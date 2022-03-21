В боях на Украине как Герой погиб рядовой ВС РФ кыргыз Эгемберди Дорбоев

20:08 22.03.2022

При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины геройски погиб рядовой контрактной службы Вооруженных сил РФ Дорбоев Эгемберди Бекказымович. Об этом сообщило посольство РФ в КР.



Он является гражданином России, уроженцем Кыргызстана.



Мэр города Норильск Дмитрий Карасев сообщил, что Эгемберди Дорбоев погиб 8 марта. Он не так давно приехал в Норильск и осенью 2021 года был призван в армию, после чего заключил контракт и проходил службу в отдельном разведывательном батальоне в Белгородской области.



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