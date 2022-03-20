Контуры нового мира после операции Z, - Русстрат

09:52 22.03.2022 Военная операция на Украине станет триггером и символом глобальных перемен



МОСКВА, 21 марта 2022, Институт РУССТРАТ.

Начавшаяся 24 февраля 2022 года ограниченная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины, несмотря на свои локальные масштабы, станет точкой отсчета "нового мира".



В прошлом столетии для крупных сдвигов в геополитике, финансах, центрах силы и логистике требовались мировые войны, разрешавшие накопленные противоречия. В XXI веке противоречия оказались столь глубоки, что для эффекта домино оказалось достаточно ограниченного конфликта в третьестепенной по своему комплексному потенциалу стране. Ограниченность военных действий компенсировалась гипертрофированной экономической реакцией.



Сегодня же маски сброшены окончательно. Против России странами Запада во главе с США введен обширнейший санкционный пакет, куда в буквальном смысле вошло что угодно – рестрикции против российских банков, кошек, эстрадных исполнителей, гражданской авиации, киберспортсменов, киноманов, покупателей IKEA, оборонной промышленности, нефтепереработки, спортсменов-паралимпийцев и многое другое. И это, не считая вовсе не подкрепленных никакой прецедентной или законодательной базой конфискаций российских ЗВР, яхт и другого имущества российских олигархов.



Эффект на российскую экономику введенные санкции, безусловно, окажут – хотя бы в силу своей массовости. Однако, очевидная непродуманность введенных санкций делает неизбежными такие их последствия, которые явно не просчитывались инициаторами. Россия – это крупнейший геополитический игрок, которому крайне сложно нанести урон, не получив при этом рикошета. В ряде случаев – даже более разрушительного, чем сам нанесенный удар.



Ситуация с "тотальной экономической и финансовой войной против России" – именно так охарактеризовал происходящее глава Минфина Франции Ле Мэр – динамична. Интенсивность ввода санкций, которые было бы корректнее называть "экономическими атаками", хотя и снизилась, но их список постоянно растет. Кроме того, Россия пока что не отвечала масштабно собственными мерами, потенциал для которых, безусловно, есть. Но уже сейчас можно сказать, что на ближайшие 10-20 лет весь мир погружается в глубочайший кризис, главным пострадавшим в котором будет мировая либеральная система, а одним из главных выгодополучателей – Китай.



России предстоит жить в новых условиях Холодной войны-2, когда целый ряд казавшихся незыблемых на протяжении 30 лет мировых институтов уже не существует формально или фактически. Придется конвертировать сохраняющиеся нефтегазовые доходы в масштабную модернизацию всех прочих секторов экономики, включая товарную логистику, переходя к максимальному импортозамещению и общей внутренней консолидации.



И тут есть один парадокс. Если экономически сегодня мы находимся в начале 30-ых годов ХХ века – у нас еще есть время подготовиться к более интенсивной войне с Западом, гораздо более сложной и жестокой, чем Холодная война, то политически мы находимся в 1929 году – политически сегодня фактически предвоенное состояние, которое может перейти в открытую фазу практически в любой момент.



Нефть и газ без особых перемен



Экономические связи России и Запада на ближайшую перспективу серьезно сократятся, хотя их энергетическая основа останется прежней. Российский энергетический сектор пострадает от санкций и ограничений в минимальной степени – как в плане сохранения объемов экспорта на среднесрочную перспективу, так и в плане сохранения технологических компетенций.



Решением канцлера Германии Олафа Шольца, после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР, 22 февраля 2022 года была приостановлена сертификация компании-оператора газопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG. Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уточнила, что проект газопровода "заморожен". Он может быть полностью остановлен, сказал 23 февраля министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек.



Ряд западных компаний заявил о прекращении участия в проектах на территории РФ. Выйти планируют BP, Shell и ExxonMobil – что будет связано с большими для них потерями. BP может потерять 25 миллиардов долларов, стоимость проектов Shell оценивается в 3 миллиарда долларов. Выход норвежской Equinor означает потерю 1,2 миллиарда долларов.



