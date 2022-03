Байден, следи за речью: двойное дно кремлевского ультиматума, - М.Ростовский

14:19 22.03.2022

На кону гораздо больше, чем перспектива разрыва дипломатических отношений США и России



Эй ты, Байден, попридержи язык - грозное заявление МИД РФ о том, что недавние личные оскорбления президента США в адрес Путина ставят отношения между двумя странами "на грань разрыва", многие эксперты расценили как прелюдию к прекращению дипломатических отношений. Однако ультиматум Москвы, на мой взгляд, имеет и гораздо более важное "двойное дно".



Разрыв дипломатических отношений, приостановление дипломатических отношений, отзыв послов "для консультации" - в нынешней ситуации все эти символические жесты можно сравнить с ударом конфетным фантиком, уколом бумажной иглой. Опыт подсказывает: то, что принято подразумевать под дипломатическими отношениями, не прекращается в момент их формального разрыва.



Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией еще в 2008 году. Однако в ходе нынешнего кризиса Тбилиси, несмотря на все свое тяготение к Западу, отказался вводить санкции против Москвы. Дипломатических отношений между Ираном и США не существует с 1979 года. Но это не мешает Вашингтону и Тегерану вести сейчас интенсивный дипломатический торг с целью возобновления заключенной при Обаме, но разрушенной при Трампе иранской ядерной сделки.



Короче, к черту символические жесты и дипломатические формальности. Поговорим лучше о существе вопроса. В англоязычном политическом жаргоне есть такой термин - conflict by proxy ("опосредованный конфликт"). Вот научное определение того, что скрывается за этим термином: "Международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны".



Уверен, что вы уже поняли, к чему именно я клоню. Военная операция России на Украине - это в очень немалой степени conflict by proxy между Москвой и Вашингтоном, между РФ и коллективным Западом.



Разумеется, роль Зеленского и всей нынешней киевской политической верхушки ни в коем случае нельзя сводить к роли бессловесных марионеток, как это иногда делают отдельные горячие головы в нашей стране. Выражусь поэтому более осторожно и, как мне кажется, более точно: в политической иерархии оппонентов Москвы официальное украинское руководство занимает подчиненное место. Зеленский может бесконечно блистать красноречием в ходе своих речей в американском конгрессе, немецком бундестаге и израильском кнессете. Но если коллективный Запад ему скомандует: "Надо договариваться!" - он будет договариваться.



Поступление такой команды в ближайшее время не ожидается? К сожалению, похоже, что так. Еще десять дней тому назад я испытывал осторожный оптимизм по поводу возможного скорого позитивного исхода российско-украинских переговоров. Однако быть оптимистом в 2022 году - это, видимо, заведомо проигрышная стратегия.



Связка коллективный Запад - официальный Киев явно делает сейчас ставку на дальнейшую эскалацию, на истощение противника (то есть России), на "разрешение противоречий" с помощью боевых действий. Конец истории? Каналы коммуникации между Москвой и Вашингтоном можно смело закрывать и опечатывать в силу их ненадобности?



Не так быстро! Сохранение таких каналов в рабочем и действующем состоянии сейчас крайне, я бы сказал даже жизненно, важно. Советник Джо Байдена по кибербезопасности Энн Нойбергер на брифинге в Белом доме в начале этой недели: "Президент ясно дал понять: мы не ищем конфликта с Россией. Нами движет желание президента избежать войны любой ценой, вложиться в дипломатию". Правильная, очень правильная постановка вопроса. В современных технологических условиях war by proxy может с легкостью превратиться в war без всяких там proxy (в смысле посредников). А это означает конец всему - или по меньшей мере человеческой цивилизации в ее нынешнем виде.



Но вот где можно обнаружить признаки желания Джо Байдена "вложиться в дипломатию", о котором столь красноречиво поведала его советник Энн Нойбергер? Не хочу выступать в роли "мистера очевидность", но личные оскорбления президента США в адрес Путина - это точно движение в противоположном направлении от "инвестиций в дипломатию". Это убийство дипломатии, это ее блокирование. Байден - это единственный человек, который в глазах Путина может выступать в роли полномочного представителя коллективного Запада. Конечно, прежде ВВП отвечал на личные выпады американского президента считалочками в стиле "кто обзывается, тот сам так и называется". Но из заявлений российского МИДа следует, что время этого "прежде" прошло.



В предыдущем абзаце я смешал в одну кучу два смежных, но все же разных политических явления - необходимость сохранения работающего переговорного механизма ради предотвращения военных инцидентов в ходе war by proxy и необходимость сохранения возможности масштабных политических переговоров РФ и США на случай, если политическая война на истощение надоест одной или обеим сторонам или если ситуация в мире станет уж совсем опасной. Признаю это - не получилось у меня элегантно высказываться. Но можно ли в принципе высказываться элегантно и не сваливая все в кучу о ситуации, которая не является элегантной и где все свалено в кучу?



Личный запас "словесной элегантности" я в ходе нынешней фазы кризиса уже точно исчерпал. Выскажусь в силу этой причины совсем по-простому: очень надеюсь, что хотя бы этот сигнал из Москвы дойдет до сознания главного человека в Вашингтоне. Иначе российско-американским отношениям светит "закупорка сигналов" или, выражаясь медицинским языком, тромбоз. Для тех, кто не в курсе: тромбоз - это смертельно опасно. Когда перекрывает 75% поперечного сечения артерии, появляются признаки гипоксии, или кислородного голодания, при уровне перекрытия в 90% больного уже не спасти.