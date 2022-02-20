Такер Карлсон: мы имеем право знать, что происходит на Украине, но наши лидеры лгут нам

00:26 23.03.2022 Такер Карлсон: мы имеем право знать, что происходит на Украине, но наши лидеры лгут нам (Fox News, США)

Американский журналист Такер Карлсон - ИноСМИ, 1920, 22.03.2022



Зеленский воспользовался возможностью, чтобы превратить Украину в автократическое государство, констатирует обозреватель FoxNews Такер Карлсон. Запретив оппозицию, президент захватил контроль над местными СМИ. А Белый дом покрывает его действия.

Такер Карлсон

Что такое демократия на самом деле? Что ж, ее отличительной особенностью является плюрализм. В условиях демократии граждане могут придерживаться любого мнения, которое им нравится. Они могут выражать на публике любое мнение, какое им хочется, и всякий раз, когда им хочется его выразить, в том числе посредством средств массовой информации. Если граждане недовольны своим политическим руководством, они могут побороться с лидерами за право занимать те или иные должности. Все эти элементы должны присутствовать в каждой свободной стране в любой момент времени, то есть всегда.

Это не просто отличительные черты демократии. Это обязательные предпосылки демократии. А теперь, удерживая эту мысль в уме, подумайте об одной политической партии на Украине – партии под названием "Оппозиционная платформа – За жизнь". Имея 43 места в парламенте, она является самой крупной оппозиционной партией в стране. Но в минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский запретил эту партию. Теперь "Оппозиционной платформе – За жизнь" запрещено вести какую-либо деятельность на территории Украины.

Таким образом, всего одним указом Зеленский лишил своих потенциальных конкурентов возможности побороться с ним за пост президента. И он поступил так не только с "Оппозиционной платформой – За жизнь", но и еще с десятью другими политическими партиями, которые, как ему показалось, были недостаточно верны ему. Все они теперь вне закона. Мы должны вам сказать, что никаких доказательств того, что запрещенные Зеленским партии помогали России против Украины, нет.



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Зеленский воспользовался удобной возможностью, чтобы фактически превратить Украину в однопартийное государство, коим она теперь и стала. Запретив всякую оппозицию, Зеленский теперь захватил контроль над всеми украинскими СМИ. Он подписал указ, в соответствии с которым все национальные телеканалы должны объединиться на единой информационной платформе, которую он контролирует. Он назвал это "единой информационной политикой", и она действительно стала единой.



Если все эти подробности вас шокируют, если это вовсе не тот Зеленский, о котором вы слышали в телепрограмме Today Show, тогда вы, вероятно, не уделяли достаточно внимания теме Украины. Зеленский уже долгое время закрепляет полный контроль над Украиной. В прошлом году Зеленский устроил все так, что его главного политического оппонента арестовали и правительство заморозило его активы. Попутно Зеленский закрыл три популярных украинских телеканала, которые, как вы можете догадаться, отзывались о нем критически.



Итак, как мы, американцы, должны это оценивать? Во-первых, мы, очевидно, должны признать, что это авторитаризм, а вовсе не демократия. Во-вторых, мы должны признать, что подобное – это на самом деле довольно распространенное явление во всем мире. Даже в 2022 году настоящая демократия – это большая редкость. В большинстве стран до сих пор существуют некие разновидности диктатуры, как бы они сами себя ни называли, и среди них есть немало близких союзников Америки. На ум сразу же приходят королевства Иордания и Саудовская Аравия, но есть и другие. Кстати, мы не пытаемся читать им мораль. Конечно, мы предпочли бы видеть демократию во всех странах и во всех регионах, но чрезмерное вмешательство во внутренние дела других стран – это, возможно, пустая трата времени для нас, американцев. Менять других очень трудно.



То, что нас беспокоит, что должно беспокоить всех американцев, – это происходящее здесь, в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты остаются лучом надежды и свободы для всего остального мира. Как нам сохранить эти наши вдохновляющие позиции? Чтобы это сделать, нам необходимо не просто отправлять ракеты в другие страны, но и самим оставаться свободными. Соединенные Штаты не могут быть лучом свободы и света в мире, если мы сами не свободны.

