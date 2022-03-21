Париж усмиряет Корсику автономией: смерть сепаратиста - проблема для Макрона

15:08 22.03.2022

Корсиканский националист Иван Колонна, подвергшийся нападению в начале этого месяца в тюрьме, где он отбывал пожизненный срок, скончался, сообщила в минувший понедельник его семья, передаëт сегодня, 22 марта, France-Presse (AFP).



Колонна, приговорëнный к пожизненному заключению за убийство начальника полиции Корсики в 1998 году, скончался прошлым вечером в больнице в Марселе на юге Франции, сообщил AFP его адвокат Патрис Спинози.



"Семья (Ивана Колонны) просит уважать еë горе и не будет давать комментариев", - добавил Спинози.



Один из самых известных заключëнных Франции, 61-летний Колонна, находился все последние дни в коме - со 2 марта, когда в тюрьме города Арль на юге страны его избил другой заключëнный, отбывающий срок за террористические преступления. Инцидент вызвал гнев на острове, где многие до сих пор считают Колонну героем борьбы за независимость, и спровоцировал самые ожесточëнные за последние годы столкновения между протестующими и полицией.



Кандидат в президенты от консерваторов Валери Пекресс назвала смерть Колонны "трагедией" и призвала к спокойствию на острове.



"Призываю всех сохранять спокойствие и не подливать масла в огонь на Корсике, это абсолютно необходимо в нынешних условиях", - сказала она телеканалу CNews в понедельник вечером.



Колонна был арестован в 2003 году после пятилетнего нахождения в розыске - он скрывался под видом пастуха в корсиканских горах. Стремясь ослабить местный гнев по поводу нападения на Колонну, французские судебные органы приостановили его тюремное заключение по медицинским показаниям. Затем министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин неожиданно заявил на прошлой неделе, что правительство президента Эммануэля Макрона может рассмотреть вопрос предоставления Корсике автономного статуса.



Сам Макрон, которого 10 апреля ожидает первый тур выборов главы Пятой республики, позже указал, что вопрос об автономии Корсики не должен быть "табу", но подчеркнул, что беспорядки на острове следует немедленно прекратить, прежде чем начнутся соответствующие обсуждения.



"Это дебаты, которые не могут состояться, пока не будет абсолютного спокойствия", - предупредил хозяин Елисейского дворца.



Резонансное заявление главы МВД Франции и его последующий визит на Корсику помогли снизить напряжëнность. Однако ещë неизвестно, как местные националисты отреагируют на смерть своего кумира, отмечает AFP.