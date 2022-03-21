На таджикском Памире вновь включили интернет

22:21 22.03.2022

В Горном Бадахшане восстановлен доступ к интернету



В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана восстановлен доступ к интернету, но скорость пока низкая. Об этом сообщает "Озоди" (таджикское бюро Радио Свобода, признанного иноагентом в РФ) со ссылкой на свои источники в Хороге - административном центре области.



Интернет в ГБАО был отключен во время массовых протестов по поводу убийства местного жителя в ноябре 2021 года. Для подавления протеста власти применили оружие, в результате чего были убиты два мирных жителя, еще 15 гражданских лиц и 12 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. К Хорогу стянули военных, в городе и других районах области отключили интернет и сотовую связь.



26 января с призывом к властям Таджикистана восстановить доступ к интернету в ГБАО выступила Платформа гражданской солидарности (ПГС), объединяющая общественные организации из разных стран. 31 января замглавы Службы связи при правительстве Таджикистана Илхом Атоев сообщил, что доступ к Всемирной паутине был перекрыт в регионе для защиты от "информационного терроризма".



"Отключение интернета нарушило работу медицинских и образовательных учреждений в ГБАО. По сообщениям СМИ, оно уже оказало негативное влияние на экономику, торговлю и мобильность жителей региона. Многие вынуждены преодолевать сотни километров, чтобы отправлять или получать информацию, совершать банковские операции или подавать заявки на образовательные программы", - заявила в феврале международная правозащитная организация Human Rights Watch.



В начале марта Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет определила отключение интернета в ГБАО как грубое нарушение прав человека. 16 марта посольство США в Таджикистане призвало власти страны уважать основные свободы и восстановить полный доступ к интернету.