Плохие новости для Запада: арабский мир готовится сделать выбор в пользу Китая, - Т.Монтян

10:21 22.03.2022

22.03.2022 Никита Еременко.



Монархии Персидского залива готовятся к дрейфу от коллективного Запада в сторону Китая.



Такое мнение высказала украинский адвокат и известный видеоблогер Татьяна Монтян в своем телеграмм-канале.



"Как я уже ранее говорила в своих стримах, в арабском мире уже едва ли не на каждом базаре идут горячие обсуждения тектонического сдвига. Арабский мир готовится дать крен в сторону Китая. Даже бизнесмены средней руки уверены, что вскоре будет создана альтернатива американскому нефтедоллару. Конкуренцию ему должна составить некая корзина на основе юаня, рубля, рупии и нескольких арабских валют. Еще раз подчеркиваю, что это не какой-то инсайд из высоких кабинетов, а разговоры арабских бизнесменов средней руки, которые абсолютно уверены, что так и будет", – пишет Монтян.



По ее словам, новости последних дней косвенно подтверждают выводы о нарастании напряжения между арабским миром и Западом.



"Не успели все удивиться, как саудиты послали куда подальше американцев, бритов и европейцев с их просьбами нарастить объемы добычи нефти, как тут же появилась еще более невероятная новость. В ОАЭ побывал с визитом глава Сирии Башар Асад. Его приняли на высочайшем уровне в Абу-Даби и Дубае. Да еще и не просто приняли, а публично выразили ему поддержку и заявили, что Сирия является фундаментальной опорой арабской безопасности, и ОАЭ стремятся укреплять связи с ней. Кроме того, Эмираты выразили готовность оказать политическую, гуманитарную и экономическую поддержку Сирии", – рассуждает Монтян.



По мнению украинского адвоката контакты на высшем уровне между Асадом и Эмиратами означают, что ОАЭ входит в прямой конфликт не только с США, но и с турецко-британской коалицией, которая жестко выступают против Асада.



"США уже успели выразить свое глубокое разочарование фактом визита Асада в ОАЭ. Еще более фантастически все это выглядит на фоне открытой поддержки Асада со стороны Ирана, у которого с арабами давняя неприязнь, основанная еще и на религиозной почве. Вот уж точно, коллективный Запад смог объединить против себя самых непримиримых врагов", – констатирует Монтян.



Адвокат добавляет, что антиамериканские настроения среди арабов в Египте просто зашкаливают.



"Честно говоря, я даже не встречала тут никого из местных, кто бы топил за США против России в войне на территории Украины. Именно поэтому, все местные кастрюли, которые изначально пытались тут митинговать и составлять списки ватников, втянули языки в задницы и даже позакрывали свои профили в соцсетях. Их тут не любит ни простой народ, ни власть. Так что, товарищи, судя по всему, мир действительно стоит на пороге каких-то глобальных изменений", – резюмирует Татьяна Монтян.