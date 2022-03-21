В Кыргызстане открылся первый в стране завод по производству лифтов

15:13 22.03.2022

Открытие первого отечественного предприятия по производству лифтового оборудования



Производственная мощность первого отечественного предприятия составляет 500 единиц оборудования.



БИШКЕК, 22 мар - Sputnik. В селе Ленинском Чуйской области сегодня состоялось открытие первого отечественного предприятия по производству лифтового оборудования и подъемных механизмов, сообщила пресс-служба кабмина.



В церемонии открытия принял участие председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.



"Вчера открылся завод по производству автобусов "Белес", а сегодня мы находимся на открытии первого в республике предприятия по производству лифтов. Это хорошая новость, ведь открытие любого производства имеет мультипликативный эффект. Это и новые рабочие места, и отчисления в республиканский бюджет, и развитие региона в целом. Нам необходимо развивать промышленный сектор и поддерживать отечественное производство, чья продукция практически ничем не уступает зарубежным аналогам", - сказал Жапаров.



Глава кабмина отметил, что создано предприятие "Кыргызиндустрия" с уставным капиталом 1 миллиард сомов, также увеличен уставный капитал государственных банков.



"Все эти действия помогут предпринимателям получить финансовую поддержку от государства. Если есть готовый бизнес-план, мы готовы оказать содействие в его реализации", - подчеркнул он.



В свою очередь основательница компании Рахат Жунушбаева подчеркнула, что предприятие ставит перед собой амбициозные планы, в том числе по выходу на рынки Центральной Азии и Евразийского экономического союза.



"Производственная мощность предприятия составляет 500 единиц оборудования, у него есть все возможности по замене лифтов в Бишкеке на более высокотехнологичные в формате государственно-частного партнерства", - заявила она.



Интервью с Рахат Жунушбаевой, избравшей для себя необычный бизнес-путь, читайте здесь

https://ru.sputnik.kg/20210527/rahat-zhunushbaeva-lift-zavod-otkrytie-biznes-intervyu-1052623898.html