Особую позицию заняла французская Total Energies, сообщив о том, что прекратит предоставление капитала для новых проектов в России, но страну не покинет. Стоит отметить, что вопреки воинственной риторике, фактическая политика Франции направлена на "тихое" сохранение и даже развитие сотрудничества.



Подобные решения европейских властей и корпораций крайне негативно сказалось на биржевых ценах, дав новый толчок к росту спотовых цен на газ и нефть.



4 марта по данным лондонской биржи ICE стоимость природного газа в Европе превысила $2400 за тыс. кубометров, побив абсолютный рекорд за всю историю. По данным аналитиков JPMorgan, к концу года эталонная нефть марки Brent может стоить 185 долларов за баррель.



Такая цена возможна, если сохранятся нарушения в поставках сырья из России – кроме общей панической атмосферы, возникли сложности с вывозом российской нефти из портов Балтики и Черного моря. Некоторые судовладельцы опасаются, что будут подвергнуты репрессиям из-за работы с Россией.



"Я думал, что санкции ввели против России, пока не зашел на автозаправку", - написал 5 марта в твиттер итальянский экономист, бывший министр промышленности и действующий глава Национальной комиссии акционерных обществ и биржи Паоло Савона.



4 марта стоимость литра бензина на АЗС с обслуживанием в Италии 4 марта превысила 2 евро, преодолев важную для местного рынка психологическую отметку. По мнению национальной бизнес-ассоциации Confcommercio, общий рост затрат итальянских предприятий сферы услуг составит 160% в сравнении с 2021 годом.



За год стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества - более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч), что ставит тысячи компаний на грань рентабельности. В 2021-2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на "амортизацию роста тарифов" для граждан и бизнеса, по некоторым прогнозам, ценовые шоки потребуют выделения до 20 миллиардов евро только для Италии.



BP может потерять 25 миллиардов долларов, стоимость проектов Shell оценивается в 3 миллиарда долларов. Выход норвежской Equinor означает потерю 1,2 миллиарда долларов.



Эти потери в разы превосходят ущерб, который понес "Газпром" из-за приостановки проекта Северный поток-2. Рассматривая проект с точки зрения рентабельности, высокие цены на газ уже позволили "Газпрому" окупить постройку газопровода в 2-3 раза. Кроме того, Германию скорее всего ждут судебные иски от участников консорциума Северный поток-2 - британской Shell, австрийской OMV, французской Engie, немецких Uniper и Wintershall Dea.



По данным Gas Infrastructure Europe, на 26 февраля ЕС полностью отобрал закачанные летом 2021 года запасы природного газа. Объем активного газа в европейских подземных хранилищах снизился по сравнению с прошлым сезоном на 21,5%, или на 7,9 млрд куб. м. Подземные хранилища газа в Германии выбраны на 70,6%, а Франции - на 77,1%.



Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На ту же дату, запасы составляли 10,3 млрд куб. м., что меньше прошлогоднего уровня на 44% (или на 8,1 млрд куб. м).



Для восполнения запасов газа в своих ПХГ к следующей зиме ЕС потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались, заявили в "Газпроме".



В случае прекращения поставок российского угля или газа предстоящая зима для Германии окажется проблемной, предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу ZDF. "Мы сможем хорошо пережить весну и лето, однако я все еще немного беспокоюсь о следующей зиме", - заявил чиновник.



Важно подчеркнуть, что ограниченная военная операция на Украине создала новый фактор риска, поднимающий цены на газ. Украинская газотранспортная система не подвергается атакам со стороны российских или украинских сил, но нет гарантий того, что доведенные до отчаяния ухудшением положения на фронте украинские националисты не подорвут газопровод, или же он пострадает от непреднамеренного огневого воздействия.



