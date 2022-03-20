Асад возвращается в большую политику арабского мира

09:58 22.03.2022

Трещины на фасаде здания американской стратегии на Ближнем Востоке увеличиваются



Президент Сирии Башар Асад на днях совершил визит в ОАЭ и провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом и премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. Последний раз он посещал регион Персидского залива в 2011 году. Это первый зарубежный визит Асада с начала гражданского конфликта в 2011 году, не считая поездок в Россию и Иран.



Процесс сближения двух стран начался еще в прошлом году, когда ОАЭ открыли дипломатическое представительство в Дамаске и выступили с предложением возвращения Сирии в Лигу Арабских Государств. По оценке американского издания The Washington Post, это означает, что "период изоляции Сирии завершается".



Напомним, что в 2011 году многие страны оставили Дамаск наедине с боевиками ИГИЛ (организация запрещена в России), свернув даже деятельность своих дипмиссий в этой арабской республике. По мнению газеты, "некоторые делали это из соображений безопасности, но для других это было своеобразным политическим демаршем с целью продемонстрировать свой отказ поддерживать сирийского лидера".



Но Асад не просто сохранил власть, но и принес своей стране победу над терроризмом, найдя поддержку в России и Иране. Поэтому в арабском мире стали постепенно меняться политические настроения, которые стали склоняться к реинтеграции Дамаска в региональное сообщество. В частности, была открыта граница между Сирией и Иорданией. Что же касается ОАЭ, то ранее они были ярыми сторонниками Эр-Рияда и, как следствие, противниками Асада. Теперь все меняется, как и во всем мире в целом, и на Ближнем Востоке в частности.



Но если быть исторически последовательным, то Асад никогда не находился полностью в международной изоляции. Жизненно важную помощь, причем не только в военном отношении, Сирии оказывали и оказывают Россия и Иран. Дамаск не сталкивался с санкциями под руководством Организации Объединенных Наций, такими как те, которые были наложены на Саддама Хусейна.



Страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), как и многие незападные государства, не требовали, чтобы Асад ушел в отставку. Заметную поддержку оказывал и Китай, который начиная с 2011 года шесть раз накладывая вето на резолюции Совета Безопасности ООН против Асада.



Индия также сохраняла связи с Дамаском, опасаясь роста исламистов и, возможно, вознаграждая Сирию за ее прошлую проиндийскую позицию в отношении Кашмира. Правда, Бразилия отозвала своего посла в Сирии, но по соображениям безопасности, а не из-за явных действий против Асада.



Даже в арабском мире изоляция Дамаска никогда не была полной. Ливан и Ирак отказались присоединиться к любым санкциям, проводимым странами Персидского залива, а Иордания сохраняла дипломатическое присутствие в Сирии, даже будучи вынуждена войной и внешним политическим давлением остановить торговлю и предоставить боевикам сирийской оппозиции убежище на своей территории.



Алжир выступил против изгнания Сирии из Лиги арабских государств, а когда такое произошло, то выступал в качестве канала для дипломатического общения. Скрытые контакты у Дамаска сохранились и с Каиром.



Тем не менее, внезапный визит Башара Асада в ОАЭ сбил с толку не только арабских, но и западных экспертов, которые стали задуматься о его причинах. Они, ссылаясь на хорошо информированные источники, заявляют, что этот визит все же планировался внешними игроками, такими как Россия и другие.



Визит прошел без шумихи и пока формально проигнорирован Лигой арабских государств. Арабские высокопоставленные лица не дали никаких комментариев, в то время как социальные сети кипят от обсуждений. Но визит отражает не только изменения в позиции эмиратов, но и изменения в отношении сирийского досье в целом.



Его можно воспринимать как начало возвращения Дамаска в арабский мир, что будет способствовать возобновлению других визитов или встреч, в том числе и по приглашению сирийского президента. Визит также открывает дверь Дамаску для обсуждения вопроса о его возвращении сирийцев в Лигу арабских государств.



С другой стороны, поездка Асада проходит на фоне слухов о возможной нормализации отношений с Израилем. В ходе встречи главы государств подчеркнули, что "кризисы, переживаемые арабским регионом, требуют новых подходов, основанных на уважении суверенитета государств и невмешательстве в их внутренние дела".



В то же время в Пентагоне заявили, что "обеспокоены и разочарованы" этой "явной попыткой легитимизировать" президента Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Нед Прайс. В основе всех претензий, которые США предъявляют Дамаску, заложено категорическое неприятие поддержки президента страны Асада.



Острая реакция американского внешнеполитического ведомства прямо связана с заявлением наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, который назвал Сирию "основной опорой безопасности арабов" и поддержал ее территориальную целостность и стабильность.



Есть мнение, что процесс восстановления отношений арабских государств с Асадом был ускорен историей с Хашогги, которая нанесла колоссальный удар по Саудовской Аравии, и вынудила Эр-Рияд сворачивать участие в войнах на территории Сирии и Йемена. Ну, а если Эр-Рияд встал на эту дорожку, то связанные с ним страны тем более не будут заинтересованы поддерживать прежний курс на дипломатическую изоляцию Асада.



На Западе, благодаря активной информационной кампании в течение всего конфликта, формировалось мнение о том, что Асад – это ближневосточный диктатор, аналог Хусейна и Каддафи, на смену которому в результате "народной революции" должно прийти новое демократическое правительство.



В результате вокруг сирийского конфликта в целом и Асада, в частности, сложилось несколько мифов. Один из них: представление о том, что Асад якобы получил свою власть де-факто по наследству от своего отца – Хафеза, то есть не совсем демократическим путем. Кстати, сирийская оппозиция до сих пор активно использует это клише, чтобы поддерживать тезис о нелегитимности власти Асада.



Но ни одна из сирийских группировок, которые находят поддержку на Западе, в действительности не воюет за демократию. Теперь, когда Асад вырывается из международной изоляции, эти голоса для него ничего не значат. Он, как говорит советник по дипломатическим вопросам президента ОАЭ Анвар бен Мухаммед Гаргаш, начинает возвращаться в большую политику в арабском мире и "будет способствовать усилению арабской роли в урегулировании не только сирийского кризиса".