В Казахстане отменено обязательное использование казахского языка на товарных ярлыках и этикетках

09:30 22.03.2022

Информацию на казахском языке уберут с товарных этикеток

Андрей ХАЛИН



Предприниматели предложили временно отменить требования законодательства по наклеиванию этикеток и помещению вкладок на государственном языке на импортные товары.

Это предложение прозвучало на заседании оперативного штаба по антикризисным мерам, передает "Экспресс К" со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.



Предприниматели считают, что это может существенно сократить издержки бизнеса, которые связаны с разработкой, тиражированием и наклеиванием этикеток. Альтернативой могут стать товарные QR-коды на прилавках, которые содержат всю необходимую информацию о товарах.



Премьер-министр РК Алихан СМАИЛОВ поддержал инициативу предпринимателей и поручил подготовить проект указа Президента.



Ранее ЭК сообщал о том, что через Транскаспийский международный транспортный маршрут смогут перевозить до 10 млн тонн грузов ежегодно.