С учетом быстро пустеющих хранилищ, экономику ЕС ждет "энергетическая бедность" и неминуемый кризис. Российская сторона может столкнуться с отсутствием технической возможности поставить газ на экспорт в европейском направлении.



В известной степени компенсировать этот риск может оперативное возобновление Германией сертификации оператора "Северного потока–2" – вопреки информационной кампании, о полной остановке проекта речь пока не шла. Вся инфраструктура готова к запуску, для которого необходима лишь политическая воля Германии, и решение данного вопроса сейчас находится вне российской компетенции. Cтоит ожидать открытия дополнительных возможностей для российских поставок СПГ.



Высокие цены на газ в ЕС и во всем мире сохранятся на ближайшие месяцы, или даже годы. В материале РУССТРАТ подробно разбирался вопрос несостоятельности идеи "замены" российского газа аналогами, из чего следует стабильность спроса на российский газ в ЕС.



Энергетический сектор ЕС ждет серьезная турбулентность, в первую очередь связанная с отсутствием попыток компенсировать начавшийся осенью 2021 года стремительный рост цен на открытом рынке. Объявленный евробюрократией курс на, одновременно, либерализацию рынка и необеспеченный технологическими решениями "зеленый переход" к ВИЭ привел к полной разбалансировке рынка еще в декабре-январе.



В среднесрочной перспективе, даже исключая связанные с боевыми действиями на Украине форс-мажорные ситуации, высокие цены на газ приведут к ухудшению конкурентоспособности европейской промышленности в широком смысле – от производства удобрений до стали и пластика.



Следует учитывать возможность диверсий на ГТС Украины после того, как завершатся военная, а затем политическая фазы специальной операции. В этой связи, приоритетной становится скорейшая реализация газопроводов, проходящих через Монголию в Китай, что позволит компенсировать вероятное блокирование зарезервированных для поставок в ЕС через украинскую ГТС объемов газа.



Ситуация с направленными против российской нефтедобычи и нефтепереработки санкциями выглядит столь же противоречивой в части замысла и исполнения. 6 марта Минфин США выдал подробную инструкцию о методах закупки нефти в России в обход санкций, которые ввело правительство США.



Ведомство поясняет, что введенные финансовые санкции против банков РФ не всеохватны, возможность работать через другие банки остается. Отмечается, что компаниям необходимо использовать "обходные транзакции", в том числе использовать банки в третьих странах, куда бы средства поступали в долларах США, а оттуда бы перечислялись на счета российских компаний, в том числе в подсанкционных банках. Выяснилось, что таким образом Минфин США рекомендует работать также с древесиной, углем, ураном и продуктами нефтепереработки.



Запрет европейских технологий для нефтепереработки, о котором объявила 25 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, по мнению Брюсселя не даст России модернизировать НПЗ. В этой части риски можно оценить как умеренные – основной пик модернизации российских НПЗ пришелся на 2010-2019 годы, кроме того, европейские технологии не являются уникальными.



У российских компаний существует собственная технологическая школа, а ряд готовых решений можно получить в Китае. В перспективе, из–за недостатка импортных комплектующих могут возникнуть сложности с капитальным ремонтом и обслуживанием оборудования, уже работающего на российских НПЗ, в том числе с обеспечением ПО.



Снизить остроту проблемы может организация "серых" схем поставок импортных комплектующих, увеличение экспорта необходимых запчастей из Китая, а также интенсификация собственного импортозамещения в этой части.



Главный и почти единственный



Фактор Китая вообще будет играть очень большую роль для России на ближайшую перспективу. КНР окажется незаменимым для Российской Федерации партнером в огромной сфере, от финансовых платежей до поставок необходимых запасных частей, бытовой электроники, медицинского оборудования и т.д.



В субботу (5 марта 2022) операторы глобальных сетей банковских платежей Mastercard и Visa заявили о приостановке международных транзакций в отношении в России.



"Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах", - говорится в заявлении Mastercard.



В заявлении Visa говорится, что "все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, и любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации".



