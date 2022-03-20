 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане отменено обязательное использование казахского языка на товарных ярлыках и этикетках
09:30 22.03.2022

Информацию на казахском языке уберут с товарных этикеток
Андрей ХАЛИН

Предприниматели предложили временно отменить требования законодательства по наклеиванию этикеток и помещению вкладок на государственном языке на импортные товары.
Это предложение прозвучало на заседании оперативного штаба по антикризисным мерам, передает "Экспресс К" со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Предприниматели считают, что это может существенно сократить издержки бизнеса, которые связаны с разработкой, тиражированием и наклеиванием этикеток. Альтернативой могут стать товарные QR-коды на прилавках, которые содержат всю необходимую информацию о товарах.

Премьер-министр РК Алихан СМАИЛОВ поддержал инициативу предпринимателей и поручил подготовить проект указа Президента.

Ранее ЭК сообщал о том, что через Транскаспийский международный транспортный маршрут смогут перевозить до 10 млн тонн грузов ежегодно.

Источник - exk.kz
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