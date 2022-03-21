КазИдеологи придумали новый идео-концепт - "Вторая Республика"

11:48 22.03.2022

Госсекретарь разъяснил слова Токаева о Второй республике

Госсекретарь Казахстана



Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что впереди страну ждут масштабные реформы и строительство Нового Казахстана. О Второй республике глава государства сказал в поздравительной речи к Наурызу в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Госсекретарь Ерлан Карин объяснил, что означает выражение "Вторая республика" в поздравительной речи Токаева.



Карин отметил, что понятия "Вторая республика" и "Новый Казахстан" имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах. Новый Казахстан – это образ будущего страны в целом. Речь идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации.



Соответственно, это не значит, что мы сразу после январских событий или после послания начали автоматически жить в Новом Казахстане. Выдвигая концепт "Новый Казахстан", президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу. Построение Нового Казахстана невозможно в один момент, в одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации.

Ерлан Карин

Карин напомнил об инициативах Токаева об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Изменения предполагаются в более чем 30 статьях Конституции и 20 законах.



Поэтому, в целом, можно говорить не только о начавшейся смене модели государственного управления, но и об изменении парадигмы государственного и общественного развития. И сегодня для более четкого обозначения этого процесса президент использовал определение "Вторая республика". Причем Вторая республика – это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых главой государства политических реформ планируется в течение этого года.



Госсекретарь заключил, что Новый Казахстан – это обновление общества и нации, а Вторая республика – это обновление государственной модели.



Данияр Кунафин