Все уже выпущенные российскими банками карты этих платежных систем продолжат работать внутри России в прежнем режиме, благодаря НСПК.



Это стало толчком к поиску альтернативных систем. Тинькофф, Альфа-банк, Сбербанк, Райффайзенбанка и, по-видимому, многие другие российские банки в недалеком будущем, рассматривают вариант выпуска карт UnionPay, которые можно будет использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом.



Основанная в 2002 году китайская UnionPay хотя и уступает по популярности Visa и Mastercard, является эффективной международной платежной системой. В число стран, где работает Union Pay, входят Швейцария, Греция, Италия, Испания, Германия, Мексика, Кипр, Тайланд, Индия, Израиль, Португалия, Хорватия, Польша, Сербия, Венгрия, Австрия – всего 180 стран.



Техническая невозможность совершать международные платежи ничем другим, кроме Union Pay, отключение ряда российских банков от системы международных банковских сообщений SWIFT приведет к перетоку российских пользователей Visa и Mastercard в Union Pay. За чем, в дальнейшем, стоит ожидать нового усиления влияния китайской платежной системы в странах Центральной Азии, выступающих источником трудовой миграции в Россию.



Стоит ожидать изменения структуры российского авторынка, который покинули Volkswagen, Porsche, BMW, Audi, Skoda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, General Motors, Volvo и Citroen. Немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler намерен продать свои 15% акций "КАМаЗа", как и Mercedes-Benz Group. Прекратил поставки мотоциклов в Россию производитель мотоциклов Harley Davidson.



Наверняка усилится комплексная зависимость от Китая российской автомобильной промышленности и автомобильного сегмента потребительского рынка. В России уже существуют отдельные сборочные предприятия китайского автопрома (Haval) и есть основания ожидать их расширения.



За последние годы автопром КНР серьезно повысил качество изготовления, в целом китайские автомобили соответствуют бюджетным категориям европейского производства. Самоустранение европейских и американских производителей создает исключительно благоприятную ситуацию для Китая на крупном и платежеспособном российском рынке, которую по ряду параметров можно назвать монополией.



Рынок автозапчастей становится почти полностью китайским – популярные в России марки автомобилей продаются и собираются в том числе и в Китае, причем зачастую с большей степенью локализации. У Китая есть компетенции и опыт в производстве запчастей и даже полностью готовых автомобилей. С учетом существующих реалий, ушедшие из России европейские и американские компании не имеют инструментов воспрепятствовать такого рода поставкам из Китая в Россию.



В последние Китай весьма активно замещал европейские поставки в целом ряде сегментов российского рынка, связанных с поставками комплектующих, промышленного оборудования и т.д. С учетом фактической торговой блокады, объявленной ЕС, у Китая есть шансы стать главным торговым партнером России уже в текущем году.



По актуальным данным, озвученным 7 марта таможней КНР, товарооборот России и Китая за первые 2 месяца 2022 вырос на 38,5%, составив $26,431млрд. В это же время товарооборот Китая с США вырос на 12,3%.



Принятое производящими оборудование для промышленности европейскими компаниями решение об остановке деятельности в России также стало подарком для Китая. Вернуться на российский рынок, например, компаниям по производству готовой мебели, будет очень сложно.



По словам Май Хе, президента производящей станки Tuodiao CNC, оборудование китайского производства работает так же, если не лучше, чем европейское. Есть и преимущества в цене. Часть оборудования, произведенного Tuodiao, более эффективна, чем аналогичный немецкий продукт, и стоит всего 750 000 юаней по сравнению с 2 миллионами юаней для немецкого.



Следует ожидать повышения доли юаня в валютной корзине российского ЦБ – в силу интенсификации финансовых и экономических связей двух стран, а также пригодности юаня как средства международной торговли. Соответственно, стоит ожидать снижения роли доллара во внешнеторговых расчетах России, это же касается и евро, хотя в меньшей степени, с учетом сохраняющейся зависимости ЕС от российского газа.



