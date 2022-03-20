В Киргизии создана еще одна гос-синекура для блатных бездельников - "Салык Сервис"

09:22 22.03.2022

Документ о создании "Салык Сервиса" подписан председателем кабмина Акылбеком Жапаровым.

БИШКЕК, 22 мар - Sputnik. Создано госучреждение "Салык Сервис" при Государственной налоговой службе. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

Как отмечает пресс-служба кабмина, учреждение "Салык Сервис" образовано для содействия участникам налоговых правоотношений в создании благоприятных условий для исполнения налоговых обязательств и эффективного администрирования.

Задачами учреждения являются:

создание, совершенствование, сопровождение и обеспечение бесперебойной работы информационных систем органов налоговой службы;

в случае необходимости обеспечение, сопровождение материально-технической базы, применяемой органами налоговой службы в связи с выполнением их функций, а также систем государственного контроля и учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при импорте (ввозе) в Кыргызстане на пунктах учета товаров;

обеспечение консультантами узкого направления в сферах, необходимых для осуществления деятельности налоговых органов.

Исходя из этого принято решение создать "Салык Сервис" и утвердить положение о госучреждении.