Таким образом, первое, что нам необходимо сделать, чтобы вдохновлять и менять мир, включая Украину, – самим оставаться свободными. С учетом этого вам следует испытывать серьезное беспокойство в связи с реакцией наших лидеров на то, что происходит на Украине, на укрепляющуюся диктатуру в этой стране – именно так это и называется. Можно ли здесь найти какое-то другое слово? Если у вас появятся мысли на этот счет, поделитесь ими с нами.



В тот день, когда Зеленский закрыл оппозиционные СМИ и все оппозиционные политические партии, профессиональный лжец и эксперт журнала The Atlantic Дэвид Фрум (David Frum) написал в твиттере следующее: "Украина, возможно, является первым в человеческой истории примером страны, которая становится „более" терпимой и „более" либеральной".

Точно! То есть, когда вы запрещаете любую критику в свой адрес, это называется терпимостью. Это называется демократией. Но не думайте, что это мнение лишь одного канадского пропагандиста. Дэвид Фрум – далеко не единственный, кто говорит вам подобное. Весь Вашингтон говорит вам это. Прислушайтесь.

Джон Баррассо (JohnBarrasso): "Я так горжусь президентом Зеленским и тем мужеством, которое он продемонстрировал. Мы в конгрессе стараемся добиться поддержки администрации".

Крис Мерфи (ChrisMurphy): "Президент Байден демонстрирует моральное лидерство, и президент Зеленский тоже демонстрирует моральное лидерство".

Дик Дурбин (DickDurbin): "Разумеется, он своим примером демонстрирует то мужество, которого мы все надеемся достичь и проявить в момент настоящих испытаний".



Бен Сасс (BenSasse): "Правительство не предоставляет нам наши права. Наши права были даны нам Богом, а правительство – это всего лишь инструмент для защиты наших прав. И прямо сейчас вы можете наблюдать в президенте Зеленском этот дух – дух американской Филадельфии 1787 года".

Интересные люди. То есть человек, который только что провозгласил себя королем, с их точки зрения, является новым Джорджем Вашингтоном. Ладно. Но ведь вы можете испытывать глубокую тревогу, глубокую печаль и негодование в связи с тем, что сейчас творится с украинцами, не произнося подобных вещей, потому что это абсурд. Это ложь. Хотя это слова сенатора-республиканца Бена Сасса от штата Небраска. На каком-то уровне можно понять, почему люди впадают в эмоциональное неистовство, говоря об Украине. А почему должно быть иначе? Ситуация на Украине повергла их в шок.

Но это вовсе не значит, что можно лгать об украинском правительстве. На самом деле, если бы вас действительно заботила судьба украинского народа, всех тех людей, которых вы видели по телевизору, вы не хотели бы, чтобы они продолжали жить под руководством диктатора, вас очень расстраивало бы то, что только что сделал Зеленский. Но наши лидеры нисколько не расстроены. Напротив, они поощряют происходящее, хотя они все хорошо понимают. Некоторые действительно слишком глупы, чтобы понимать, но некоторые понимают все.

К примеру, Майкл Макфол (Michael McFaul). Он был послом Соединенных Штатов в России при администрации Барака Обамы. В отличие от глупых пустозвонов, вроде Дика Дурбина и Бена Сасса, Макфол действительно понимает Восточную Европу. Он там жил. Он точно знает, кто такой Зеленский и что именно он делает. Его сегодняшняя оценка украинского правительства – не народа, а правительства – такова: "Если Зеленский останется у власти, украинская демократия будет спасена".

Этот парень преподает в Стэнфорде. Но ведь это неправда. Повторюсь: Украина – это демократия. Она не демократия, и мы не должны внушать это американцам, потому что это ложь. Мы должны говорить правду. Тем не менее, сейчас практически никто не говорит правду. Все лгут.