Для максимального использования европейской зависимости целесообразно рассмотреть вариант заключения новых контрактов на поставку нефти и газа в исключительно в рублях. Это позволит контролировать курс рубля по отношению к доллару и евро, а европейских контрагентов заставит нести дополнительные издержки в рамках ими же введенных санкций.



Ключевые точки



Особое значение в "мире после Z" для России приобретает несколько государств и регионов. Кроме Китая, неизбежно становящегося ключевым международным партнером России, важное значение получает Турция. Запрет на прямые полеты в ЕС потребует использования транзитного государства, которым, скорее всего, станет Турция.



Усиливает свои позиции Южная Корея, правительству которой удалось добиться освобождения своих технологических компаний от участия в экспортных санкциях США против России. Министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу провел консультации в США, заверив Вашингтон, что Сеул наложит собственные санкции против России - среди них ограничение на продажу "стратегических товаров".



"Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля на уровне, совпадающем с США и международным сообществом", - сказано в заявлении корейского министерства.



В результате переговоров стороны пришли к соглашению, что южнокорейским компаниям - Samsung, LG и другим - не придется получать лицензии США для поставок устройств в Россию, которые были созданы при помощи американского ПО или технологий.



Ранее о приостановлении поставок в Россию и Белоруссию объявили американские AMD и Intel, а также крупнейший производитель микропроцессоров Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.



Таким образом, Samsung и LG сохраняют и развивают свою долю российского рынка микроэлектроники и бытовой техники, хотя китайские Huawei или Meizu стратегически окажутся в более привилегированном положении. В целом, российский рынок ждет монополизация.



Огромное значение имеет обеспечение безопасного транзита через территорию современной Украины китайских товаров в Европу. Пока что этот транзит сохраняется, но страховые взносы серьезно возросли. Поставки китайских товаров нуждаются в безопасном и гарантированном маршруте, что может повлечь за собой повышение внимания к Северному морскому пути, как наиболее эффективному направлению поставок из Китая в Европу.



Украина остается важным с точки зрения глобальной стратегии регионом, фактический контроль над которым позволяет влиять на многие процессы. В первую очередь, речь идет о черноморском побережье, через который осуществляется отгрузка произведенной на Украине сельскохозяйственной продукции.



В посвященной этому вопросу статье The Washington Post высказывается опасение, что Россия де-факто получает контрольный пакет мировых поставок пшеницы и кукурузы, становясь монопольным распорядителем в обширных регионах планеты.



Украина в 2022 году планировала занять третье место среди мировых экспортеров пшеницы и четвертое среди экспортеров кукурузы. Согласно прогнозу аналитиков американского Министерства сельского хозяйства, на Украину в этом году пришлось бы 12% мирового экспорта пшеницы, 16% кукурузы, 18% ячменя и 19% рапса.



Большая часть украинской пшеницы выращивается в восточных регионах страны - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, которые также неизбежно окажутся в зоне российского влияния после завершения операции Z.



Большинство украинских зерновых предназначено для стран Ближнего Востока и Африки, сильно зависящих от импорта. В последнее время более 40% ежегодных поставок кукурузы и пшеницы из Украины направляются на Ближний Восток или в Африку, говорится в колонке. Среди регионов, тесно связанных с ситуацией на Украине, оказываются Афганистан, Египет, Иран, Судан и страны Магриба.



В 2020 году половина всей пшеницы, потреблявшейся в Ливане, стране, которая с экономической точки зрения зависит от хлеба как от основного продукта, поступила именно с Украины. Йемен и Ливия импортируют 22% и 43% зерновых с украинской территории соответственно.



Кроме того, в 2020 году украинское государство обеспечило более 20% пшеницы в Малайзии, Индонезии и Бангладеш. По сведениям WP, из 14 стран, которые потребляют более 10% пшеницы за счет украинского импорта, значительное количество уже сталкивается с отсутствием продовольственной безопасности.



