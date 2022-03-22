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Немецкие фашики партизанят на Украине
19:53 22.03.2022

Немецкие добровольцы стали партизанами в Украине

Тысяча граждан ФРГ с оружием в руках "защищают европейские свободы"
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

22.03.22
Цифру 1 тыс. добровольцев из ФРГ, сражающихся на стороне Украины, назвал немецкий телеканал MDR. Однако газета Bild, которая приводит аналогичные данные, утверждает, что их распространяет украинское правительство. Немецкие показатели на этот счет отсутствуют.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung попыталась выяснить, что движет немецкими добровольцами, и ее репортер встретился с двумя из них – Джонни и Эндрю. Они входят в группу из более 20 немецких добровольцев и, по сути дела, ведут партизанскую борьбу, нападая на российские войска из засады в окрестностях Киева. Оба они – военнослужащие Бундесвера. Причем Джонни состоит на службе в мотострелковых войсках, а Эндрю до недавнего времени служил в радиовойсках и сейчас ведет для украинцев фронтовую разведку.

На территорию Украины они прибыли через Польшу. В Украине прошли подготовку на одной из военных баз, которая, как пишет газета, "недавно была атакована русскими". Добровольцы рассказали, что недавно они участвовали в вылазке против российского конвоя и убили 10 или 11 солдат. В их группе также имеются потери – четыре человека.

Отвечая на вопрос корреспондента, зачем они участвуют в боевых действиях, Джонни ответил, что, мол, "для спасения человеческих жизней". Еще один доброволец , которого журналист обозначает как Ленарт (он покинул Украину вместе с 30 другими гражданами Германии после ракетной атаки Российской армии на базу подготовки добровольцев в западноукраинском городе Яворове, где проходил обучение), обозначил свою мотивацию как "готовность пожертвовать жизнью в борьбе за свободу Европы". Можно представить, какой обработке подвергаются граждане ФРГ местными средствами массовой информации, крайне односторонне освещающими события в Украине.

Теле- и радиоканал WDR сделал интервью с Пауэлем, который рассказал об условиях своего добровольчества, а правильнее сказать, наемничества. По прибытии в Украину ему пришлось зарегистрироваться и подписать договор. В нем он должен был взять на себя обязательство до конца военного положения оставаться в Украине. Пауэль отказался подписывать такой договор, и поскольку у него не было военного опыта, его отправили во Львов , где он начал работать санитаром в госпитале.

Немецкая телепрограмма Tagesschau на Первой программе телевидения ARD утверждает, что сейчас более 20 тыс. иностранных добровольцев участвуют в боях на стороне украинской армии. Однако оговаривается, что перепроверить эти данные сложно. Для сравнения приводятся данные о боевых действиях в Сирии, где в боях участвовали более 40 тыс. иностранцев , которые, однако, оказались там в течение ряда лет. Конечно, добраться до Сирии было труднее, чем до Украины.

Американский эксперт Дэвид Малет из American University в Вашингтоне считает, что направление добровольцев для участия в боевых действиях против российских войск представляет собой опасность эскалации конфликта между Москвой и Западом. По его мнению, участие западных добровольцев играет на руку российской пропаганде, "которая утверждает, что события в Украине представляют собой самооборону России против Запада".

Многие правительства выступили с предупреждениями против участия своих граждан в боевых действиях в Украине. В частности, адмирал Энтони Дэвид Радакин, начальник главного штаба ВМС Великобритании, указал на "противозаконность и бесполезность для британских солдат и граждан участия в боевых действиях в Украине".

Однако немецкий федеральный министр юстиции Марко Бушманн (СвДП) в интервью газете Rheinischen Post заявил: "Тот, кто вступит в украинские вооруженные силы, действует легально". А федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) заявила журналистам, что правительство Германии предостерегает своих граждан от участия в боевых действиях в Украине. Впрочем, представитель МВД не смог дать конкретного ответа, как же дословно выглядит подобное предостережение.

Источник - независимая газета
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