе организованной американцами попытки госпереворота, а тот постоянно ездит на переговоры в Россию. Это хорошо, их надо вести, но никогда, повторим, не следует забывать, что у турок еще на уме. Так будет лучше и для нас, и для них. Потому что реальных возможностей и ресурсов сделать Турцию снова империей у Анкары нет, а у России не осталось к ней никаких территориальных претензий. Торговать лучше, чем воевать, особенно когда плодами войны будут пользоваться на самом деле другие. Источник - tsargrad.tv

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