Китай также является крупным импортером украинской сельхозпродукции, поэтому контроль России над ключевым для мирового продовольственного товарооборота черноморским регионом выглядит важным элементом баланса двусторонних партнерских отношений.



Бразилия, президент которой Жаир Болсонару посещал в разгар украинского кризиса Москву с целью обеспечить себя дефицитными из-за цен на газ удобрениями, оказывается точкой проекции российских интересов в Южной Америке. Статус естественного партнера России, заинтересованным в сохранении достаточно высоких цен на нефть, получает Саудовская Аравия. В последние годы Саудовская Аравия все больше отходит от излишне тесных отношений с США, интенсифицируя контакты с другими странами, в том числе с Россией.



Не самым афишируемым, но важным партнером становится Франция. Президент Эммануэль Макрон рекомендовал представителям крупного французского бизнеса, который работает в России, не покидать страну "поспешно", сообщает Le Figaro. Среди получивших такую рекомендацию – ведущий французский банк Societe Generale, энергокомпания Engie, авиастроительный концерн Airbus, оператор космических запусков Arianespace, торговом доме Auchan, продовольственная компания Danone.



Фактор Airbus особенно важен в авиационном плане.



Воздушный железный занавес



Большего внимания заслуживает ситуация, возникшая в сфере гражданской авиации после того, как 2 марта Boeing и Airbus полностью прекратили техобслуживание российских самолетов, а также поставки запчастей. Ранее, в ночь на 26 февраля был наложен запрет на поставку и лизинг авиатехники в Россию, до 26 марта все находящиеся в лизинге самолеты должны быть возращены. Кроме того, в отношении российских самолетов прекращается процедура страхования.



Официально "закрытое" для российских самолетов небо Европы в любом случае недоступно для российских самолетов после отмены лизинга – любой приземлившийся в иностранном аэропорту самолет будет арестован. Что означает переориентацию авиационного парка сугубо на внутренние рейсы. Вопрос страховки выглядит более простым, авиаперевозки могут быть перестрахованы российскими страховщиками, а также китайскими.



С учетом количества самолетов иностранных производителей, задействованных на внутренних российских авиалиниях, в ближайшие недели России предстоит решить непростую задачу. По открытым данным, сейчас российские перевозчики используют около 980 пассажирских лайнеров, из которых 750 Boeing и Airbus, а также Embraer и Bombardier – также присоединившихся к санкциям. Возврату подлежат как минимум 500 самолетов, а остальные останутся без техобслуживания. Главной проблемой оказывается программное обеспечение, которое требует компетенций производителя. Собственных российских Superjet 100 "в строю" примерно 130.



Исходя из реалий, Россия может использовать самолеты иностранного производства сугубо на собственной территории. На складах авиакомпаний, эксплуатирующих Boeing и Airbus, имеется определенный запас запчастей, однако по мере износа авиапарка самолеты будут отправляться на стоянку.



Существует ряд возможностей, которые позволят отсрочить устаревание и нехватку обслуживания самолетов изготовителем. Самолеты могут отправляться для обслуживания в третью страну, а также "виртуально" передаваться компании из третьей страны, после чего "возвращаться" обратно.



Еще один потенциальный риск – отзыв сертификатов летной годности самолета, которые в большинстве случаев с самолетами иностранного производства выдаются властями Ирландии и Бермудских островов. Российские авиационные власти уже предписали авиакомпаниям, вне зависимости от позиции лизингодателя, перевести авиационный парк в российский реестр. Таким образом, российские авиавласти принимают ответственность за оценку летной годности самолетов на себя.



Полностью устранить все риски позволит кратное увеличение отечественного авиапарка - Superjet 100 и встающего "на крыло" МС-21. На доводку последнего потребуется по меньшей мере год-два, поэтому следует ожидать приоритетных работ над уже отработанной моделью Superjet 100, а также реинкарнации Ту-204 или Ил-96.



