Казахстанского фигуриста Шайдорова не пустили на ЧМ во Францию. Из-за антироссийских санкций?

20:19 22.03.2022

Франция отказала казахстанскому фигуристу в визе для участия в чемпионате мира



Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров не примет участие в чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция) 21-27 марта. Посольство Франции отказало спортсмену в визе, передает Tengrinews.kz.



Как пояснили в Министерстве культуры и спорта Казахстана документы на визу Шайдоров подавал в России.



"В связи с тем, что Михайл Шайдоров проживает в Сочи, так как тренируется у олимпийского чемпиона Алексея Евгеньевича Урманова, документы на визу были сданы в Москве. Отказ в визе пришел официально 21 марта, обжалование отказа является невозможным в связи со сжатыми сроками", - сообщили в ведомстве.

Причина отказа спортсмену в визе не указана. Но поскольку фигурист живет и тренируется в России, возможно, она связана с введенными против РФ санкциями и отстранением российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за военной операции на Украине.



В посольстве Франции в Казахстане в свою очередь подтвердили, что заявление о выдаче визы для Михаила Шайдорова к ним не поступало. "Посольству не известно об отказе в выдаче визы в его отношении", - добавили в дипломатическом представительстве.



Шайдоров должен был выступать в мужском одиночном катании. От Казахстана на участие в чемпионате мира также была заявлена танцевальная пара Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев.