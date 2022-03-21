Разговор с позиции Си. Америка вкусила плоды собственного высокомерия, - Илья Титов

11:24 22.03.2022 Разговор с позиции Си. Америка вкусила плоды собственного высокомерия

Илья Титов



Начало украинского кризиса привело в движение силы, давно запланировавшее свои действия. Неумелые попытки выдать все происходящее за реакцию на начало СВО призваны замаскировать очевидное – планы были заготовлены уже давно, Россия лишь сделала первый ход.



О том, что Штаты под шумок просто решили "слить" Европу, говорили многие аналитики по всему миру – в частности, за последние пару месяцев только в эфире "День-ТВ" это упоминали Андрей Школьников и Андрей Фурсов. Для безопасного претворения в жизнь американского плана по переманиванию к себе европейских центров финансовой и промышленной мощи необходимо выдержать первый удар антироссийских санкций по США. Недавний материал содержал в себе описание роста цен на бензин и последствий подорожания всего, что шло из России, но за прошедшую неделю Соединенные Штаты достигли в этом еще больших "успехов". Конкретные цифры не так важны, тем более что они стремительно скачут туда-сюда, важно то, что подорожавший бензин игнорировать уже никак нельзя, так что руководители всего "цивилизованного мира" спешно перекладывают ответственность за это подорожание на Россию, то бишь, на мир "нецивилизованный". В попытках как-то выправить потенциально огнеопасную ситуацию администрация Байдена, у которой на ноябрьском горизонте маячит разгромное поражение на промежуточных выборах в Конгресс, панически бегает по всему миру в поисках нефти и политической поддержки – не самый выгодный расклад сил в пользу Дяди Сэма виден не только российской прессе, но и в Вашингтоне. Эта спешка в поисках верных союзников дает кандидатам на роль опоры демократии простор для торга, приятную и такую редкую возможность поговорить с Америкой свысока. Ключевым событием прошедшей недели на поле глобальной политики стал торг США с Китаем – реальный предмет торга, как и возможные уступки и угрозы, остались скрыты от публичных глаз, но в прессу просочилась масса вкуснейших подробностей.



Нужно понимать, что открытая и однозначная поддержка Китаем российских действий (пусть даже и на чисто декларативном уровне) – явление новое. Тому, что китайцы, обычно ограничивающиеся общими комментариями, так тщательно взялись поддерживать и обосновывать российскую позицию о вине в текущем конфликте НАТО, удивилась даже американская пресса. В крупных газетах, к примеру, в Washington Post, LA Times и Financial Times, отказ Китая от осуждения российских действий получил название "пророссийский нейтралитет". Китайская пресса и дипломатия в ответ на безумства западной прессы бросались вполне обычными упреками в лицемерии и подлости – ничего нового или особенно интересного в этом нет, коллективная Мария Захарова в Китае ведет себя точно так же, как и в России. Интересный оборот дело приняло в тот момент, когда пошли слухи о скором звонке Байдена и Си. Пресса наполнилась фантазиями о том, что вкусного Америка может предложить КНР в обмен на антироссийскую позицию. Ходили слухи об отмене некоторых пошлин, ряде торговых уступок, а особо буйными фантазерами упоминались даже привилегии для китайских торговых судов и шаги по направлению к признанию Тайваня частью КНР. Странно, что почти никто в мировом журналистском мейнстриме не вспомнил первый контакт администрации Сонного Джо и китайской дипломатии – держа в уме поведение сторон, очень многое из недавних переговоров можно было бы воспринимать как есть, а не так, как это стараются представить журналисты. Ровно год назад, 18 марта 2021, в Анкоридже, что в штате Аляска, госсекретарь США Блинкен принимал китайскую делегацию. Хотя изначально речь шла о попытках остановить развязанную Трампом торговую войну между двумя странами, Блинкен не удержался от уроков демократической морали. Китайцам напомнили про уйгуров, Гонконг и прочие пункты, на которые так обожает давить прогрессивная общественность по всему миру. Китайцы во главе с бывшим министром иностранных дел Ян Цзечи хамства терпеть не стали и досрочно уехали из Анкориджа, оставив мистера госсекретаря читать мораль алясским маламутам. Тогда Ян Цзечи заявил, что разговоры с Китаем не могут вестись сверху вниз, а показательный отъезд с принципиально важных переговоров с новым руководством США стал подтверждением приверженности китайцев этому принципу. И вот, в марте 2022 Соединенные Штаты собрались что-то предлагать Китаю. Усвоили ли американцы алясский урок? Нет! 14 марта уже знакомые нам Блинкен и Цзечи встретились в Риме и проговорили 7 часов. Перед встречей китайцы сознательно щекотали нервы собеседникам – в день переговоров 13 самолетов ВВС НОАК были замечены в опознавательной зоне ПВО Тайваня. США никак на это не отреагировали – нужда перевесила гордость. Давление оказывалось и со стороны США – незадолго до встречи в Financial Times и WaPo появилась информация, что РФ запрашивает у Китая военную помощь, то есть предполагалось поставить Китай в необходимость делом опровергать фейк, вброшенный американскими газетами. За семь часов госсекретарь и член Политбюро КПК так ни до чего и не договорились, если верить сухим докладам и отсутствию хоть какого-либо совместного заявления по итогам долгой беседы. Большие газеты, зачастую выступающие голосом Вашингтона в такой же степени, как пресс-секретарь Белого дома, принялись нагнетать интригу вокруг следующего раунда – телефонного звонка между Байденом и Си. Они фантазировали о вариантах санкций против Китая – новых тарифах на китайский импорт, очередных пошлинах на ввозимые из Китая товары и о загадочном "отсутствии преференций" (при этом никто не уточняет, что это за преференции). В том же русле следовало и руководство страны – если кто-то ждал от двухчасового разговора между руководителями двух государств, случившегося 18 марта, каких-то невероятных прорывов, чудес и откровений, то скупые пресс-релизы с обеих сторон вызвали лишь разочарование. Куда интереснее дежурных заявлений различных пресс-секретарей оказалась незначительная, но заметная смена риторики, последовавшая за переговорами. Американцы устами своего Госдепартамента заговорили об отмене санкций, причиной для чего должно стать прекращение СВО и "восстановление суверенитета Украины", что при желании можно трактовать по-всякому. Вместе с этим китайское внешнеполитическое ведомство продолжило курс, заданный китайской делегацией в Анкоридже год назад. С их стороны пошли пропитанные обидой на американское высокомерие риторические провокации – иначе призывы к принципиально неприемлемым моментам назвать нельзя. Си призвал НАТО учесть требования и обеспокоенность России, начать вести с ней диалог – заведомо невыполнимое требование к организации, прямо объявившей о намерении игнорировать любые российские доводы. Байдена же китайский руководитель поддел намеком на ухудшение отношений по сравнению со временами Трампа, сознательно ухудшавшего эти отношения. Ресурс politico.com, обычно симпатизирующий демократической администрации, написал об острой реакции Си Цзиньпиня на попытки Байдена заставить его принять сторону США – по словам издания, Си "был раздражен" как попытками США вмешиваться во внутренние дела Китая (отношения с Тайванем Пекин считает своим внутренним делом), так и угрозами применить санкции за поддержку РФ, высосанную из пальца писак из Washington Post. За год, прошедший после Анкориджа, американская дипломатия так ничему и не научилась – вместо "пряника" она манит своих собеседников лишь неприменением кнута.



Среди американских президентов последних 9 лет ходит фраза "разговор с позиции силы". "Разговаривать с позиции силы" с Россией обещал Обама, потом демократического слабака за неспособность держать обещание ругал Трамп, грозясь показать настоящий "разговор с позиции силы". Россию попытки этих разговоров ничуть не тронули, а Трамп на встречах со спокойным и уверенным Путиным выглядел улыбчивым ведущим развлекательной телепрограммы, за что регулярно получал от американских СМИ. Потом Байден намеревался "разговаривать с позиции силы" с Китаем – результат известен. Клише про "разговоры с позиции силы" стало настолько заезженным, что со времен провальной встречи в Анкоридже почти не используется, но незримо присутствует в чаяниях американской прессы, скучающей по ястребиным устремлениям времен Билла Клинтона. Сейчас – впервые за очень долгое время – Америка вкусила плоды собственного высокомерия и неспособности подстраиваться и адаптироваться даже под тех, от кого ей что-то нужно. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647937440





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания

- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары

- 444 проекта импортозамещения на сумму 13,3 трлн тенге вошли в пул инвестпроектов

- Вопросы технического регулирования в торговле рассмотрел Оперативный штаб по антикризисным мерам

- Какая нужна власть

- Совет Ассамблеи народа Казахстана обсудил задачи реализации Послания Президента - "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации"

- СНГ готово принять Соглашение о свободной торговле услугами

- Казахстан представил планы по достижению углеродной нейтральности

- Недобросовестными участниками создается искусственный ажиотаж на рынке пшеницы