Сфера гражданской авиации – та область, где России предстоит работать исключительно с опорой на собственные силы. Программы гражданской авиации Китая намного больше зависят от импортных компонентов, чем России.



В двигателях Superjet 100 велика доля французских комплектующих, поэтому отношения с Парижем приобретают дополнительное значение на тот период, который необходим для выстраивания собственного полного цикла производства самолетов гражданской авиации.



Перевернутая шахматная доска



Глобальным следствием операции Z, безальтернативность которой становится все очевиднее с раскрытием данных об антироссийской ядерной программе Украины, будет фактический выход России за рамки международной системы контроля и мониторинга, в том числе информационного.



Роскомнадзор уже ограничил действие крупнейших западных социальных сетей – Facebook и Twitter, стабильно выполнявших функции транслятора антироссийского информационного контента и жестко цензурировавших отвечающую интересам России информацию. Самоустранились или были на законных основаниях закрыты многие западные пропагандистские ресурсы, годами проводивших недружественную России информационную политику на нашей территории.



Свернута работа России в ОБСЕ и ПАСЕ, присутствие в которых стало откровенно излишним, сокращено до абсолютного минимума взаимодействие с МОК и другими структурами, ставшими транслятором политической воли Запада. Одновременно, стал возможен прямой и откровенный диалог по принципу многополярности, доказавший свою эффективность на примере Венгрии, Сербии, Турции и других государств.



В неприкосновенности остались только те золотовалютные резервы, которые хранились на территории самой России. Фактически Россия вышла за пределы международной банковской системы, имея теперь единственный путь – развитие собственных инструментов и партнерство не с "коллективным Западом" на основе "западных ценностей", а с конкретными государствами и лидерами на основе прагматизма.



Были нарушены многие деструктивные по отношению к России планы. Это "ползучее" втягивание Украины в НАТО, построение полноценной оси Лондон-Варшава-Киев, попытка воздействовать на российскую политику, используя Северный поток-2 как орудие шантажа.



Ощущается тренд на национализацию российских элит, в том числе творческих, а также консолидация общества в целом, что наверняка будет продолжено.



Западные санкции и конфискации имущества российских граждан ярко показали необходимость хранения капиталов на Родине, и скорее всего это будет гражданами осознано.



Парадоксальным образом операция Z способствовала снижению вероятности конфликта в ЕС или во всем мире. США, Британия и ЕС стараются воздерживаться от традиционной агрессивной риторики в отношении России, Вашингтон отменяет ракетные испытания, которые могли бы быть восприняты как провокация, и даже ставшие рутиной разведывательные полеты авиации НАТО рядом с западными границами России, прежде всего в районе Крыма, прекратились.



Неизбежным следствием западной реакции на операцию Z станет окончательный разрыв России с западной бюрократией и производными от нее институтами – хотя двусторонние конструктивные отношения с интересными России государствами сохранятся.



Одним из важных следствий станет резкое повышение роли Китая в мировых финансах и технологических процессах. Субъектность ЕС, и ранее оставлявшая желать лучшего, сократилась до неприемлемо низких значений, ставящих под сомнение существование самого объединения в среднесрочной перспективе. В условиях "энергетической бедности" и кратного повышения затрат домохозяйств и промышленности на энергоресурсы, Европу ждет серьезный экономический кризис и снижение уровня жизни. Стоит ожидать дальнейшего бегства капиталов из ЕС в США, которые таким образом смогут отсрочить собственный кризис.



За исключением курсовых валютных колебаний, российская экономика структурно готова к тяжелым временам больше, чем в 2014 году. Введенные против России санкции привели к тому, что европейские бумаги австрийского Raiffeisen Bank International AG, получающего почти треть прибыли от операций в России, упали на 14%. Акции итальянских банков UniCredit и Intesa Sanpaolo подешевели на 12,35% и 7,97% соответственно, бумаги Deutsche Bank упали на 7,5%, котировки Societe Generale S.A. снизились на 10,3%.



