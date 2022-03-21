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|Трех китайских шахтеров завалило в... кыргызских шахтах Коро-Добо
14:31 22.03.2022
Утром 20 марта в милицию поступило сообщение, что на участке Кара-Добо в Узгенском районе Ошской области под завалом оказались три гражданина Китая.
Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.
На место выехали руководство Узгенского РОВД и следственно-оперативная группа.
По их данным, в ночь на 20 марта в шахте компании "АБКЕ" добывали уголь три китайца (двое 1973 года рождения и один - 1971-го), в это время обвалилась масса угля, земли и камней.
Другие работники позже раскопали вход.
Тела погибших переданы для проведения судебно-медицинской экспертизы, добавили в милиции.