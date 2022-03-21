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Ради помощи России Китаю предстоит перестройка, - Ренат Абдуллин
17:06 22.03.2022

Что происходит с экономикой Поднебесной

Китай, оставшийся, пожалуй, основным экономическим партнером России в условиях санкций, не раз выражал готовность заполнить бреши в российском товарообороте. Но многочисленные трудности, с которыми сталкивается экономика самой КНР, ставит под вопрос реализацию амбициозных планов. Мы разбирались в том, какие проблемы обрушились на Поднебесную.

Будучи очагом распространения коронавируса, именно КНР понесла наибольший ущерб на первых стадиях. Сейчас высокозаразный штамм "Омикрон" ударил по Китаю, где вновь пришлось пойти на несколько общегородских локдаунов, затронувших суммарно более 37 млн человек.

Самые жесткие меры были применены в 17-миллионном Шэньчжене. Город, известный даже как "Китайская Кремниевая долина" (из-за расположения та высокотехнологичных корпораций и производств) был полностью закрыт 13 марта. Впрочем, такие жесткие меры, как и раньше, дали достаточно быстрый эффект. Уже спустя чуть более недели стало известно о снятии значительной части ограничений. На рабочие места вернулись сотрудники почти всех отраслей. Правда, официально пока разрешена загрузка предприятий лишь на 50% от численности персонала.

Ограничения сохраняются в ряде других китайских городов - жителям все еще запрещено покидать жилища без острой необходимости. На рабочие места допущены лишь сотрудники экстренных и коммунальных служб.

Некоторые компании в Китае до сих пор не могут оправиться общего эффекта пандемии. Девелоперская корпорация China Evergrand Group - один из главных застройщиков в КНР, - в первый год демонстрировала неплохие показатели. Скидки на жилье, предоставленные в условиях пандемии, способствовали росту продаж более чем на 50%. Но летом 2021-го темпы упали сразу на 88%. Выяснилось, что компания продолжительное время расширялась, как говорится, в долг. И сейчас у нее нет нет средств для возврата средств держателям своих долларовых облигаций (общий долг при фактическом отсутствии дохода превысил $300 млрд).

Корпорация безуспешно пытается перепродать активы, возможно скорое банкротство. Подобный поворот чреват образованием пресловутого "ипотечного пузыря".

Новым ударом по экономике Китая может обернуться авиакатастрофа, произошедшая 21 марта на востоке страны. Разбившийся "Боинг" модели 737-800 - один из самых популярных пассажирских самолетов в мире. КНР же и вовсе лидирует по количеству этих лайнеров в своем авиапарке - их там порядка 1200 единиц (для сравнения: в ЕС - на 200 штук меньше, а в США и вовсе эксплуатируется лишь 800 этих самолетов).

Наращивание количества "Боингов" 737-800 Китаем во многом было связано с запретом на полеты по стране другой популярной модели - 737 Max, - после катастроф в Индонезии и Эфиопии в 2018-м и 2019-м годах китайцы признали их небезопасными. Ограничения на "Максы", впрочем, было отменено Управлением гражданской авиации КНР еще в конце прошлого года, однако в эксплуатацию самолеты пока что не возвращены, так как этому предшествуют длительные тестовые полеты. Теперь же их вполне могут приостановить, заодно отказавшись и от модели 737-800, что приведет к серьезным затратам для восполнения авиапарка.

Но не все элементы китайского "экономического пазла" создают тревожную картину. Оружейная промышленность Поднебесной, судя по всему, находится на подъеме: по данным, опубликованным недавно Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира, КНР занял по итогам 2021 года четвертое место по доле в общемировых поставках вооружений (уступив США, России и Франции, но, например, обогнав Германию) - на Китай приходится 4,6% экспорта в данной сфере.

Для России в этих условиях главным остается то, как внутренняя ситуация в сопредельной стране скажется на двустороннем экономическом сотрудничестве Москвы и Пекина.

По оценке доктора исторических наук, директора Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова профессора Алексея Маслова, несмотря на отдельные сложности, китайская экономика за последние годы в связи с пандемией демонстрирует в целом незначительное снижение темпов роста.

"Резкого и серьезного падения макроэкономических показателей нет, - подчеркнул эксперт. - Китайские власти предприняли ряд мер, подразумевающих и крупные финансовые вливания, в отношении северных регионов страны. Развитие этих территорий, непосредственно граничащих с Россией, разумеется, существенно облегчит в будущем торговлю и поставки между РФ и КНР".

"Если говорить о международных цепочках поставок, то у Китая уже есть наработанные схемы в центральноазиатском регионе, – рассказывает наш собеседник. – Даже за недавний период общий объем торговых операций даже между КНР и США существенно вырос - на 13%-15%, - то есть о каком-то упадке речи не идет".

Говоря же о потенциальных возможностях Китая обеспечить потребности и запросы России в условиях ее изолированности, эксперт подчеркивает: технические условия для этого есть, вопрос - в оценке китайской стороной рисков и целесообразности.

"Наращивание товарооборота с Россией не будет осуществлено сразу, поскольку в данном случае необходимо расширение формата работы китайских предприятий, определенная перестройка, которая неизбежно займет некоторое время.

Кроме того, необходимо понимать, что Китай не станет предпринимать никаких серьезных шагов, пока не стабилизируется рубль. А этот фактор, в свою очередь, во многом зависит уже от российской стороны. И, конечно, многие китайские банки и промышленные предприятия, особенно мелкие и средние, опасаются вторичных санкций.

Поэтому, полагаю, в Россию в краткосрочной перспективе не хлынут мощным потоком инвестиции из КНР: по этому поводу пока не было принято политического решения на государственном уровне. Но при этом относительно самой китайской экономики серьезных опасений сейчас нет", - заключил Алексей Маслов.

Ренат Абдуллин

Источник - mk.ru
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