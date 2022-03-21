Американец Ньюман - участник штурма Капитолия - получил статус полит-беженца в Белоруссии

16:45 22.03.2022

Никита Фоломов



Гражданин США Эван Ньюман получил статус беженца в Белоруссии, сообщает агентство БЕЛТА. Управление по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома сегодня вручило Ньюману соответствующий документ.



Власти США обвиняют американского беженца в "штурме" парламента. Обвинение ведется по шести уголовным статьям. По словам Ньюмана, в Белоруссии он чувствует себя в безопасности.



"Спокоен, нравится в стране. Сегодня испытываю смешанные чувства. Рад, потому что Беларусь проявила обо мне заботу. Расстроен, потому что оказался в такой ситуации, что в родной стране возникли проблемы", - рассказал Ньюман.



Американский Верховный суд ранее отклонил ходатайство 45-го президента США Дональда Трампа о блокировке архивных документов Белого дома, связанных со штурмом Капитолия в начале прошлого года. До этого Трамп заявил на митинге в Аризоне, что вернется в Белый дом в 2024 году. Он отметил, что в текущем году республиканцы должны получить большинство в обеих палатах конгресса.