Также резко опустились котировки бумаг европейских автопроизводителей и производителей автозапчастей. Капитализация Stellantis NV понизилась на 5,9%, Volkswagen AG - также на 5,9%, Continental AG - на 6,25%. Стоимость французской Renault, которому принадлежит российский "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ), снизилась на 6,3%. Цена бумаг финского производителя шин Nokian Renkaat упала на 20,1%.



Серьезный удар понесли европейские авиаперевозчики после того, как Россия встречно "закрыла небо" для самолетов из ЕС. Акции Finnair Oyj упали на 21% после того, как финская авиакомпания отозвала прогноз на текущий квартал. Авиаперевозчик ожидает существенных негативных последствий в связи с закрытием воздушного пространства над Россией, особенно если текущая ситуация в регионе сохранится в течение длительного времени – что, скорее всего, соответствует действительности.



У России есть достаточно инструментов для нанесения чувствительных ударов по тем, кто грозит ей санкциями. Например, Россия контролирует более 80% рынка сапфировых подложек, которые выступают основой для формирующих процессор пластин кремния – в том числе для процессоров AMD и Intel.



Создать замену очень сложно, необходимое качество сапфировых подложек обеспечивается нулевой сейсмоактивностью, недоступной на Тайване или в Силиконовой долине. Кроме того, обеспечить сверхчистое производство можно лишь через годы последовательных технических процессов. От России зависит технология производства микросхем с использованием ультрачистых компонентов, безальтернативным поставщиком которых она является.



4 марта Минпромторг РФ рекомендовал производителям приостановить экспорт удобрений до возобновления нормальных перевозок и гарантий выполнения поставок. В ведомстве подчеркнули, что из-за саботажа осуществления поставок некоторыми иностранными логистическими компаниями, отказавшимися работать с Россией, аграрии как в Европе, так и в других странах не могут получить необходимые объемы удобрения.



Из-за этого могут возникнуть риски неурожая и нехватки продовольствия для европейских стран, а также государств Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. Напомним, что именно этот вопрос заставил президента Бразилии отправиться в Москву.



Сравнение военных бюджетов России и любой другой мировой державы показывает, что должном контроле и организации процессов удается добиться высокого военно-технического результата за доступные деньги. Скорее всего, в новых условиях борьба с коррупцией станет куда более жесткой, поскольку от эффективности расходования бюджетных средств в буквальном смысле будет зависеть национальная безопасность и суверенитет.



Ключевым вызовом для России остается необходимость скорейшего и максимально масштабного перехода к импортозамещению там, где его еще нет. Одним из главных результатов введенных в 2014 году санкций стало бурное развитие российского сельского хозяйства, экспорт продукции которого быстро стал экономической опорой страны, а стратегия продовольственной безопасности была в целом реализована.



Для сравнимого по масштабу рывка в промышленном перевооружении необходимо использовать отработанные на сельском хозяйстве и доказавшие свою эффективность механизмы. Речь идет о льготном "длинном" кредитовании, формировании налоговых льгот для наиболее значимых научно-технических отраслей, в том числе IT, автомобильной и авиационной промышленности.



Резко возрастает роль инноваций, в том числе в сфере финансов. Кризис традиционных финансовых инструментов создает большие возможности для защищенных от санкций криптовалют, в том числе "цифрового рубля".



Экономика России остается рыночной, но фактическая мобилизационная экономическая реальность требует повышенного внимания Федеральной антимонопольной службы и других надзорных служб к действиям, направленным на попытку получения ненормированных сверхприбылей и вывода денег за рубеж.



России предстоит как минимум десятилетие жизни в условиях рачительного экономического подхода, выстраивания с нуля системы новых отношений с государствами, которые могут быть партнерами, а также формирования экономики с опорой на собственные силы. Опыт борьбы с "пост-Крымскими" санкциями показывает, что такая задача может быть выполнена, необходимо лишь учесть и масштабировать прежний опыт. Источник - russtrat.ru

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