Почему? Почему все лгут? Почему вместо этого нельзя сказать: "Украинцы нам нравятся больше. Мы собираемся поддержать Украину". И прекрасно. Зачем нужно обязательно делать еще один шаг и внушать нам, что Украина – это образцовая демократия, хотя она таковой не является? Заем они это делают? Возможно, потому что Украина – это именно та разновидность демократии, которую они хотят видеть в Соединенных Штатах. Им не нравится думать, что это может быть правдой. Страшно думать, что это правда, но спросите себя. Поиграйте в эту игру.



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Американский журналист Такер Карлсон -

20.02.2022

Такер Карлсон: чему учит нас курс Джо Байдена под названием "плохая Россия"? (Fox News, США)

20.02.2022



Если бы они смогли найти "предлог из области национальной безопасности", неужели вы думаете, Адам Шифф (Adam Schiff), Камала Харрис (Kamala Harris) или Митч Макконнелл (Mitch McConnell) хоть на мгновение задумались бы, прежде чем запретить своим оппонентам претендовать на выборные должности в нашей стране? Неужели вы думаете, что они стали бы колебаться, прежде чем навсегда закрыть мою программу? Разумеется, нет. Они сделали бы это в считанные секунды. А потом они назвали бы это демократией.

Итак, возможно, вы начинаете задумываться, что эти люди любят Зеленского не потому, что он представляет интересы украинского народа, а потому, что Зеленский – это именно такой лидер, какого они хотели бы видеть, – лидер с огромными полномочиями, способный заставить всех недовольных замолчать под дулом автомата. Возможно, именно это сейчас и происходит. Это кажется достаточно очевидным, если задуматься. Разумеется, сейчас все мы молимся, чтобы у них никогда не появились полномочия, чтобы сотворить подобное в Соединенных Штатах – последней свободной стране в мире. Мы не должны позволить им сделать это, потому что свобода в Америке важна не только для нас, наших детей и внуков. Она важна для всего мира. Повторюсь: мы последняя свободная страна в мире. Мы должны остаться свободными.

Между тем, сейчас будет справедливым спросить, как дела у той стороны, которую мы поддерживаем. Несомненно, огромное множество украинцев демонстрируют настоящий героизм. Мы постоянно видим их по телевизору. Мы аплодируем им. Мы восхищаемся ими. Но как обстоят дела у украинского правительства? Как оно себя ведет? Мы имеем право знать это, даже если контролируемые украинским правительством СМИ этого не сообщают, даже если наши тоже в некоторой степени контролируемые государством СМИ стараются преуменьшать и отмахиваться от происходящего.

Есть человек по имени Геннадий Друзенко. Друзенко – врач, руководивший полевым госпиталем на Украине. Он появился на телеканале CNN. И в своем заявлении он между делом сообщил, что он приказал своим подчиненным кастрировать российских солдат, попавших в плен. Геннадий Друзенко: "Я дал своим врачам указание. Я всегда был большим гуманистом и всегда говорил, что, если человек ранен, он уже не враг, он пациент. Но теперь есть очень жесткое указание - всех мужчин кастрировать".

Мы все это оплачиваем. И мы имеем право точно знать, что происходит. У нас есть полное право это знать. У нас есть конституционное право на свободную прессу. Но ее у нас нет. Кстати, видео с Друзенко пропало. Пользователи в интернете сумели сохранить его копию. Возможно, вы услышите, что это российская пропаганда – подобно историям о ноутбуке Хантера Байдена и результатах президентских выборов 2016 года, – но это не российская пропаганда. Это правда.

Сам Друзенко признал, что видео с этими его высказываниями подлинное. Он принес извинения за него. Убийство пленных, как и их кастрация – это преступление. Нас это не шокирует. Это происходит во множестве стран. Украина – не исключение.

Поэтому, когда украинское правительство что-то делает, мы заинтересованы в том, чтобы знать, что именно происходит и какие будут последствия. Однако прежде всего мы заинтересованы – и на нас лежит моральная ответственность за то, чтобы сохранить Соединенные Штаты свободными. Поэтому, когда вы видите, как наше руководство восхищается кем-то, кто уничтожает всякую оппозицию, вам стоит остановиться и задуматься. Источник - inosmi.ru

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